“الضرورات تبيح المحرمات” .. سعوديون غاضبون بعد تصرف الرابر الأمريكي تايجا مع فتاة! (فيديو)

وطن – أثار تصرف الرابر الأمريكي تايجا في حفله بجدة في السعودية، مع إحدى معجباته، غضباً واسعاً بين المواطنين.

احتضان وصراخ

وظهر تايجا في فيديو تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لحظة صعوده المسرح. لتفاجئه فتاة من معجباته من الجمهور السعودي بمحاولة الاقتراب منه.

فما كان من رجال الأمن إلا أن قاموا بإبعاد الفتاة. لكن تايجا اقترب منها وقام باحتضانها وسط صرخات وهتافات الجمهور.

تايقا يحضن فتاة اثناء حفلته في جدة pic.twitter.com/iAqQkBIIly — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 11, 2022

وهو الأمر الذي أثار غضب الناشطين، فجاء في التعليقات: “سبحان الله الى وين وصلنا من التفاهه قسم بالله شي مقرف. ودي اعرف هذولا وش يفكرون يسوون في حياتهم وش طموحهم وين ناوين يوصلون؟ حياتهم فارغه مغير يطاردون ورى هالمشاهير والمغنين اللي هو بنفسه لو يحترم قدر نفسه بيعرف انه احسن من المشهور ،لاكن شعبنا تافه جدا”.

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بينما كتب آخر: “وش هالمخفات والله الحمدلله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا”.

وصل الأمر بناشطة إلى حد المطالبة بمعاقبة الفتاة، وكتب: “اتمنى تكون عقوبتها رادعه عضه وعبره لها ولغيرها”.

“الضرورات تبيح المحرمات”

ورأى ناشط الأمر بطريقته وكتب: “يا عيال والله شي يقهر يعني تتخيل هالمغني . يقول انا رايح دولة مسلمة واحضن نسائهم بلله كيف هذا تقنعه ان الدين الاسلام صح؟”.

كما كتب آخر: “الضرورات تبيح المحرمات. يا سلام هذا هو التطور والاسلام الوسطي المعتدل والتنويع مصادر الدخل وخلق فرص وظيفية لشباب العاطلين عن العمل. شكراً محمد بن سلمان”.

الجدير بالذكر أن حفل الرابر الأمريكي تايجا كان يوم الخميس الماضي، في جدة سوبر دوم، ضمن فعاليات مهرجان JTTX الموسيقي.

المصدر: (وطن – متابعات)

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