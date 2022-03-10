عقوبات مالك تشيلسي أبراموفيتش من قبل الحكومة البريطانية watanserb.com
عقوبات مالك تشيلسي أبراموفيتش من قبل الحكومة البريطانية
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“تشيلسي ليس للبيع” .. تفاصيل العقوبات القاسية على الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – ذكرت شبكة سكاي سبورتس، عن جملة العقوبات القاسية التي فرضتها الحكومة البريطانية على مالك نادي تشيلسي الملياردير الروسي “رومان أبراموفيتش”، نتيجة العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

عقوبات مالك تشيلسي رومان أبراموفيتش

وكشفت شبكة سكاي سبورتس البريطانية اليوم الخميس، عن العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم.

كما وبينت الشبكة البريطانية، بأن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش ممنوع من السفر خارج دولة بريطانيا، والحظر على كافة المعاملات الخاصة به مع الأفراد والشركات داخل المملكة المتحدة.

إيقاف بيع نادي تشيلسي

وأوضحت صحيفة ذا تايمز البريطانية، بأن السلطات داخل البلاد قد منحت نادي تشيلسي ” البلوز” الحصول على ترخيص خاص لمواصلة مهام القيام بالأنشطة المتعلقة برياضة كرة القدم.

كما وأشارت الصحيفة، بأنه لن يسمح لنادي تشيلسي الإنجليزي من بيع أي تذاكر أخرى، حيث سيسمح لحاملي التذاكر الموسمية فقط الذهاب إلى المباريات في الفترة القادمة. وكذلك توقيف عملية بيع النادي اللندني بشكل مؤقت.

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الملياردير أبراموفيتش وقرار بيع نادي تشيلسي

من جهته، أعلن رجل الأعمال الروسي رومان إبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي في بيان رسمي نشره بوقت سابق، بأنه سلم إدارة ورعاية النادي إلى مؤسسة أمناء النادي الخيرية.

وقال مالك نادي تشيلسي إبراموفيتش، ” خلال قرابة 20 عاماً من ملكية نادي تشيلسي، كنت دائماً أنظر إلى دوري بصفتي حارساً للنادي، الذي تتمثل مهمته في ضمان نجاحنا كما نحن اليوم. بالإضافة إلى البناء للمستقبل ولعب الدوري الإيجابي في مجتمعاتنا”.

وأضاف الملياردير الروسي إبراموفيتش، ” لطالما اتخذت القرارات مع مراعاة مصلحة النادي قبل كل شيء، كما ولا زلت ملتزماً بهذه القيم. ولهذا السبب أعطي اليوم لأمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية إدارة ورعاية النادي”.

كما وختم حديثه، ” أعتقد أنهم حالياً في أفضل وضع لرعاية مصالح النادي واللاعبين والجهاز والمشجعين كذلك”.

ويشار إلى أن ثروة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش تقدر نحو 14 مليار دولار، كما ويعد من الشخصيات المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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