تغييرات تطرأ على قواعد جائزة الكرة الذهبية لهذا السبب

وطن – أفادت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، عن جملة من التغييرات التي طرأت على قواعد جائزة الكرة الذهبية التي تمنحها المجلة سنوياً، لأفضل لاعب ولاعبة في عالم رياضة كرة القدم.

تغيرات قواعد الكرة الذهبية

وكشف رئيس مجلة فرانس فوتبول الفرنسية باسكال فيريه. بشأن قواعد توزيع جائزة الكرة الذهبية السنوية، قائلاً: ” إنها فرصة لإعطاء دفعة جديدة .. في السابق كان الحكم بشأن أفضل لاعب ولاعبة في العالم بناءً على نصف موسمين فقط، لكن الآن سيكون الأمر أكثر قابلية للقراءة بهذا الشأن”.

وأردف فيريه، ” الأمر يتعلق بتجنب الالتباس، وأن نكون واضحين أكثر ودقيقين. الكرة الذهبية هي تميز فردي تعتمد على الأداء الفردي، وبذلك لن نأخذ في عين الاعتبار هذه المرة مسيرة اللاعب”.

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كما وأضاف، ” جائزة الكرة الذهبية لن تكون مبنية على قياس أشخاص معنيين يتمتعون بشهرة وهالة كبيرة داخل اللعبة، على غرار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. الذي توج بها العام الماضي للمرة السابعة في مسيرته الاحترافية، وموجة الانتقادات التي أعقبها، إلى جانب اعتبار البعض بأن الوصيف روبرت ليفاندوسكي كان يستحقها أكثر منه”.

🚨 مجلة فرانس فوتبول تعلن إجراء بعض التعديلات على قواعد منح جائزة الكرة الذهبية

⬅️ سيتم اعتماد ما قدمه اللاعب خلال الموسم الكروي بدل سنة كاملة

⬅️ وحدها البلدان المصنفة في المراكز من 1 إلى 100 حسب الفيفا يحق لها التصويت

⬅️ سيتم تقييم الأداء الفردي للاعب بدل الألقاب الجماعية pic.twitter.com/Bkk3FM6yFU — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 11, 2022

معايير اختيار جائزة الكرة الذهبية

وفي ذات السياق، كشفت مجلة فرانس فوتبول في تقرير نشرته اليوم الجمعة عبر موقعها الرسمي، بأن التغييرات الملحوظة في النسخة القادمة لجائزة الكرة الذهبية. لن تأخذ في الحسبان أداء اللاعبين في مونديال كأس العالم 2022 المقرر إقامته في دولة قطر. بل سيتم مكافأتهم على جهودهم في نسخة 2023.

وأوضحت المجلة الفرنسية، بأنه سيتم إدخال النجم الدولي العاجي السابق ديدييه دروغبا، في اللجنة المسؤولة عن اختيار القائمة المختصرة للمرشحين. والتي من أبرزهم مسؤولي تحرير مجلة فرانس فوتبول وصحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية.

أعلنت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية تغييرات جديدة على جائزة الكرة الذهبية 🌟⚽️ pic.twitter.com/WXfJdvrI4U — Yallakora (@Yallakoranow) March 11, 2022

وتابعت، ” سيتم اتخاذ القرار بتقليص حجم لجنة التحكيم لجائزة الكرة الذهبية التي تضم الصحفيين من كل بلد شخص وحيد، مع السماح للدول ال100 الأفضل تصنيف عالمياً وفق الفيفا. من التصويت على جائزة الرجال عوضاً عن 170 التي كانت في السابق، وكذلك ال50 بما يتعلق بجائزة السيدات”.

وختمت المجلة، ” هذا الأمر يضم بأن يكون التصويت على جائزة الكرة الذهبية. من قبل الصحافيين الأكثر خبرة في هذا المجال، كما وسيكون الأداء الفردي والشخصية الحاسمة للمنافسين هو المعيار الأول، قبل العمل الجماعي وتحقيق الألقاب التي تم الفوز بها ومكانة اللاعب والروح الرياضية داخل أرضية الملعب”.

وجاءت تلك التعديلات والإصلاحات على معايير جائزة الكرة الذهبية. للنسخة المقبلة، في إطار التغييرات التي حدثت على إقامة الفعاليات الكروية، والتي أبرزها مونديال كأس العالم 2022 الذي سيعقد في أواخر شهر نوفمبر المقبل بسبب الأحوال المناخية في دولة قطر.

(المصدر: وطن + سكاي نيوز عربية + تويتر)

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