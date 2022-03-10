خدم في أفغانستان والعراق.. القناص الأكثر دموية في العالم يصل إلى أوكرانيا .. ماذا تعرف عنه؟!

وطن – قالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إنه من المقرر أن ينضم أحد أكثر القناصين المخيفين في العالم إلى القتال في أوكرانيا. بعد الاستجابة لدعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمتطوعين الأجانب للمساعدة في هزيمة الغزاة الروس.

من هو القناص الأكثر دموية في العالم؟

وينحدر الرامي، المعروف باسمه المستعار “والي”، من الفوج 22 الملكي الكندي ولديه خبرة قتالية سابقة من القتال في مسرح قندهار خلال حرب أفغانستان بين عامي 2009 و 2011.

وأخذ الرجل البالغ من العمر 40 عامًا على عاتقه السفر إلى العراق في عام 2015. للمساعدة في محاربة قوات الدولة الإسلامية “داعش”.

وفي يونيو 2017 ، ورد عن أحد رفاقه أنه قتل إرهابيًا تابعًا لتنظيم الدولة الإسلامية بالرصاص من مسافة لا تصدق تبلغ 3450 مترًا – على بعد أكثر من ميلين.

وتم الإبلاغ على نطاق واسع أن عضوًا في الفوج 22 الملكي الكندي استخدم بندقية McMillan Tac-50. لإطلاق النار على إرهابي من تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2017. على بعد أكثر من ميلين – وهو رقم قياسي عالمي لأطول طلقة قتل على الإطلاق.

ووجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، السبت ، نداء وناشد أعضاء مجتمع القوات المسلحة الدولية للسفر إلى أوروبا الشرقية والانضمام إلى المجهود الحربي.

واتصل “والي” ، الذي ترك زوجته وابنه البالغ من العمر عامًا واحدًا، مع صديق كان يساعد في ترتيب “قوافل مساعدات إنسانية محايدة” في منطقة دونباس المحتلة في جنوب شرق أوكرانيا.

ووصف اللحظة التي استجاب فيها للدعوة للانضمام إلى القوات التطوعية الأوكرانية بأنها “مثل رجل إطفاء يسمع دق ناقوس الخطر”.

ووفقا للصحيفة فإنه في الأسبوع الماضي فقط. كان “والي” لا يزال يعمل كمبرمج كمبيوتر في كندا، والآن ، يستعد لقتال القوات الروسية من موقع بعيد في أوكرانيا على بعد أكثر من 4800 ميل.

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وقال “والي” لـ CBC News “قبل أسبوع كنت لا أزال أبرمج أشياء، الآن ، إنني أحمل صواريخ مضادة للدبابات في مستودع لقتل الناس … هذه هي حقيقتنا الآن “.

وقال: “أعلم أن الأمر مروع. لكنني ، في رأسي ، عندما أرى صور الدمار في أوكرانيا ، فإن ابني هو الذي أراه ، في خطر ومن يعاني”.

وصوله إلى أوكرانيا

من جانبها، قالت زوجته ، التي تمت حماية هويتها لأسباب أمنية ، إنها سمحت له على مضض بالمغادرة وإن إبقائه في المنزل سيكون بمثابة “مثل وضعه في السجن”.

وقوبل ‘والي’ بالعناق والمصافحة من قبل السكان المحليين بعد وصوله إلى أوكرانيا مع ثلاثة جنود كنديين سابقين يوم الجمعة 4 مارس.

لكنه قال إنه يتجول في أعماق قلب أوكرانيا ، ويشهد الدمار الذي أحدثه الغزاة الروس وقصف المدفعية. وقال إنه شعر بأنه مضطر إلى التحرك.

وقال لـ CBC News: “أريد مساعدتهم. إنها بهذه السهولة.”

وأضاف: “عندما أرى مبنى مدمرًا ، أرى الشخص الذي يمتلكه ، وأرى صندوق معاشه يتدهور ، هذا ما أراه”. مضيفا “لا بد لي من المساعدة لأن هناك أشخاص هنا يتعرضون للقصف لمجرد أنهم يريدون أن يكونوا أوروبيين وليس روسيين”. زاعما انه “ذاهب إلى هناك لأسباب إنسانية”.

وبحسب الصحيفة، فإنه يتم حاليًا إيواء مجموعة المتطوعين القدامى في منزل مهجور ويخططون للارتباط بقوات الدفاع الأوكرانية قريبًا.

وأوضحت أن أوكرانيا لديها خطط لإيفاد وحدة احتياطية من حوالي 10،000 ضابط مدرب وأكثر من 120،000 متطوع لصد الغزاة.

(المصدر: ديلي ميل – ترجمة وطن)

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