من هو خليفة “أبو إبراهيم القرشي” في زعامة داعش؟!

وطن – أعلن تنظيم “داعش” عن تنصيب خليفة جديد له، مؤكدا بذلك وفاة الزعيم السابق للتنظيم “أبو إبراهيم القرشي”، والذي قتل قبل شهر في غارة أمريكية.

وكشف بيان صادر عن التنظيم الاسم الحركي للرجل وقال إنه يدعى أبو الحسن الهاشمي القرشي.

وجاء ذلك في بيان عبر تسجيل صوتي للمتحدث باسم التنظيم قال فيه:”بايع أهل الحل والعقد من المجاهدين الشيخ المجاهد الجليل والسيف الثقيل أبا الحسن الهاشم القرشي حفظه الله أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين”. مؤكدا مقتل زعيمه والمتحدث باسمه السابقين.

وقُتل زعيم الجماعة الراحل محمد المولى، المعروف أيضًا باسم أبو إبراهيم الهاشمي القريشي ، في سوريا في 3 فبراير الماضي.

والقرشى (45 عاما) استمر عامين فقط في المنصب بعد أن خلف أبو بكر البغدادي، والذي قتل أيضا في غارة أمريكية.

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ولم يخاطب “القرشي” وهو عراقي، مقاتليه أو أتباعه علنًا أبدًا وتجنب الاتصالات الإلكترونية.

كما أشرف على التحرك للقتال في وحدات صغيرة تم نقلها ردًا على الضغط المكثف من القوات العراقية والقوات التي تقودها الولايات المتحدة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من شهر على مقتل زعيم داعش خلال غارة أمريكية شهدت نقل القوات بطائرة هليكوبتر إلى شمال غرب سوريا ، في منطقة يسيطر عليها جهاديون متنافسون.

أبو حسن الهاشمي القرشي أميرًا للتنظيم

وقال المتحدث باسم التنظيم في تسجيل صوتي بثته قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي إن عناصر داعش “بايعوا” أبو حسن الهاشمي القرشي أميرًا على المؤمنين وخليفة المسلمين “.

وأكد التسجيل مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية السابق إلى جانب المتحدث السابق باسم التنظيم.

وقال المتحدث الجديد باسم أبو عمر المهاجر “أبو إبراهيم القرشي والمتحدث الرسمي باسم تنظيم الدولة الإسلامية .. أبو حمزة القرشي .. قتلا في الأيام الأخيرة”.

ولا يُعرف سوى القليل عن القائد الجديد، الذي سيكون ثالث رئيس للمجموعة منذ بدايتها.

وبحسب البيت الأبيض ومسؤولي دفاع أميركيين ، توفي أبو إبراهيم الهاشمي القرشي عندما فجر قنبلة لتجنب أسره.

وشكلت وفاته في 3 فبراير في بلدة أطمي أكبر انتكاسة لداعش منذ مقتل سلفه أبو بكر البغدادي في غارة كوماندوز أمريكية في نفس منطقة إدلب السورية عام 2019.

وبحسب البيان الصوتي لداعش، فإن أبو حسن القرشي صادق عليه أبو إبراهيم قبل وفاته. وتأكد تعيينه من قبل كبار قادة التنظيم.

ولم يكشف التسجيل عن مزيد من التفاصيل.

ويشار إلى أن خلافة داعش المعلنة من جانب واحد ، والتي تأسست عام 2014 ، امتدت ذات يوم عبر أجزاء شاسعة من سوريا والعراق وأدارت ملايين السكان.

10000 مقاتل من داعش ما زالوا نشطين في سوريا والعراق

وهزمت معركة عسكرية طويلة وقاتلة بقيادة القوات الكردية السورية والعراقية بدعم من الولايات المتحدة وقوى أخرى التنظيم البدائي في مارس 2019.

وبعدها ذهب معظم فلول داعش في سوريا إلى مخابئ صحراوية يواصلون من خلالها مواجهة القوات التي يقودها الأكراد وقوات الحكومة السورية.

كما يواصل الجهاديون شن هجمات في العراق من مخابئهم هناك.

وقدر تقرير للأمم المتحدة العام الماضي أن حوالي 10000 مقاتل من داعش ما زالوا نشطين في البلدين.

وجاءت وفاة أبو إبراهيم القرشي في فبراير، بعد أسبوعين من شن داعش هجوماً على سجن في شمال شرق سوريا يأوي جهاديين آخرين.

وتسببت محاولة الهروب من السجن من مجمع الغويران المترامي الأطراف في مدينة الحسكة شمال شرق البلاد، في اشتباكات استمرت أسبوعًا داخل المنشأة وحولها ، مما أسفر عن مقتل المئات.

لكن يعتقد أن المئات من سجناء داعش بمن فيهم قادة كبار قد فروا، مع عبور البعض إلى تركيا المجاورة أو الأراضي التي تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا. وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا.

(المصدر: ndtv)

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