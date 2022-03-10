عروس هندية تهرب من حفل زفافها لهذا السبب الغريب!

وطن – أقدمت عروس هندية على الهروب من حفل زفافها بعد أن اكتشفت أثناء الحفل أن الشخص الذي ستتزوجه كان أصلعاً.

وفقاً لموقع” odditycentral”، تعتبر الزيجات المرتبة من العادات الشائعة في الهند. وعلى الرغم من قيام العائلات بالتحدث والتفاوض مسبقًا حول الزواج. إلا أن النهايات في كثير من الأحيان تكون غير متوقعة، مثلا يمكن أن يهرب العروس مع عشيقته أو العكس.

رفضت العريس لأنه أصلع

وفي أحيان أخرى قد يكون عدم معرفة الزوجين بعضهما البعض قبل الزواج مشكلة، مثل ما حدث في حفل الزفاف الذي أقيم مؤخرا في منطقة إيتواه بكانبور. حيث رفضت العروس الزواج بعد أن علمت أن الشخص الذي ستتزوجه كان أصلعاً.

وفقًا لصحيفة “تايمز أوف إينديا”، كان كل شيء يسير وفقًا لما هو مبرمج، وقد تم بالفعل إجراء موكب تبادل إكليل.

ولكن حدثت الكارثة عندما لاحظت العروس أن زوجها كان يرتدي غطاء رأسه التقليدي بشكل لافت وغير عادي. وعندما سألت أحد أقاربها حول هذا الأمر، أجابها قد يكون العريس أصلعاً ويرتدي شعراً مستعاراً.

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إغماء العروس

وعند سماعها لهذا الخبر، صُدمت العروس، خاصة عندما أكد العريس أنه فعلاً أصلع. وقد أغمي عليها على الفور.

وعندما استعادت العروس وعيها بعد فترة وجيزة، رفضت اكمال حفل الزفاف. وأبلغت عائلتها بأنها لن تتزوج رجلا أصلعا تحت أي ظرف.

حاول أقاربها إقناعها بالتراجع عن قرارها واكمال مراسيم الزفاف. ولم يبق أمامهم خيارا سوى اعلام عائلة العريس بأن الزفاف قد انتهى.

ونتج عن ذلك شجار بين العائلتين، حيث اتهمت عائلة العروس في النهاية عائلة العريس بخداعهم من خلال التستر عن الأمر.

في النهاية، تدخل شيوخ القرية وقاموا بتهدئة الجميع وذهبت كلتا العائلتين في سبيل حالها.

ومع ذلك، وفقًا لمصادر الشرطة المحلية، انتهى الأمر بالطرفين إلى تقديم شكاوى ضد بعضهما البعض. بدعوى تعرضهما للغش، إلا أنهما سحبا لاحقًا الشكاوي وتم التراضي بين العائلتين.

المصدر: ( odditycentral – ترجمة وتحرير وطن)

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