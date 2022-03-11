الإفراج عن رائف بدوي بعد 10 سنوات في سجون السعودية watanserb.com
الإفراج عن رائف بدوي من سجون السعودية بعد 10 سنوات
تقارير

الإفراج عن رائف بدوي من سجون السعودية بعد 10 سنوات .. ما الذي طالب به وكان سبباً في اعتقاله!

سيبقى ممنوعاً من السفر 10 سنوات أُخرى

كتب باسل النجار
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وطن – أفرجت السلطات السعودية، عن المدون السعودي رائف بدوي الجمعة بعد استكمال ما وصفته جماعات حقوقية بالسجن الجائر لمدة 10 سنوات.

وكتبت إنصاف حيدر، زوجة بدوي، على تويتر “بعد 10 سنوات في السجن رائف حر”.

اعتقل بدوي في عام 2012 بسبب موقع على شبكة الإنترنت كان يديره بعنوان “ليبراليون سعوديون أحرار” ، والذي دعا إلى حرية التعبير وشجع على النقاش حول حقوق الإنسان والقضايا الدينية في المملكة الخليجية.

بعد اعتقاله، اتُهم بإهانة الإسلام عبر الإنترنت، من بين أمور أخرى.

وحُكم عليه في 2014 بالسجن 10 سنوات، وغرامة كبيرة، ومنع السفر، و 1000 جلدة علنية على مدى 20 أسبوعًا متتاليًا.


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وتلقى أول 50 جلدة له في عام 2015 ، لكن تم تعليق البقية بسبب مخاوف صحية وإدانة دولية.

ودعت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي إلى الإفراج عن الشاب البالغ من العمر 38 عاما، قائلة إن عقوبة السجن الصادرة بحقه ترقى إلى مستوى “الاعتقال التعسفي”.

وقالت منظمة العفو إنه أكمل عقوبة السجن في 1 مارس / آذار.

وحتى بعد إطلاق سراح ، سيظل بدوي يواجه حظر سفر لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون ريال سعودي (267 ألف دولار).

ويأتي الإفراج بعد أيام من إصدار السفير الأمريكي لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة توبيخًا نادرًا للسعودية، يدعو المملكة إلى مراجعة قضايا “سجناء الرأي”.

وردت الرياض بالقول إنها تشعر بخيبة أمل فيما قالت إنه “تسييس” لقضايا حقوق الإنسان.

(المصدر: وكالات – وطن) 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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