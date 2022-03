موعد مباراة الزمالك والوداد والقناة الناقلة في دوري أبطال أفريقيا

وطن – يستضيف استاد القاهرة الدولي موعد مباراة الزمالك والوداد المغربي المثيرة والقوية بين كلا الفريقين مساء يوم الجمعة، في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

وستقام الأمسية الكروية بين الزمالك المصري والوداد المغربي في تمام الساعة السادسة مساءً، بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان.

أما بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” ودول الخليج ستكون عند الساعة السابعة مساءً، كما وبتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الثامنة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر وتونس والمغرب عند الساعة الخامسة مساءً.

وستبث مباراة الزمالك والوداد المغربي كالعادة عبر شبكة قنوات “Bein sport HD” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لنقل كافة مباريات دوري أبطال أفريقيا في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

وستنقل المباراة عبر قناة “3 Bein sport premium HD” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013، وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3. كما وبمعدل ترميز 27500.

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة الزمالك والوداد المغربي عبر شبكة قنوات “Bein sport HD”، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

وتغلب فريق الوداد المغربي على ميدانه أمام الزمالك المصري بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، في إطار منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر فريق بترو إتليتيكو الأنغولي صدارة ترتيب المجموعة المنافسة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، كما ويليه فريق الوداد المغربي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

15 goals in the last 3 encounters between @WACofficiel and @ZSCOfficial in the #TotalEnergiesCAFCL! 🤯

Will we be seeing a lot of goals in their matchday 4 clash? 🤔 pic.twitter.com/xJws9GTdSp

— TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) March 10, 2022