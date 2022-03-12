حقيقة حسم مانشستر سيتي صفقة التوقيع مع الفتى الذهبي “هالاند”

وطن – كشفت صحيفة بريطانية عن حسم نادي مانشستر سيتي صفقة التوقيع مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني مقابل مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، إلا أن تقارير إسبانية قد نفت صحة تلك الأنباء المتداولة.

حقيقة توقيع هالاند مع مانشستر سيتي

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية، نقلاً عن أحد المقربين من النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، بعدم التوصل إلى أي اتفاق نهائي بين اللاعب ونادي مانشستر سيتي للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل.

قلنا مراراً وتكراراً.. أن هالاند يريد الانتقال وبالأولوية.. الى ( برشلونة- سيتي- باريس )،

نعم السيتي في مفاوضات متقدمة جداً.. لكن إلى الآن برشلونة يملك الأفضلية ويجب عليهم التحرك نحو اللاعب في أسرع وقت وبجدية مطلقه pic.twitter.com/mP8jSXGVRk — محمد الكعبي (@Qatari) March 12, 2022

وبينت الصحيفة، بأن النجم النرويجي هالاند سيبقى في حالة التشويق من قبل الصحافة الرياضية وعالم كرة القدم المستديرة حتى يتم الإعلان النهائي بشكل رسمي.

كما وتتنافس العديد من الأندية في القارة الأوروبية، للحصول على خدمات نجم فريق بوروسيا دورتموند هالاند خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، والتي من أبرزها برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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شائعات صفقة هالاند مع مانشستر سيتي

وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية، قد أوردت نبأ توقيع النجم النرويجي هالاند مع نادي مانشستر سيتي. وأن الشروط الشخصية تم مناقشتها بشكل نهائي واللاعب جاهز للتعاقد.

وأردفت الصحيفة، ” هالاند لديه شرط جزائي بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني في عقده مع ناديه الحالي بوروسيا دورتموند، كما أنه من المقرر أن يحصل وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا على دفعة كبيرة من هذه الرسوم. حيث من المتوقع أن تصل قيمة النفقات في تلك الصفقة نحو 100 مليون جنيه إسترليني”.

كما واستكملت، ” الأمور المالية لدى نادي مانشستر سيتي في المتناول، وهذا الذي جعل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند ضمن أولوياته في الانتقال إلى النادي الإنجليزي”.

EXCLUSIVE: Man City have a deal in place to seal blockbuster signing of Real Madrid target Erling Haaland with personal terms discussed https://t.co/7vIFQ45cSC — MailOnline Sport (@MailSport) March 11, 2022

وتابعت الصحيفة، ” هناك شعور متزايد في جميع أنحاء أوروبا بأن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي، من المتوقع أن يضم إلى كتيبة المدرب بيب غوارديولا الموسم المقبل”.

وعاش والد النجم النرويجي هالاند مع مانشستر سيتي بعد مغادرة ليدز يونايتد، فيما لا تزال العائلة تعيش تلك اللحظات مع النادي الإنجليزي. وفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويشار إلى أن النرويجي هالاند يتمتع بمكينة تهديفية رائعة مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني، حيث شارك معه في 79 مباراة مسجلاً 80 هدفاً بكافة المسابقات المختلفة.

(المصدر: وطن + ديلي ميل + سبورت)

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