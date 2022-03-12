رضوى الشربيني تستفز المغربيين بتصريحاتها عن نساءهم وما قالته عن رائحتهم! (فيديو)

وطن – استفزت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، النساء المغربيات بعد ندوتها التي أقامتها في العاصمة المغربية. الدار البيضاء.

“قمر وريحتهم حلوة”

وناقشت رضوى الشربيني خلال الندوة عبر برنامج “ستوديو الفنون الحية”، في يوم المرأة. كيفية النهوض بالمرأة العربية.

وقالت رضوى بالندوة: “الشعب المغربي ستاته حلوة وقمر وريحتهم حلوة”.

وتابعت غزلها بسيدات المغرب: “ستات وبنات المغرب شيك وأنا بحب الشياكة وبحب الستات اللي بتهتم بنفسها والسيدات لسن شمعة تحترق من أجل الآخرين”.

“لا تعليق لما يقال عني”

وأردفت: “ستات المغرب بيعرفوا ياخدوا حقهم عشان كدا أنا بحبهم. ليس لدى تعليق على ما يقال عني بأنني أتيت للمغرب لطلاق النساء من أزواجهن وده مش تفكيري”.

ووجهت رضوى رسالة للرجال في المغرب قائلة: ” – رسالتي للرجالة المغاربة حافظوا على زوجاتكم واتقوا ربنا فيهم عشان هما قمرات”.

واستطردت الإعلامية المثيرة للجدل: “الست أما بتكون عاوزة تعمل حاجة بتعملها . مش محتاجة حد يطلّقها أو يصالحها. والست المغربية صوتها من دماغها ومش محتاجة رضوى الشربيني عشان تيجي تقولها والنبي اطّلقي”.

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هل تتزوج رضوى من مغربي؟

وحول إمكانية زواجها من رجل مغربي، عقبت الشربيني: ” الجنسية ليست من شروط زواجي. فليس لدي مانع أن أتزوج من رجل مصري أو مغربي لكن الراجل اللي ممكن أتجوزه أنه يبقى راجل وبيحبني وأنا كمان أحبه وبيكون سند ليا وأنا أكون ضهر ليه”.

واختتمت رضوى الندوة قائلة: “ريحة البنات المغاربة أكتر حاجة لفتت انتباهي ليهم. وهما مزز عاوزاهم يفضلوا زي ما هما”.

وعلى الرغم من أن كلام رضوى كان إيجابياً عنهن، إلا أن تقارير محلية رأت أن تواجدها في المغرب بيوم المرأة العالمي. إهانة للمرأة المغربية.

إهانة للنساء

وذكرت تقارير صحفية أن دعوة رضوى إهانة للنساء اللواتي يناضلن بشكل يومي للحصول على حقوقهن. مؤكدين أن المذيعة الشهيرة تستخدم قضية المرأة للشهرة فقط دون إيمان حقيقي بها.

وأشارت التقارير إلى أن الشربيني لم تقدم محتوى أو فكرة تناصر بها حقوق المرأة.

ورأى ناشطون أن نصائح رضوى في الندوة وفي مناسبة كهذه. ماهي إلا لخدمة مصلحتها وإهانة لذكاء النساء وحثهن على تعليم النساء كيفية العيش بدون رجل.

المصدر: (وطن – متابعات)

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