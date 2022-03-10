ما السر وراء المشية الغربية لفلاديمير بوتين؟ (فيديو)

وطن – أثارت مشية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حالة من الجدل الكبير ويعتقد الباحثون أن سبب هذه المشية ناتج عن إصابته بمرض باركنسون.

إلا أن التقرير الذي نشرته صحيفة “ديلي ستار“، لا يعتقد أن هذه المشية ناتجة عن الإصابة بمرض باركنسون. ولكنها ربما قد تكون ناتجة عن التدريبات الصارمة التي تلقاها عندما كان عميلاً في المخابرات السوفيتية.

في الواقع، كشفت العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت عن مشية بوتين الغريبة. فدائما عندما كان يمشي تكون يده اليمنى مثبتة فيما تتأرجح اليسرى بشكل طبيعي متزامنة مع حركة الجسم.

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شعر بعض الخبراء الصحيين أن مشية بوتين بهذه الطريقة قد تكون علامة من علامات الإصابة بسكتة دماغية أو داء باركنسون.

لكن فريق من الباحثين شعروا أن هذا نتيجة للتدريبات الصارمة التي تلقاها بجهاز الاستخبارات الروسية “KGB”.

في هذا السياق، حلل أستاذ طب الأعصاب، باستيان بلوم، من المركز الطبي لجامعة رادبود في هولندا. مشية بوتين على مقاطع فيديو على اليوتيوب، ولم يتوصل إلى استنتاج إلا بعد عثوره على كتاباً يتعلق بالتدريبات الخاصة في وكالة “KGB”.

تدريبات خاصة تتعلق بمجابهة العدو

كانت لجنة أمن الدولة السوفيتية “كي جي بي” جهازًا أمنيًا ضخمًا في الاتحاد السوفييتي. وكانت المكان الذي خدم فيه الزعيم الروسي لمدة 16 عامًا.

ويُظهر الدليل الذي عثر عليه بلوم كيف تم تدريب عملاء KGB وتوجيههم لإبقاء يدهم اليمنى قريبة من صدورهم.

ويعتقد الباحثون أن التدريبات سمحت للعميل بأن يكون قادرًا على سحب بندقيته بشكل أسرع من عدو محتمل مواجه له.

أصبحت صحة فلاديمير بوتين العقلية والجسدية موضع تساؤل في الأيام الأخيرة بعد غزو قواته لأوكرانيا.

كما تواصل القوات الروسية التسبب في الموت والدمار في أوكرانيا حيث تواصل قصفها لمختلف المدن في جميع أنحاء البلاد.

غضب بعد قصف روسي لمستشفى أطفال في أوكرانيا

مؤخرا، اتهمت أوكرانيا روسيا بقصف مستشفى للأطفال في ميناء ماريوبول المحاصر بعد اتفاق لوقف إطلاق النار لتمكين المدنيين المحاصرين في المدينة من الفرار.

وفي تعليقه على هذه الحادثة. غرد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قائلاً: “ضربة مباشرة للقوات الروسية على مستشفى الولادة.. الناس والأطفال تحت الأنقاض”.

المصدر: (ديلي ستار – ترجمة وتحرير وطن)

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