“الوصواصة”.. اتهام فجر السعيد بالعنصرية بعد إهانتها نوال الزغبي! (فيديو)

وطن – سخرت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، من صوت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، واصفةً إياه بصوت الصفارة.

الوصواصة انتهت

وذلك بعد حفل نوال الزغبي على مسرح ”أرينا“ في مجمع 360، ضمن مهرجان فبراير الكويت 2022. والذي انطلق قبل أسبوعين تحت عنوان ”العودة“.

وعبر بث مباشر على حسابها على “سناب شات”، كانت فجر السعيد تنتظر حفل الفنان الكويتي عبدالله الرويشد الذي تلا حفل الفنانة اللبنانية.

وقالت فجر: “الوصواصة انتهت الآن وبانتظار حفل أبو خالد عبد الله الرويشد”.

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الملك عبدالله الرويشد

وتغزلت السعيد بأداء عبدالله الرويشد، وكتبت عبر حسابها على “تويتر”: “في ظل زحمة الحفلات هالأيام وأجواء الفرح التي تعيش فيها الكويت. بس سنوات من القحط أحب أقولكم اللي ما حضر حفلة الملك عبدالله الرويشد طافه شي كثير من الفرح والسعاده والأجواء الراقيه”.

وتابعت: “حمدان ترا آنا شيكت على كل الحضور وتأكدت إنهم صلوا العشاء وراحوا الحفله”.

في ظل زحمة الحفلات هالأيام وأجواء الفرح التي تعيش فيها #الكويت بس سنوات من #القحط أحب أقولكم اللي ما حضر حفلة الملك #عبدالله_الرويشد طافه شي كثير من الفرح والسعاده والأجواء الراقيه … #حمدان ترا آنا شيكت على كل الحضور وتأكدت إنهم صلوا العشاء وراحوا الحفله #انت_توحي 📣 pic.twitter.com/wC4dMIZvcz — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) March 12, 2022

وأثارت سخرية السعيد من الفنانة اللبنانية جدلاً واسعاً بين الناشطين الذين اتهموها بالعنصرية.

عنصرية أم انتقاد؟

ومما جاء في التعليقات: “اذا مابتحب صوتها ماحدا جابرها تحضر وكان فيها تعلق بأسلوب محترم بليق فيها. وبضيفة عم تشارك بمناسبة فنية ببلدها. بس الكره بدمها. مستقبلا رح نتذكر #نوال_الزغبي بالفن الحلو يلي قدمتو ب مسيرتها بس انتِ يامعترة ماحدا رح يتذكرك الا بكل شي بشع حقد كراهية عنصرية”.

وكتب آخر: “كل الجمهور الكويتي وانا اولهم مع نوال ومستعرين منها ومن اللي تقدمه هالمخلوقه لانها بانيه اسمها وسمعتها على الاستفزاز واثارة الجدل”.

واتهمتها ناشطة بأنها تحاول تصدر التريند فقط، وكتبت: “هي تحب ترند على ظهور الفنانات”.

وعقب متابع :” ماشاءالله على احترام الضيف واضح بتفهم بالاصول ، متخلفة كيف مسموح لهيك شخصيات هي ومي العيدان لسا يظهروا بالاعلام الكويتي ويشوهوا فيه؟!”.

الجدير بالذكر أن حفل نوال حضره عدد كبير من الجمهور، فاق عددهم الخمسة آلاف متفرج.

وبحسب الفيديوهات المتداولة، فقد تفاعل الجمهور مع أداء نوال وأغانيها القديمة والجديدة تصفيقاً وغناءً ورقصاً.

المصدر: (وطن – متابعات)

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