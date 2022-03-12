ربطة شعر “ذيل الحصان” قد “تثير الرجال جنسياً” ومدرسة طالبات تحظرها!

وطن – كشفت إحدى المدارس في اليابان عن منع الطالبات من ربط شعرهن على شكل ذيل حصان؛ بسبب مخاوف من أن تصفيفة الشعر يمكن أن “تثير الرجال جنسيا”.

ربطة شعر ذيل الحصان

وقال مدرس في مدرسة إعدادية “موتوكي سوجياما” إن إدارة المدرسة أخبرته أن الفتيات لا يمكنهن ممارسة الرياضة؛ لأن إظهار مؤخرة أعناقهن، ربما يثير الجنس الآخر.

قام “سوجياما” بالتدريس لمدة 11 عامًا في خمس مدارس مختلفة في منطقة “شيزوكا” وقال إن جميع المدارس حظرت الأسلوب.



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وقارن “سوجياما” القاعدة الغريبة بلائحة أخرى حول اضطرار الفتيات إلى ارتداء ملابس داخلية بيضاء حتى لا يمكن رؤيتها من خلال زيهن، وفقًا لتقرير VICE World News.

وقال: “إنهم قلقون من أن ينظر الأولاد إلى الفتيات، وهو ما يشبه السبب وراء التمسك بقاعدة لون الملابس الداخلية البيضاء فقط”.

وأضاف: “لطالما انتقدت هذه القواعد، ولكن نظرًا لوجود نقص في النقد وأصبح أمرًا طبيعيًا للغاية، ليس أمام الطلاب خيار سوى قبولها”.

على الرغم من عدم وجود أرقام على مستوى البلاد حول عدد المؤسسات التي لا تزال تفرض القاعدة، إلا أن استطلاعًا أجري عام 2020 يشير إلى أن حوالي واحدة من كل عشر مدارس في محافظة فوكوكا الجنوبية حظرت تصفيفة الشعر تلك.

تشمل القيود الأخرى التي تفرضها المدارس اليابانية لون الجوارب وطول التنانير وشكل الحاجبين بشكل غير تقليدي.

محظورات

يحظر على الطلاب أيضًا صبغ شعرهم ويضطرون إلى إثبات لون شعرهم الطبيعي أو أسلوبه إذا كان أي شيء آخر غير “الأسود أو الأملس”.

يستخدم “سوجياما” منصة TikTok الشهيرة لمناقشة اللوائح الصارمة. وقال إن التلاميذ غالبًا ما يتركون دون تفسير صحيح.

وتابع قائلاً إن العديد من المطالب متناقضة لأن بعض المدارس تسمح بتصفيفات شعر أقصر تظهر مؤخرة العنق.

ومع ذلك، فقد سلط الضوء على أن العديد من المدارس تقدم مثل هذه القواعد لمنع الطلاب من تجاوز الأمور.

وذكر أن الأساليب المخففة محظورة أيضًا حيث يمكن للطلاب استخدامها كذريعة للتحقق من صحة تفكيرهم في تسريحات الشعر الأخرى.

لكنه يعتقد بشكل عام أن غالبية القواعد كانت “مطالب غير معقولة” وشجعت على التمييز على أساس الجنس مع تثبيط التعبير عن الذات.

تم الإبلاغ عن أن اللوائح، المعروفة باسم بوراكو كوسوكو أو “القواعد السوداء” ، تعود إلى سبعينيات القرن التاسع عشر.

في يونيو، دعت العائلات الحكومة اليابانية إلى تعديل الإرشادات الخاصة بالمدارس في جميع أنحاء البلاد. ومع ذلك، فإن العديد من المدارس لم تظهر أي تغيير بعد.

وأوضح أن “العديد من المدارس تتجاهل الإخطارات غير الملزمة قانونًا أو التي ليس لها عقوبات”.

لكن مدرسة هوسويامادا جونيور الثانوية، في كاجوشيما ، قامت بمراجعة قواعدها بعد شكاوى الملابس الداخلية.

والآن يمكن للتلاميذ ارتداء ملابس داخلية سوداء أو رمادية أو زرقاء داكنة.

(المصدر: ديلي ستار)

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