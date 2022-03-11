4 أشياء لا يجب عليك تنظيفها باستخدام الخل الأبيض “المنتج المعجزة”

وطن – يستخدم الكثير من الناس الخل الأبيض الذي يوصف بـ(المنتج المعجزة)، باعتباره منتج تنظيف طبيعي للقيام بمهام تنظيف مختلفة في جميع أنحاء المنزل، إلا أن الخبراء يحذرون من الأضرار التي يمكن أن يتسبب فيها.

حسب مجلة “ذا صن” البريطانية، يعد الخل الأبيض منتج تنظيف رائع، إلا أن طبيعته الحمضية يمكن أن تلحق الضرر بأجهزة معينة في منزلك.

المرايا

على الرغم من أن العديد من الأشخاص يستخدمون الخل الأبيض لتنظيف زجاج مراياهم، إلا أن الخبراء يحذرون من ضرورة تجنب استخدام أي شيء حامضي سواء كان خل الليمون أو الخل لتنظيف المرايا.

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هذا لأنه يمكن أن يتسرب خلف الطبقة الرقيقة ويتآكل الغطاء الفضي الذي يعطي كل المرآة لمعانها.

بدلاً من ذلك، ينصح الخبراء باستخدام منظف رقيق مع قطعة قماش من الألياف الدقيقة للحفاظ على نظافة المرايا.

الغسالة

على مواقع التواصل الإجتماعي، نرى الكثير من الأشخاص يستخدمون الخل الأبيض لتنظيف غسالاتهم.

إلا أن العديد لا يعرفون أن القيام بهذا يمكن أن يؤدي إلى تآكل الأجزاء المطاطية والبلاستيكية، مما قد يؤدي إلى حدوث تسربات.

بدلاً من ذلك، استخدم منتجًا مخصصًا لتنظيف غسالتك كما يقول الخبراء.

غسالة الصحون

يقوم العديد من الأشخاص بإستخدام الخل الأبيض لتنظيف أو إزالة الترسبات من غسالة الأطباق، إلا أنه بمرور الوقت يمكن أن يضر الخل بالأجزاء الداخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ لغسالة الصحون.

علاوة على ذلك، إذا اختلط الخل مع المياه المالحة، فقد يتسبب ذلك في تغير ألوان الأطباق والأواني المعدنية.

لذلك من الضروري الالتزام بالمنتجات المصممة خصيصًا لهذا الغرض.

المكواة

يمكن أن يكون الخل الأبيض طريقة رائعة للتخلص من الترسبات والكلس داخل المكواة البخارية.

إلا أن الخبراء يؤكدون أن استخدام الخل الأبيض يمكن أن يتلف الجزء الداخلي من الحديد بشكل دائم ويؤدي كذلك إلى تآكل الطبقة الداخلية من المكواة.

ولهذا السبب، يقول الخبراء إنه يجب عليك دائمًا مراجعة دليل التعليمات الخاص بالمكواة لمعرفة أفضل طريقة لتنظيفها.

وإذا كان النموذج الخاص بك يحتوي على وظيفة التنظيف الذاتي، فربما تحتاج فقط إلى استخدام الماء.

(المصدر: ذا صنّ – وطن)

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