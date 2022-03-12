صحيفة إسبانية تنفي حسم صفقة هالاند مع مانشستر سيتي watanserb.com
حقيقة صفقة هالاند مع نادي مانشستر سيتي
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حقيقة حسم مانشستر سيتي صفقة التوقيع مع الفتى الذهبي “هالاند”

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – كشفت صحيفة بريطانية عن حسم نادي مانشستر سيتي صفقة التوقيع مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني مقابل مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، إلا أن تقارير إسبانية قد نفت صحة تلك الأنباء المتداولة.

حقيقة توقيع هالاند مع مانشستر سيتي

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية، نقلاً عن أحد المقربين من النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، بعدم التوصل إلى أي اتفاق نهائي بين اللاعب ونادي مانشستر سيتي للانتقال إلى صفوفه الموسم المقبل.

وبينت الصحيفة، بأن النجم النرويجي هالاند سيبقى في حالة التشويق من قبل الصحافة الرياضية وعالم كرة القدم المستديرة حتى يتم الإعلان النهائي بشكل رسمي.

كما وتتنافس العديد من الأندية في القارة الأوروبية، للحصول على خدمات نجم فريق بوروسيا دورتموند هالاند خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، والتي من أبرزها برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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شائعات صفقة هالاند مع مانشستر سيتي

وكانت صحيفة ديلي ميل البريطانية، قد أوردت نبأ توقيع النجم النرويجي هالاند مع نادي مانشستر سيتي. وأن الشروط الشخصية تم مناقشتها بشكل نهائي واللاعب جاهز للتعاقد.

وأردفت الصحيفة، ” هالاند لديه شرط جزائي بقيمة 63 مليون جنيه إسترليني في عقده مع ناديه الحالي بوروسيا دورتموند، كما أنه من المقرر أن يحصل وكيل أعمال اللاعب مينو رايولا على دفعة كبيرة من هذه الرسوم. حيث من المتوقع أن تصل قيمة النفقات في تلك الصفقة نحو 100 مليون جنيه إسترليني”.

كما واستكملت، ” الأمور المالية لدى نادي مانشستر سيتي في المتناول، وهذا الذي جعل المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند ضمن أولوياته في الانتقال إلى النادي الإنجليزي”.

وتابعت الصحيفة، ” هناك شعور متزايد في جميع أنحاء أوروبا بأن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي، من المتوقع أن يضم إلى كتيبة المدرب بيب غوارديولا الموسم المقبل”.

وعاش والد النجم النرويجي هالاند مع مانشستر سيتي بعد مغادرة ليدز يونايتد، فيما لا تزال العائلة تعيش تلك اللحظات مع النادي الإنجليزي. وفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويشار إلى أن النرويجي هالاند يتمتع بمكينة تهديفية رائعة مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني، حيث شارك معه في 79 مباراة مسجلاً 80 هدفاً بكافة المسابقات المختلفة.

(المصدر: وطن + ديلي ميل + سبورت)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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