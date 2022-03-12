موقف إنساني للسلطان قابوس مع الأديب والشاعر العماني ذياب بن صخر العامري watanserb.com
الأديب والشاعر العماني ذياب بن صخر العامري
الهدهد

رسالة مؤثرة للإعلامي العماني ذياب بن صخر العامري تكشف موقفا إنسانيا للسلطان “قابوس” معه

كتب سالم حنفي
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وطن – كشف الباحث والمحلل السياسي العماني سالم الجهوري تفاصيل رسالة مؤثرة أرسلها له الأديب والشاعر ذياب بن صخر العامري، عقب سؤاله له عن أوضاعه الصحية، كاشفا عن موقف إنساني نبيل للسلطان الراحل قابوس بن سعيد معه.

وقال “الجهوري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”تلقيت اليوم رسالة مطمئنة من الأستاذ ذياب بن صخر العامري الاعلامي والشاعر والأديب .. ردا على استيضاحي حول صحته. أكد فيها أنه بحالة جيدة وان نتائج فحصه الطبي ستظهر خلال اليومين القادمين”.

ونشر “الجهوري” تفاصيل الرسالة التي أرسلها له “العامري” والتي قال فيها: “سنة 1990 اجريت لي عملية القلب المفتوح بالعاصمة الامريكية واشنطن دي سي. بسبب انسداد أحد شرايين القلب. لكنّ الخبر شاع بعُمان بأنني قد انتقلت إلي الرفيق الأعلى. فاتصلت جهات حكومية أمنية بشقيقتي رحمها الله التي كانت تقيم معي بالمنزل رقم 3 التابع لوزارة الإعلام بالقرم”.

السطان قابوس يطمئن على صحته

وأضاف قائلا:” لكنها طمأنت المتّصلين بانني ما زلت علي قيد الحياة وأنّ الأطباء الأمريكيين سيجرون لي عملية القلب المفتوح. بمستشفى (فيرفاكس) بواشنطن العاصمة، وفي اليوم التالي وفيما كان جلالة السلطان قابوس في اجتماعٍ مع بعض سكان مدينة نزوى”.

وأردف بالقول:”دخل ضابط كبير فسأله رحمه الله عن صحة خبر وفاتي. لكنّ ذلك الضابط اكد لجلالته بانني ما زلت على قيد الحياة. وعندما أضاف ذلك الضابط بأن الاطباء الامريكيين سيجرون لي بعد اسبوع عملية القلب المفتوح. التفت جلالته إلى السيد سيف بن حمد رحمهما الله وقال له بالحرف الواحد”.

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ويكمل تفاصيل الرسالة: “علاج ذياب على حسابنا! واجريت لي تلك العملية بنجاح. وعندما عدت أجريت لي مقابلة إذاعية وتوارد على منزلي لزيارتي وللاطمئنان عليّ عدد من أصحاب المعالي الوزراء وغيرهم من الأصدقاء.”

وتابع شارحا وضعه الصحي: “يوم امس بالمستشفي الجامعي بأمستردام والذي اتعالج فيه علي حسابي الخاص منذ ان استقلت من عملي في1992 مع تحمّل مصاريف شراء أدويتي لأكثر من ربع قرن. أجرى لي الأطباء عملية متطورة دامت 8 ساعات بزرع جهاز استشعار في معصمي.”

ولفت إلى أنهم “وجدوا انسدادًا في نفس الشريان الذي كان قد تمّ استبداله قبل 32 سنة! ومساء يوم امس سمحوا لي بالعودة إلى مدينة لاهاي حيث إقامتي في أحد فنادقها”.

نبذة عن حياته

يشار إلى أن ذياب بن صخر العامري إعلامي وشاعر عُماني الجنسية، يبلغ من العمر 75 عاماً. فهو من مواليد مدينة مطرح التابعة لمحافظة العاصمة مسقط، بتاريخ الـ 25 من يناير كانون الثاني خلال العام عام 1947 ميلادي.

وهو صاحب مسيرة طويلة ومميزة في ميدان العمل الحكومي. وعلى درجة عالية من الثقافة على الرغم من كون الفترة ولد فيها عاصرت حقبة صعبة من حياة سلطنة عمان والعمانيين.

كما عمل منذُ سنة 1970 وحتّى سنة 1992 في الإذاعة والتّلفزيون بسلطنة عُمان. والتحق أثناء عمله ذلك بدوراتٍ إذاعيّةٍ وتلفزيونيّة مختلفةٍ في كلّ من الأردن وبريطانيا واليابان، كما قام بزيارات استطلاعيّةٍ وحضر ندواتٍ تخصّصيةً في مجالي الإذاعة والتّلفزيون في كلّ من الدول التالية: فرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبيّة والولايات المتّحدة الأمريكيّة.

بينما قام بتغطية العديد من المحافل الاجتماعات والمؤتمرات السّياسيّة، والمناسبات المختلفة. وذلك على امتداد البلاد العربيّة وبلدان العالم الأخرى، وأجرى مقابلاتٍ مع عددٍ من رؤساء الدّول والحكومات وشخصيّاتٍ سياسيّة وفكريّة وفنيّة مرموقة.

 

(المصدر: وطن + تويتر)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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