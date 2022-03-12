ابن عم بشار الأسد يستغرب تحكم الأقلية بأوكرانيا متجاهلاً أنه ينتمي إلى سلطة أقلية!

وطن – أبدى دريد رفعت الأسد أحد أقارب “بشار الأسد” استغرابه من تحكم اليهود وهم أقلية بالشعب الأوكراني.

وقال “دريد رفعت الأسد” – ابن عم بشار الأسد- في منشور على صفحته في “فيسبوك” إن 45 ألف يهودي يتحكمون بـ 45 مليون أوكراني آخرين، متجاهلاً أنه ينتمي إلى طائفة أقلية لا زالت تتحكم بسوريا منذ نصف قرن أفسدت العباد وأفقرت البلاد وجرتها إلى الدمار.

بينما أثار منشور -ابن عم بشار الأسد- عاصفة من الانتقادات والسخرية حيال هذا التناقض بين الكلام والواقع. حيث رد “أبو محمد” وأنتم النصيرية ماذا تمثلون من الشعب السوري لتحكموا سوريا” بينما عبر “أبو حمزة محمد الحسين” عن اعتقاده بأن “المشغل للنصيرية واليهود واحد”.



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كما خاطب “محمد الأحمد” دريد الأسد: “ليش تستغرب انتم مو اقلية وصارلكم حاكمين سورية خمسين سنة وقتلتم وشردتم نص سورية”. بينما عقب “أواب الصائغ” بنبرة هازئة: “عيبة الثومة عالبصلة” وعلق “بلال المحمد أبو بسام” بمثل شعبي يقول “الجمل لايرى حدبته”.

ماذا قال موالو الأسد؟

بدورهم رحب موالو النظام بمنشور الأسد وعلق Ragheb Kassem مثنياً على اليهود. في المقولة التي طالما صدع البعث رؤوس منتميه في تفنيدها “إذا كان الكلام صحيحاً فهم بحق شعب الله المختار”. فسارع دريد الأسد إلى الرد قائلاً: “في برنامج لدى ساستهم يعملون عليه بدقة وتصميم وتنفيذ عالي وينجحون بذلك”.

بينما رأى Malek Husein أن تحكم اليهود بأوكرانيا أمر عادي. لأنهم لا يتجاوزون العشرين مليون ويتحكمون بالعالم كله-حسب قوله-.

ويُعرف نجل رفعت الأسد بكثرة انتقاده للنظام ولطريقة تعامله مع الأزمات. شأنه شأن العديد من الموالين الذين بدأوا يتذمرون من سياسة نظام الأسد وعدم قدرته على انتشال البلاد من مستنقع الحرب. لأجل الحفاظ على كرسي الرئاسة.

وبحسب موقع عمون الأردني يحاول دريد الأسد أن يدور في فلك المعارضة دون جدوى. إلا أنه حريص على تقديم الولاء لبشار وماهر الأسد، مستفيداً من ذلك بالسطو على مشاريع عدة في قطاعات مختلفة. ويدعي لنفسه أنه فنان تشكيلي ومثقف، يهتم بمحاربة الفساد. لكنه في ذات الوقت يمتدح “بطولات” أبيه، الذي قتل الآلاف في حماة وسجن تدمر.

ويقدّر عدد اليهود في أوكرانيا بنحو 43.000 نسمة، من مجموع عدد سكان أوكرانيا الكلّي والذي سجل أكثر من 45 مليون نسمة. في الواقع، وتُصنف الجالية اليهودية في أوكرانيا، على أنها ثالث أكبر الجاليات اليهودية، الموجودة في دول قارة أوروبا. بينما تعتبر خامس أكبر الجاليات اليهودية في العالم.

(المصدر: وطن + متابعات)

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