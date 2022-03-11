مباراة الزمالك والوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا watanserb.com
موعد مباراة الزمالك والوداد في منافسات دوري أبطال أفريقيا
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موعد مباراة الزمالك والوداد والقناة الناقلة في دوري أبطال أفريقيا

منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – يستضيف استاد القاهرة الدولي موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي المثيرة والقوية بين كلا الفريقين مساء يوم الجمعة، في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي

وستقام الأمسية الكروية بين الزمالك المصري والوداد المغربي في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان.

أما بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” ودول الخليج ستكون عند الساعة السابعة مساءً، كما وبتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثامنة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر وتونس والمغرب عند الساعة الخامسة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة الزمالك والوداد المغربي كالعادة عبر شبكة قنوات “Bein sport HD” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لنقل كافة مباريات دوري أبطال أفريقيا في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستنقل المباراة عبر قناة “3 Bein sport premium HD” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3. كما وبمعدل ترميز 27500.

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التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة الزمالك والوداد المغربي عبر شبكة قنوات “Bein sport HD”، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

وتغلب فريق الوداد المغربي على ميدانه أمام الزمالك المصري بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب المجموعة المنافسة في دوري أبطال أفريقيا

ويتصدر فريق بترو إتليتيكو الأنغولي صدارة ترتيب المجموعة المنافسة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، كما ويليه فريق الوداد المغربي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

وآتى فريق الزمالك المصري في المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما في أدنى ترتيب المجموعة جاء فريق ساغراد إسبيرانسا الأنغولي بنقطة واحدة خلال منافسات الموسم الحالي في البطولة الأفريقية القارية.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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