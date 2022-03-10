حالة عمرو زكي الصحية يُرثى لها.. ومرتضى منصور يتدخل لإنقاذه

وطن – كشفت تقارير إعلامية مصرية عن تفاصيل حالة عمرو زكي الصحية نجم فريق الزمالك الأسبق، والتي يعاني منها اللاعب في ظل التجاهل الإعلامي لمشواره الرياضي على صعيد الرياضة المصرية.

حالة عمرو زكي الصحية

وأفادت والدة اللاعب المعتزل عمرو زكي في تصريح صحفي لها نشرته العديد من وسائل الإعلام المصرية، قائلة: ” نجلي يمر بحالة نفسية سيئة للغاية في الفترة الأخيرة، وأنه مظلوم إعلامياً”.

والدة عمرو زكي: يعاني من حالة نفسية سيئة بسبب ظلمه إعلاميا👇👇#صباح_ONTime pic.twitter.com/CCobT4ZRVo — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 10, 2022

كما وأردفت والدة عمرو زكي، ” أنا لا أتابع كرة القدم باستمرار، كما أن نجلي عمرو زكي حقق العديد من النجاحات في مشواره الكروي ويستحق أن ينال التقدير على أعلى المستوى”

تدخل مرتضى منصور لإنقاذ عمرو زكي

وقال شقيق اللاعب صابر زكي، ” عمرو زكي يعاني من حالة نفسية سيئة ولكنه لا يعاني من أي مشاكل صحية، كما وجاء ذلك بعد تعرضه لظروف صعبة بعد حادث السير الذي تعرض له. ولكنه سليم صحياً، ولكن اللاعب لديه أزمة نفسية بسبب التجاهل الإعلامي”.

إدارة الزمالك تعيين عمرو زكي في منصب نائب رئيس قطاع الناشئين بالفريق 🏹⚪ pic.twitter.com/6kwdBgBDo8 — Zamalek KSA Fans (@KsaZamalek) March 9, 2022

وفي ذات السياق، كشف نجم المنتخب المصري والزمالك السابق أحمد حسام ميرو عبر برنامجه ” الريمونتادا”، إن ” المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك المصري، قد قرر تعيين عمرو زكي نجم الفريق الأسبق بشكل رسمي في منصب نائب رئيس قطاع الناشئين في نادي القلعة البيضاء”.

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وبين ميدو، أن رئيس الزمالك مرتضى منصور بمجرد علمه بحالة عمرو زكي النفسية. التي يمر بها في الآونة الأخيرة، وافق على تعيينه كنائب لرئيس قطاع الناشئين في النادي المصري.

ميدو يوجه رسالة قوية لوالدة عمرو زكي: بنكلمه ومبيردش وروحناله البيت ومفتحش.. ومرتضى منصور عينه نائب رئيس قطاع الناشئين في الزمالك#الريمونتادا#قناة_المحور@midoahm pic.twitter.com/cgdZzhQeyb — الريمونتادا ⚽ AlRemontada (@alremontadacom) March 9, 2022

كما وأردف ميدو، ” عمرو زكي بحاجة للدعم النفسي من قبل الجميع لأنه يمر بحالة نفسية سيئة، فهو من أطيب الشخصيات التي تعاملت معها في مجال كرة القدم. ومن أفضل المهاجمين الذين لعبت بجوارهم وأتواصل معه هاتفياً، ولكنه لا يرد على اتصالاتي وفس الحال مع عماد متعب ونجوم الكرة المصرية”.

عمرو زكي وأبرز محطاته الرياضية

وختم حديثه، ” هناك العديد نجوم كرة القدم القدامى داخل نادي الزمالك يتابعون بشكل جيد. حالة عمرو زكي، كما ويتمنى أن يرد فقط على اتصالاتهم”.

ولعب عمرو زكي خلال مسيرته الاحترافية في الأندية المصرية والخليجية والأوروبية، التي كان من أبرزها الزمالك وانبي والمقاولون العرب والسالمية الكويتي والرجاء المغربي والعهد اللبناني، حيث خاض 224 مباراة مسجلاً 94 هدفاً، كما وشارك مع منتخب مصر” الفراعنة” في 63 مباراة محرزاً 30 هدفاً.

واعتزل نجم الزمالك الأسبق عمرو زكي مسيرته الاحترافية في عالم رياضة كرة القدم، في شهر أغسطس عام 2015م.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

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