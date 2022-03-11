حورية فرغلي في اعترافات جريئة: “حب عمري مات قبل فرحي بيوم وما بتعاكسش ومش هشد وأنفخ”

وطن – حلّت الفنانة المصرية حورية فرغلي ضيفةً على برنامج “حبر سري” المذاع عبر فضائية “القاهرة والناس”، كاشفة تصريحات جريئة، ومعلومات لأوّل مرة تخصّ حياتها الشخصية، وتحديداً زواجها لـِ3 أشهر فقط، ومرضها.

وقالت حورية فرغلي إنها تزوجت لمدة ثلاثة أشهر فقط، وكنت مخطوبة قبلها من حب عمري الذي مات قبل الفرح بيوم”.

وبيّنت حورية أن والدتها أدخلتها مسابقة “ميس ايجيبت”، حيث كانت تصطحبها الى النادي يوميا، وهناك رآها زوجها وتقدم لطلب يدها، وتم الزواج دون حب”.



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ولفتت إلى أنها وزوجها السابق “أصحاب قوي” لحد الآن، رغم انه تزوج وأنجب.

وقالت حورية إنها لا تعيش قصة حب حاليًا، مضيفةً: “بقالي كتير حتى مبتعاكسش في الشارع”.

وتابعت: “هييجي يوم عليا والجمال هيروح وهقعد في البيت وأنا مش هشد وانفخ وأحب إني لما ابطل تمثيل يبقى عندي أسرة ونصي التاني أقضي بقيت حياتي معاه”.

وتأثرت النجمة أثناء حديثها عن تجربة مرضها، حيث قالت: “المرض بيوصلك انك عايزة تموتي وفقدت الثقة في نفسي”.

وذكرت أنها أقلعت عن تناول المهدئات، وكانت تتناولها في الماضي، فيما لم تعد تتأثر بكلام المتابعين لها على وسائل التواصل الاجتماعي، إثر مرورها بفترة عصيبة على خلفية انتقاد المتابعين لمظهرها، تسبب في أذى نفسي كبير على مدار عامين.

أما عن مقاطعة شقيقتها لها قالت حورية إنها لا تعلم شيئاً عن اختها التي ليست من والدتها، وقالت إنها هي التي قاطعتها.

وكانت الفنانة المصرية حورية فرغلي مادةً دسمة قبل فترة في وسائل الإعلام بسبب إجرائها عدة عمليات جراحية لإصلاح أنفها.

(المصدر: وطن – متابعات)

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