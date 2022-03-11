هل ينشر بوتين “الموت الأسود”؟! .. الطلب من علماء أوكرانيا القضاء مسببات الأمراض القاتلة

وطن – حثت منظمة الصحة العالمية العلماء الأوكرانيين على القضاء على مسببات الأمراض القاتلة في المعامل الحكومية لتجنب “تسرب محتمل” يحدث مع استمرار روسيا في قصف البلاد.

وهناك مخاوف من أن تطلق روسيا العنان لفيروس قاتل حيث تم حث العلماء الأوكرانيين على القضاء على جميع مسببات الأمراض “شديدة التهديد” لتجنب وقوع حادث مميت.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يجب القضاء على أكثر مسببات الأمراض فتكًا في مختبرات أوكرانيا حيث يوجد خطر “الانسكابات المحتملة” مع استمرار روسيا في قصف البلاد.



قد يهمك أيضاً:

كما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، تقوم الحكومة الأوكرانية بإجراء أبحاث حول كيفية تحسين تهديدات أكثر الأمراض خطورة.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها كانت تتعاون مع المختبرات الأوكرانية لعدد من السنوات لتعزيز الممارسات الأمنية التي ستساعد في منع “الإطلاق العرضي أو المتعمد لمسببات الأمراض”.

وقالت منظمة الصحة العالمية: “كجزء من هذا العمل، أوصت منظمة الصحة العالمية بشدة وزارة الصحة في أوكرانيا وغيرها من الهيئات المسؤولة لتدمير مسببات الأمراض شديدة الخطورة لمنع أي انسكابات محتملة”.

ولم تقدم وكالة الأمم المتحدة أي تفاصيل محددة حول السموم ومسببات الأمراض في مختبرات أوكرانيا.

وتعرضت مختبرات أوكرانيا إلى حرب إعلامية منذ أن غزت روسيا البلاد قبل أسبوعين.

كررت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من هذا الأسبوع الادعاء بأن الولايات المتحدة تدير مختبرًا للأسلحة البيولوجية في أوكرانيا. وهو شيء تنفيه الولايات المتحدة وكييف.

وزعمت زاخاروفا أن وثائق روسية مكشوفة في أوكرانيا أظهرت “محاولة طارئة لمحو أدلة على برامج بيولوجية عسكرية”.

وقال متحدث باسم الرئاسة الأوكرانية: “أوكرانيا تنفي بشدة أي ادعاء من هذا القبيل”.

كما نفت الولايات المتحدة جميع مزاعم زاخاروفا وحذرت من أن روسيا قد تستخدم اتهاماتها لإطلاق أسلحتها الكيماوية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تشجع جميع الأطراف على التعاون في “التخلص الآمن والآمن من أي مسببات الأمراض التي تصادفهم ، والوصول إلى المساعدة الفنية حسب الحاجة”.

(المصدر: ديلي ستار – وطن)

اقرأ أيضاً: