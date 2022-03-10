جمال ريان يدافع عن “أردوغان” عقب استقباله الرئيس الإسرائيلي.. هكذا برر موقف الرئيس التركي!

وطن – دافع الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد الانتقادات التي وجهت له عقب استقباله الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في أنقرة، مشيدا بمواقفه تجاه القضية الفلسطينية.

وقال “ريان” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “الرئيس اردوغان مواقفه مشرفة تجاه فلسطين، فلم يبادر بإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني. بل ورثها من حكومات سبقته بفعل انهيار الامبراطورية العثمانية”.

وتعليقا على الانتقادات التي وجهت لـ”أردوغان” واتهامه بالتطبيع مع الاحتلال، قال: “تركيا ليست عربية لكي يقارن ويبرر بعض العرب تطبيع تركيا بتطبيع انظمة عربية مع إسرائيل قبل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”.

الرئيس اردوغان مواقفه مشرفة تجاه فلسطين، فلم يبادر باقامة علاقات مع الكيان الصهيوني بل ورثها من حكومات سبقته بفعل انهيار الامبراطورية العثمانية ، ثم إن تركيا ليست عربية لكي يقارن ويبرر بعض العرب تطبيع تركيا بتطبيع انظمة عربية مع إسرائيل قبل تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني pic.twitter.com/v7HwZDxGgk — جمال ريان (@jamalrayyan) March 10, 2022

غضب في تركيا

يأتي هذا في وقت تداول فيه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا. مقطع فيديو مصورا لشبان أتراك أثناء قيامهم بإنزال وتمزيق علم الاحتلال الإسرائيلي في عدد من شوارع العاصمة التركية أنقرة.

وأظهر الفيديو، مجموعة من الشباب الأتراك التابعين لـ”جمعية شباب الأناضول” في العاصمة التركية أنقرة، وهم يقومون بإنزال وتمزيق وحرق العلم الإسرائيلي المرفوع بموجب البروتوكول الرئاسي. بمناسبة زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ للبلاد، قبل أن يقوموا برفع العلم الفلسطيني مكانه.

قد يهمك أيضا

وشاركت “جمعية شباب الأناضول فرع أنقرة”، مقطع الفيديو، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وأرفقت: “كل فرد يفعل ما يناسب قضيته”. مضيفة أن “من يحتمي خلف إسرائيل يبقى عاريا”.

أردوغان يستقبل الرئيس الإسرائيلي

وامس الأربعاء، وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية تستغرق يومين.

واستقبل الرئيس التركي أردوغان، نظيره الإسرائيلي هرتسوغ، بمراسم رسمية في العاصمة أنقرة.

وتعد هذه أول زيارة من نوعها يقوم بها زعيم إسرائيلي لتركيا منذ عام 2008.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسرائيلي إنه على أهمية حل الدولتين (إسرائيل وفلسطين)، والأهمية التي توليها أنقرة لخفض التوتر في المنطقة. مشدداً على ما توليه أنقرة من أهمية للمكانة التاريخية للقدس والحفاظ على الهوية الدينية للمسجد الأقصى وقدسيته.

وأوضح أنه “واثق بأن الزيارة التاريخية للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ ستكون نقطة تحوُّل جديدة في العلاقات بين بلدَينا”. لافتاً إلى أن “الهدف المشترك لتركيا وإسرائيل هو إعادة إحياء الحوار السياسي بين البلدين على أساس المصالح المشتركة ومراعاة الحساسيات المتبادلة”.

(المصدر: تويتر – وطن)

اقرأ أيضا