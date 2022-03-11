تعرف على موعد مباراة الأهلي وصن دوانز والقناة الناقلة في أبطال أفريقيا

وطن – يترقب جماهير كرة القدم موعد مباراة الأهلي وصن دوانز مساء يوم السبت، في قمة منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب ” سوكر سيتي”.

موعد مباراة الأهلي وصن دوانز

وستنطلق مباراة الأهلي وصن دوانز الجنوبي الأفريقي في تمام الساعة الثالثة مساءً، بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، الأردن، السودان، لبنان، ليبيا، سوريا.

"Both teams will be looking for a result." Coach Manqoba Mngqithi previews tomorrow's #TotalEnergiesCAFCL group 🅰️ encounter! 👆 📲 https://t.co/vbx9DDzVVm#Sundowns pic.twitter.com/iVPLU8Kl3Q — Mamelodi Sundowns FC (@Masandawana) March 11, 2022

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، والعراق، اليمن، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة الرابعة مساءً، وأما بتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الثانية بعد الظهر.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة الأهلي المصري والمستضيف صن دوانز الجنوبي الأفريقي. عبر شبكة قنوات “Bein sport HD” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لنقل منافسات دوري أبطال أفريقيا في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما وستنقل المباراة عبر قناة “3 Bein sport premium HD” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013، وباستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

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التعليق على مباراة الأهلي وصن دوانز

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث اللقاء بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “Bein sport HD” الرياضية القطرية، المعلق الرياضي علي محمد علي أو أحمد الطيب.

لقطات من عودة بعثة الأهلي لفندق الإقامة بجنوب إفريقيا والخضوع للمسحة الطبية استعدادًا لمواجهة صن داونز 📸🦅 pic.twitter.com/FZ8wQVAlbZ — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 10, 2022

تشكيلة مباراة الأهلي المصري

وسيدخل المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيمانى المباراة بتشكيلة أساسية متوقعة. أمام نظيره الضيف صن دوانز في منافسات دوري أبطال أفريقيا، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي.

لقطات من مران الأهلي اليوم استعدادًا لمواجهة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا 📸🦅💪 pic.twitter.com/KLde0MuuOM — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 10, 2022

وفي دفاع الفريق سيأتي في التشكيلة كلاً من: محمد عبد المنعم، علي معلول، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أما في خط الوسط سيكون كلاً من اللاعبين، أحمد عبد القادر رضوان، لويس ميكيسوني، محمد مجدي قفشة، عمرو السولية. كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي محمد شريف، بيرسى تاو.

ترتيب المجموعة في منافسات دوري أبطال أفريقيا

ويعتلي فريق صن دوانز صدارة ترتيب المجموعة المنافسة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، كما ويليه فريق الأهلي المصري برصيد 4 نقاط، متساوياً بذلك مع فريق المريخ السوداني في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط.

كما وجاء في أدنى ترتيب المجموعة فريق الهلال السوداني بنقطة واحدة، خلال منافسات البطولة الأفريقية الحالية.

(المصدر: وطن + تويتر)

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