لحظة مقتل قائد عسكري كبير مقرب من “بوتين” في كمين بالقرب من كييف (شاهد)

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية مقطع فيديو يظهر لحظة تدمير قافلة من الدبابات الروسية في كمين أوكراني، مما ادى إلى مقتل قائد عسكري روسي. بما يمثل انتكاسة أخرى لموسكو في هدفها المتمثل في الاستيلاء على كييف.

ووفقا للفيديو، فبينما كان الجيش الأحمر لا يزال يقترب من العاصمة، تم القضاء على عدد من دبابات “تي 72” الروسية ومركبات أخرى في هجوم مفاجئ من مقدمة وخلف القافلة، مما أجبر الناجين على الانعطاف والفرار.

ووفقا للصحيفة، فقد استهدفت الضربة المدفعية المدمرة عمودًا من حوالي 30 دبابة ووحدة دعم، بما في ذلك قاذفة TOS-1 الحرارية المخيفة، مما جعل روسيا تدخل في حالة حداد على فقدان قائد كبير آخر.

وقالت الصحيفة أن الفيديو الواقعة التقط عبر طائرة بدون وسميت “معركة بروفاري”. التي سميت على اسم ضاحية كييف الشمالية الشرقية التي وقعت فيها.

وظهرت انفجارات حول الدبابات الروسية وأطلقت أعمدة من الدخان الأسود والرمادي في الهواء. في حين تركت آلات موسكو التي تحمل القذائف مشتعلة على الطريق.

وفي مقطع فيديو نشره الجيش الأوكران، سُمع جندي روسي يقول: “القائد، القائد مات!”.

كما طلب الطرف الثاني إعادة الرسالة – فصرخ الطرف الأول: إنه ميت! القائد مات! ‘.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن القائد الروسي القتيل هو العقيد أندريه زاخاروف من فوج الدبابات السادس التابع لفرقة الدبابات 90، والذي وصفته وزارة الدفاع بأنه “تمت تصفيته”.

وفي عام 2016، حصل على وسام الشجاعة من فلاديمير بوتين، ووقف الاثنان جنبًا إلى جنب في الصور.

