“تشيلسي ليس للبيع” .. تفاصيل العقوبات القاسية على الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش

وطن – ذكرت شبكة سكاي سبورتس، عن جملة العقوبات القاسية التي فرضتها الحكومة البريطانية على مالك نادي تشيلسي الملياردير الروسي “رومان أبراموفيتش”، نتيجة العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

عقوبات مالك تشيلسي رومان أبراموفيتش

وكشفت شبكة سكاي سبورتس البريطانية اليوم الخميس، عن العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم.

Chelsea Football Club owner Roman Abramovich sanctioned by UK government amid crackdown on Russian oligarchs https://t.co/gUI1hz7g64 — Sky News (@SkyNews) March 10, 2022

كما وبينت الشبكة البريطانية، بأن رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش ممنوع من السفر خارج دولة بريطانيا، والحظر على كافة المعاملات الخاصة به مع الأفراد والشركات داخل المملكة المتحدة.

الحكومة البريطانية فرضت عقوبات على 7 شخصيات روسية، من ضمنها الملياردير الروسي #رومان_أبراموفيتش، وجمدت أصول مالك #تشيلسي. pic.twitter.com/sFYqxeBC6D — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 10, 2022

إيقاف بيع نادي تشيلسي

وأوضحت صحيفة ذا تايمز البريطانية، بأن السلطات داخل البلاد قد منحت نادي تشيلسي ” البلوز” الحصول على ترخيص خاص لمواصلة مهام القيام بالأنشطة المتعلقة برياضة كرة القدم.

وقعت الصعقة قبل إتمام الصفقة ..

رومان ابراموفيتش تحت دائرة أقصى العقوبات الحكومية البريطانية اضافة لستة آخرين من المستثمرين الروس في المملكة المتحدة .. هامش محدود سيبقى متاحاً لتسيير الاعمال وعدم تأثر اللاعبين والعاملين والمضي قدماً في منافسات الموسم بعيداً عن التداعيات‼️ pic.twitter.com/Vhw65hh7sT — Ibrahim Khadra (@IbrahimKhadra) March 10, 2022

كما وأشارت الصحيفة، بأنه لن يسمح لنادي تشيلسي الإنجليزي من بيع أي تذاكر أخرى، حيث سيسمح لحاملي التذاكر الموسمية فقط الذهاب إلى المباريات في الفترة القادمة. وكذلك توقيف عملية بيع النادي اللندني بشكل مؤقت.

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الملياردير أبراموفيتش وقرار بيع نادي تشيلسي

من جهته، أعلن رجل الأعمال الروسي رومان إبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي في بيان رسمي نشره بوقت سابق، بأنه سلم إدارة ورعاية النادي إلى مؤسسة أمناء النادي الخيرية.

وقال مالك نادي تشيلسي إبراموفيتش، ” خلال قرابة 20 عاماً من ملكية نادي تشيلسي، كنت دائماً أنظر إلى دوري بصفتي حارساً للنادي، الذي تتمثل مهمته في ضمان نجاحنا كما نحن اليوم. بالإضافة إلى البناء للمستقبل ولعب الدوري الإيجابي في مجتمعاتنا”.

🚨🚨 بيان رسمي من النادي | تم إخبار نادي تشيلسي لكرة القدم بأن مالكه رومان أبراموفيتش قد عُوقب من قبل حكومة المملكة المتحدة. pic.twitter.com/sd01MTZlgO — CFC WORLD (@CFC4World) March 10, 2022

وأضاف الملياردير الروسي إبراموفيتش، ” لطالما اتخذت القرارات مع مراعاة مصلحة النادي قبل كل شيء، كما ولا زلت ملتزماً بهذه القيم. ولهذا السبب أعطي اليوم لأمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية إدارة ورعاية النادي”.

كما وختم حديثه، ” أعتقد أنهم حالياً في أفضل وضع لرعاية مصالح النادي واللاعبين والجهاز والمشجعين كذلك”.

ويشار إلى أن ثروة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش تقدر نحو 14 مليار دولار، كما ويعد من الشخصيات المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم + تويتر)

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