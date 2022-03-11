مباراة الأهلي وصن دوانز في دوري أبطال أفريقيا watanserb.com
موعد مباراة الأهلي وصن داونز في منافسات دوري أبطال أفريقيا
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تعرف على موعد مباراة الأهلي وصن دوانز والقناة الناقلة في أبطال أفريقيا

منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2022

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – يترقب جماهير كرة القدم موعد مباراة الأهلي وصن دوانز مساء يوم السبت، في قمة منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” سوكر سيتي”.

موعد مباراة الأهلي وصن دوانز

وستنطلق مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوبي الأفريقي في تمام الساعة الثالثة مساءً، بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، الأردن، السودان، لبنان، ليبيا، سوريا.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، والعراق، اليمن، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة الرابعة مساءً، وأما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثانية بعد الظهر.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة الأهلي المصري والمستضيف صن دوانز الجنوبي الأفريقي. عبر شبكة قنوات “Bein sport HD” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لنقل منافسات دوري أبطال أفريقيا في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما وستنقل المباراة عبر قناة “3 Bein sport premium HD” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013، وباستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

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التعليق على مباراة الأهلي وصن دوانز

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “Bein sport HD” الرياضية القطرية، المعلق الرياضي علي محمد علي أو أحمد الطيب.

تشكيلة مباراة الأهلي المصري

وسيدخل المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيمانى المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة. أمام نظيره الضيف صن دوانز في منافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي.

وفي دفاع الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من: محمد عبد المنعم، علي معلول، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أما في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، أحمد عبد القادر رضوان، لويس ميكيسوني، محمد مجدي قفشة، عمرو السولية. كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي محمد شريف، بيرسى تاو.

ترتيب المجموعة في منافسات دوري أبطال أفريقيا

ويعتلي فريق صن دوانز صدارة ترتيب المجموعة المنافسة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، كما ويليه فريق الأهلي المصري برصيد 4 نقاط، متساوياً بذلك مع فريق المريخ السوداني في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

كما وجاء في أدنى ترتيب المجموعة فريق الهلال السوداني بنقطة واحدة، خلال منافسات البطولة الأفريقية الحالية.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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