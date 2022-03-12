رسالة مؤثرة للإعلامي العماني ذياب بن صخر العامري تكشف موقفا إنسانيا للسلطان “قابوس” معه

وطن – كشف الباحث والمحلل السياسي العماني سالم الجهوري تفاصيل رسالة مؤثرة أرسلها له الأديب والشاعر ذياب بن صخر العامري، عقب سؤاله له عن أوضاعه الصحية، كاشفا عن موقف إنساني نبيل للسلطان الراحل قابوس بن سعيد معه.

وقال “الجهوري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”تلقيت اليوم رسالة مطمئنة من الأستاذ ذياب بن صخر العامري الاعلامي والشاعر والأديب .. ردا على استيضاحي حول صحته. أكد فيها أنه بحالة جيدة وان نتائج فحصه الطبي ستظهر خلال اليومين القادمين”.

تلقيت اليوم رسالة مطمئنة من الأستاذ ذياب بن صخر العامري الاعلامي والشاعر والأديب .. ردا على استيضاحي حول صحتة .. أكد فيها أنه بحالة جيدة وان نتائج فحصه الطبي ستظهر خلال اليومين القادمين .. pic.twitter.com/VUlYBvhZcU — سالم الجهوري (@SalimJahwari22) March 11, 2022

ونشر “الجهوري” تفاصيل الرسالة التي أرسلها له “العامري” والتي قال فيها: “سنة 1990 اجريت لي عملية القلب المفتوح بالعاصمة الامريكية واشنطن دي سي. بسبب انسداد أحد شرايين القلب. لكنّ الخبر شاع بعُمان بأنني قد انتقلت إلي الرفيق الأعلى. فاتصلت جهات حكومية أمنية بشقيقتي رحمها الله التي كانت تقيم معي بالمنزل رقم 3 التابع لوزارة الإعلام بالقرم”.

وهذه رسالتة ..

سنة 1990 اجريت لي عملية القلب المفتوح بالعاصمة الامريكية واشنطن دي سي بسبب انسداد أحد شرايين القلب، لكنّ الخبر شاع بعُمان بأنني قد انتقلت إلي الرفيق الأعلى، فاتصلت جهات حكومية أمنية بشقيقتي رحمها الله التي كانت تقيم معي بالمنزل رقم 3 التابع لوزارة الإعلام بالقرم . — سالم الجهوري (@SalimJahwari22) March 11, 2022

السطان قابوس يطمئن على صحته

وأضاف قائلا:” لكنها طمأنت المتّصلين بانني ما زلت علي قيد الحياة وأنّ الأطباء الأمريكيين سيجرون لي عملية القلب المفتوح. بمستشفى (فيرفاكس) بواشنطن العاصمة، وفي اليوم التالي وفيما كان جلالة السلطان قابوس في اجتماعٍ مع بعض سكان مدينة نزوى”.

لكنها طمأنت المتّصلين بانني ما زلت علي قيد الحياة وأنّ الأطباء الأمريكيين سيجرون لي عملية القلب المفتوح يمستشفى (فيرفاكس) بواشنطن العاصمة، وفي اليوم التالي وفيما كان جلالة السلطان قابوس في اجتماعٍ مع بعض سكان مدينة نزوى . — سالم الجهوري (@SalimJahwari22) March 11, 2022

وأردف بالقول:”دخل ضابط كبير فسأله رحمه الله عن صحة خبر وفاتي. لكنّ ذلك الضابط اكد لجلالته بانني ما زلت على قيد الحياة. وعندما أضاف ذلك الضابط بأن الاطباء الامريكيين سيجرون لي بعد اسبوع عملية القلب المفتوح. التفت جلالته إلى السيد سيف بن حمد رحمهما الله وقال له بالحرف الواحد”.

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دخل ضابط كبير فسأله رحمه الله عن صحة خبر وفاتي لكنّ ذلك الضابط اكد لجلالته بانني ما زلت على قيد الحياة، وعندما أضاف ذلك الضابط بأن الاطباء الامريكيين سيجرون لي بعد اسبوع عملية القلب المفتوح التفت جلالته إلى السيد سيف بن حمد رحمهما الله وقال له بالحرف الواحد: — سالم الجهوري (@SalimJahwari22) March 11, 2022

ويكمل تفاصيل الرسالة: “علاج ذياب على حسابنا! واجريت لي تلك العملية بنجاح. وعندما عدت أجريت لي مقابلة إذاعية وتوارد على منزلي لزيارتي وللاطمئنان عليّ عدد من أصحاب المعالي الوزراء وغيرهم من الأصدقاء.”

علاج ذياب على حسابنا!

واجريت لي تلك العملية بنجاح، وعندما عدت أجريت لي مقابلة إذاعية وتوارد على منزلي لزيارتي وللاطمئنان عليّ عدد من أصحاب المعالي الوزراء وغيرهم من الأصدقاء… — سالم الجهوري (@SalimJahwari22) March 11, 2022

وتابع شارحا وضعه الصحي: “يوم امس بالمستشفي الجامعي بأمستردام والذي اتعالج فيه علي حسابي الخاص منذ ان استقلت من عملي في1992 مع تحمّل مصاريف شراء أدويتي لأكثر من ربع قرن. أجرى لي الأطباء عملية متطورة دامت 8 ساعات بزرع جهاز استشعار في معصمي.”

يوم امس بالمستشفي الجامعي بأمستردام والذي اتعالج فيه علي حسابي الخاص منذ ان استقلت من عملي في1992 مع تحمّل مصاريف شراء أدويتي لأكثر من ربع قرن، أجرى لي الأطباء عملية متطورة دامت 8 ساعات بزرع جهاز استشعار في معصمي. — سالم الجهوري (@SalimJahwari22) March 11, 2022

ولفت إلى أنهم “وجدوا انسدادًا في نفس الشريان الذي كان قد تمّ استبداله قبل 32 سنة! ومساء يوم امس سمحوا لي بالعودة إلى مدينة لاهاي حيث إقامتي في أحد فنادقها”.

فوجدوا انسدادًا في نفس الشريان الذي كان قد تمّ استبداله قبل 32 سنة!

ومساء يوم امس سمحوا لي بالعودة إلى مدينة لاهاي حيث إقامتي في أحد فنادقها. — سالم الجهوري (@SalimJahwari22) March 11, 2022

نبذة عن حياته

يشار إلى أن ذياب بن صخر العامري إعلامي وشاعر عُماني الجنسية، يبلغ من العمر 75 عاماً. فهو من مواليد مدينة مطرح التابعة لمحافظة العاصمة مسقط، بتاريخ الـ 25 من يناير كانون الثاني خلال العام عام 1947 ميلادي.

وهو صاحب مسيرة طويلة ومميزة في ميدان العمل الحكومي. وعلى درجة عالية من الثقافة على الرغم من كون الفترة ولد فيها عاصرت حقبة صعبة من حياة سلطنة عمان والعمانيين.

كما عمل منذُ سنة 1970 وحتّى سنة 1992 في الإذاعة والتّلفزيون بسلطنة عُمان. والتحق أثناء عمله ذلك بدوراتٍ إذاعيّةٍ وتلفزيونيّة مختلفةٍ في كلّ من الأردن وبريطانيا واليابان، كما قام بزيارات استطلاعيّةٍ وحضر ندواتٍ تخصّصيةً في مجالي الإذاعة والتّلفزيون في كلّ من الدول التالية: فرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبيّة والولايات المتّحدة الأمريكيّة.

بينما قام بتغطية العديد من المحافل الاجتماعات والمؤتمرات السّياسيّة، والمناسبات المختلفة. وذلك على امتداد البلاد العربيّة وبلدان العالم الأخرى، وأجرى مقابلاتٍ مع عددٍ من رؤساء الدّول والحكومات وشخصيّاتٍ سياسيّة وفكريّة وفنيّة مرموقة.

(المصدر: وطن + تويتر)

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