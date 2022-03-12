رياض المالكي: تطبيع تركيا مع إسرائيل “مفيد” للقضية الفلسطينية

وطن – في تصريحات أثارت جدلا واسعا قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن السلطة الفلسطينية غير قلقة إزاء التقارب بين تركيا وإسرائيل.

وأعرب “المالكي” خلال مقابلة أجرتها معه قناة ‏”CNN Turk”. عن يقينه بأنه سيساهم في دفع القضية الفلسطينية إلى الأمام.

كما أضاف أن السلطة لم تتفاجأ من هذا التقارب، موضحا أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو. أكد له أن هذه التطورات لن تكون على حساب الفلسطينيين.

كما اعتبر الوزير الفلسطيني أن التقارب التركي ـ الإسرائيلي قد يمنح الفلسطينيين وسائل ضغط. قد يتم استخدامها في حال استئناف المفاوضات بين الطرفين.

مؤكدا في الوقت ذاته أنه إذا عرضت تركيا على الفلسطينيين رعاية مفاوضات مع إسرائيل. فان السلطة ستقبل بمثل هذا العرض.

وفي غضون ذلك قالت مصادر مسؤولة في حركة “حماس” لصحيفة “راي اليوم” أن علاقات حماس مع السلطات في تركيا ممتازة. وانها ستستمر وفقا للأطر التي تم الاتفاق عليها في السابق.

قد يهمك أيضا:

كما نفت المصادر الحمساوية تواجد عناصر الذراع المسلح للحركة في الأراضي التركية. قائلة إن هناك مكتب تمثيل سياسيا لحماس في إسطنبول ولا يوجد فيه أي ممثل عسكري.

التوجه لمجلس الأمن

وفي سياق آخر قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، اليوم. إن القيادة الفلسطينية تدرس إمكانية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لحثها على تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بالمشروع الاستيطاني الإسرائيلي. وخاصة القرار 2334 بشأن المستوطنات الإسرائيلية.

بينما قال “المالكي” لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، إن فلسطين مستمرة في لفت أنظار العالم. على مستويات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان. وكافة المؤسسات ذات الصلة بممارسات وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للضغط من أجل وقفها.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تضغط من خلال قنواتها على إسرائيل لوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وخاصة في القدس الشرقية المحتلة.

وقال وزير الخارجية: “إن تصعيد الحكومة الإسرائيلية لبناء المستوطنات مؤشر خطير للغاية”. مضيفًا: “لقد ناقشنا هذا الموضوع مع الإدارة الأمريكية”.

وبخصوص اجتماع اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالعمل الدولي لمواجهة السياسات الإسرائيلية غير الشرعية في القدس المحتلة. قال المالكي: إن مقترحات الجانب الفلسطيني بشأن وضع خطة عربية لإنقاذ القدس. من خلال تعزيز الوجود الفلسطيني والإسلامي والمسيحي والعربي في المدينة “.

وأعرب عن أمله في أن تتم الموافقة على هذه الخطة أيضا. في اجتماع لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في باكستان خلال أسبوعين لمواجهة تهويد إسرائيل للقدس.

(المصدر: وطن + متابعات)

إقرأ أيضا: