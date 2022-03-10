بوسطن غلوب: الكونغرس أجبر الكويت على سداد 667 مليون دولار لهذا السبب!!

وطن – كشفت موقع “بوسطن غلوب” الأمريكي بأن المستشفيات الاميركية بالتعاون مع الكونغرس اجبرت الكويت على دفع ديونها لهذا القطاع والتي تعود لعام ٢٠١٨ والبالغة ٦٦٧ مليون دولار.

وبحسب الموقع، فقد أرسلت وزارة الصحة الكويتية ٧٨٠٠ مريضا للعلاج في الخارج في ٢٠١٨ ووصلت فاتورتهم الى ١.١ مليار دولار من بينهم ٢٤٪ عولجوا في الولايات المتحدة.

وأشار الموقع إلى انه في الوقت الذي ضرب فيه جائحة الفيروس التاجي تمويل المستشفيات قبل عامين. كانت بعض مؤسسات الرعاية الصحية الأبرز في الدولة تواجه تحديًا ماليًا آخر بملايين الدولارات، فشلت دولة الكويت المستمر في دفع فواتير المستشفيات.

وقال الموقع إنه بحلول عام 2020، بدأت فواتير الكويت في التراكم. و قال مسؤولون في الكونجرس الأمريكي إن الكويت مدينة لـ 45 مستشفى أمريكي بقيمة 677 مليون دولار ، تعود إلى عام 2018.

وكانت مستشفى دانا فاربر قالت أن الكويت مدينة لها بمبلغ 20 مليون دولار. في حين أن مستشفى ماس جنرال بريغهام لديها ديونا مستحقًا قدرها 45 مليون دولار.

وتجمعت المستشفيات معًا ، وبمساعدة من الكونجرس ووزارة الخارجية، جمعت الأموال في نهاية عام 2020 – وهي حقيقة لم يتم الكشف عنها علنًا حتى الشهر الماضي ، عندما أصبحت البيانات المالية لشركة دانا فاربر لعام 2021 متاحة.

وقال مايكل ريني ، المدير المالي لشركة Dana-Farber: “لقد بدأنا في استخدام التكتيكات المتوفرة لدينا”. اتصلنا بوزارة الخارجية. . . . لقد أشركنا أعضاء مجلس الشيوخ لدينا. لقد عملنا عبر المستشفيات في بوسطن ثم مع آخرين في جميع أنحاء البلاد “.

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وفي رد مكتوب ، أقر سفير الكويت سالم الصباح بمشاكل الدفع. ومع ذلك، قال إنه تم وضع ضمانات لمنع أي تأخير في الدفع في المستقبل للمؤسسات الطبية الأمريكية. والتي تنفق الدولة معها سنويًا ما بين 200 مليون دولار إلى 300 مليون دولار للرعاية الطبية.

وقال صباح: “تعرضت دولة الكويت لانتكاسة مؤقتة ومؤسفة في 2018-2019 فيما يتعلق بتأخر تحويل المدفوعات المستحقة. وكان هذا التأخير في ذلك الوقت بسبب الإجراءات البيروقراطية الداخلية في وزارتي الصحة والمالية في دولة الكويت. في عام 2020 ، تم حل هذه المسألة بسرعة ودفعت حكومة الكويت جميع الديون المستحقة. على الرغم من الضغوط غير العادية التي فرضها جائحة COVID-19 على الحكومة “.

السياحة الطبية

وبحسب الموقع، فإن السياحة الطبية شائعة في العديد من البلدان في الشرق الأوسط التي لديها أنظمة رعاية صحية تمولها الحكومة ، بما في ذلك الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية.

وقالت مصادر إنه في حين أن سداد الفواتير يكون بطيئا في العادة ، فإنه نادرا ما يتأخر كثيرا.

وأرسلت وزارة الصحة الكويتية 7،800 مريض إلى الخارج في عام 2018 ، وهو آخر عام تتوفر عنه البيانات ، بتكلفة تقارب 1.1 مليار دولار. وفقًا لمجلة السفر الطبية الدولية. ومن ذلك ، ذهب 24 في المائة إلى الولايات المتحدة.

في عام 2020 ، أفادت الجمعية التعاونية الأمريكية لبرامج المرضى الدوليين أن الكويت احتلت المرتبة الرابعة – بعد كندا والصين والمكسيك – في عدد المرضى البالغين الذين أرسلتهم إلى الولايات المتحدة والأولى في عدد حالات المرضى الداخليين البالغين التي أرسلتهم إلى الولايات المتحدة.

مشاكل الكويت في المدفوعات الدولية

وتعود مشاكل الكويت في المدفوعات الدولية إلى عام 2017، وفقًا لمجلة السفر الطبية الدولية. بدأ البرلمان الكويتي التحقيق في مزاعم بأن المسؤولين يستخدمون العلاج الطبي كوسيلة لسرقة الأموال العامة للسفر إلى الخارج. ثم أقر وزير الصحة اللوائح الخاصة بخفض تكلفة إرسال مشرفين كويتيين للرعاية الطبية. وفي نفس العام ، توقفت العديد من المستشفيات الأمريكية والأوروبية عن قبول المرضى الذين تمولهم الحكومة الكويتية بسبب عدم الدفع.

وقال ريني إن تعقيد تحصيل الديون كان المشكلة مع سفارة الكويت في واشنطن العاصمة ، والتي شهدت معدل دوران هائل. حيث تم التوصل إلى اتفاق دفع مع الموظفين الجدد ، ثم ضرب COVID. مما أدى إلى تأخير الدفع تسعة أشهر أخرى.

وبدأ ريني في الاتصال بمسؤولين تنفيذيين آخرين في المستشفى ، واكتشف أن المشكلة كانت أكبر من مؤسسة واحدة فقط.

ووفقا للموقع فقد توقفت الكويت عن الدفع للجميع، وقال ريني: “لقد انهار هيكل سفارتهم بالفعل”. “كان من الجيد بالنسبة لنا أنهم توقفوا عن الدفع للجميع لأننا اجتمعنا جميعًا واستخدمنا الحكومة الفيدرالية لمساعدتنا.”

تواصلت التعاونية الأمريكية لبرامج المرضى الدوليين – التي تضم أعضاء MGB و Dana-Farber والأطفال – إلى وفد كونغرس ماساتشوستس في صيف عام 2020 لزيادة الضغط السياسي على للدفع. و قال الموظفون في مكتب النائب جيم ماكجفرن إنه خلال الشهر ، قدم ماكغفرن تعديلاً “إحساسًا بالكونغرس” يدعو إلى السداد الفوري، حيث وقع العديد من ممثلي ماساتشوستس بالإضافة إلى ممثلين من كاليفورنيا وأوهايو.

وقال ريني إن المستشفيات عملت معًا أيضًا لمنع محاولات من الحكومة الكويتية للتفاوض على الفواتير من خلال الوعد بتسديد مدفوعات أسرع لبعض المؤسسات أكثر من غيرها.

وقال مسؤولون من Dana-Farber و MGB و Children إن الكويت دفعت الفواتير بالكامل في ديسمبر 2020. ولم تتأخر منذ ذلك الحين.

(المصدر: بوسطن غلوب – ترجمة وطن)

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