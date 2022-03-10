الكنيست الإسرائيلي يرفض طلبا للرئيس الأوكراني بإلقاء خطاب أمامه

وطن – كشفت تقارير إسرائيلية بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سعى لإلقاء خطاب أمام الكنيست لحشد الدعم للجهود الحربية الأوكرانية ، لكن عُرض عليه إجراء مناقشة أصغر مع عدد أقل من المشرعين، الامر الذي أصاب الأوكرانيين بخيبة أمل إزاء العرض ولم يوافقوا عليه.

وأراد زيلينسكي تسليم خطاب عبر مقطع فيديو عن بعد إلى الجلسة الكاملة للكنيست لعرض محنة أوكرانيا خلال الغزو الروسي. حسبما أفاد موقع “واللا” و”يديعوت أحرونوت”.

ووفقا لموقع “تايمز اوف اسرائيل“، قدم سفير أوكرانيا في إسرائيل ، يفغن كورنيتشوك ، طلبًا لإلقاء الخطاب مع رئيس الكنيست ميكي ليفي، الذي قال إن الأمر معقد. لأن الكنيست تبدأ عطلتها يوم الخميس، لذلك يجب عقد اجتماع خاص.

وقال ليفي إن عقد الكنيست لن يكون ممكنا ، واقترح على كورنيتشوك أن يعقد زيلينسكي مناقشة زووم أصغر مع بعض أعضاء الكنيست. لكن ليس الجلسة الكاملة، حسبما أفاد موقع والا نقلا عن مسؤول كبير.

وقال التقرير إن مكتب ليفي اتصل بوزارة الخارجية للتحقق مما إذا كانت هناك أي قضايا دبلوماسية تتعلق بمكالمة محتملة مع زيلينسكي ، وقالت الوزارة إنها ليس لديها اعتراضات.

خيبة أمل في أوكرانيا

ولم يكن الأوكرانيون مهتمين باقتراح ليفي لمحادثة Zoom. حيث رأوا أن العرض غير محترم. وقال التقرير إنهم كانوا يأملون في أن يتمكن زيلينسكي من التحدث على منصة أكبر وشعروا بخيبة أمل من العرض.

من جانبهم، أيد بعض المشرعين استضافة خطاب من زيلينسكي. حيث أرسل إيلي أفيدار من حزب يسرائيل بيتنا رسالة إلى ليفي يطلب فيها الجلسة الكاملة لزيلنسكي ، أو أن يتم الاتصال به مع لجنتي الخارجية والدفاع في إسرائيل.

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وقالت النائبة عن حزب العمل ابتسام مرعانا: “على استعداد في أي وقت وفي أي ساععبر عن استيائه.. السفير الأوكراني في إسرائيل: توقعات رئيسنا “اليهودي” من إسرائيل أعلى مما تقدمهة لاستقبال وسماع زيلينسكي في الكنيست”.

وقال ليفي ردا على ذلك إنه “سيشرف” الكنيست على تلقي خطاب من زيلينسكي. لكنه قال إن الكنيست ستأخذ عطلة يوم الخميس، ومن المقرر أن يتم تجديد المبنى. لذلك تمت دعوة زيلينسكي “لإلقاء خطاب عن بعد مع الكنيست الأعضاء في مكالمة فيديو رسمية”.

علاقات متوترة بين إسـرائيل وأوكـرانيا

وكانت العلاقات بين إسرائيل وأوكرانيا متوترة منذ أن شنت روسيا غزوها ، حيث حاولت إسرائيل السير على حبل مشدود بين كييف وموسكو ، وسعت أوكرانيا لمزيد من الدعم.

وتجنبت إسرائيل انتقاد روسيا بشدة ، أو دعم أوكرانيا بشدة، بسبب الوجود الروسي في سوريا. حيث تشن إسرائيل غارات جوية ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا ، بتفهم روسي. لمنع القوات المدعومة من إيران من الحصول على موطئ قدم على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وحاول رئيس الوزراء نفتالي بينيت التوسط بين كييف وموسكو. لأن إسرائيل في وضع فريد ، مع علاقات جيدة مع طرفي الحرب، ومع الدول الغربية.

وشكر المسؤولون الأوكرانيون إسرائيل على محاولات الوساطة التي تقوم بها وكذلك لإرسال مساعدات إنسانية للمدنيين الفارين من البلاد. لكن زيلينسكي انتقد أيضًا بينيت الأسبوع الماضي، قائلاً إنه يشعر أن رئيس الوزراء لم يكن “ملفوفًا بعلمنا”. في إشارة إلى صورة تظهر رجال إسرائيليون يلفون الأعلام الأوكرانية عند الحائط الغربي، إلى جانب السفير الأوكراني لدى إسرائيل.

بينما أدان وزير الخارجية يائير لابيد الغزو الروسي لأوكرانيا ، لم يفعل بينيت ذلك. ورفضت إسرائيل طلبا أمريكيا لرعاية قرار لمجلس الأمن الدولي يدين الغزو الشهر الماضي. وقد أيدت قرار الجمعية العامة اللاحق للقيام بذلك.

وأعرب سفير كييف في إسرائيل عن أسفه مرارًا وتكرارًا لرفض إسرائيل إرسال معدات عسكرية واقية للقوات الأوكرانية. ناهيك عن الأسلحة.

وأرسلت إسرائيل “رسالة قاسية” إلى أوكرانيا في اليوم الماضي ، احتجاجًا على تعرضها لانتقادات من قبل كييف حتى أثناء محاولتها التوسط في صفقة ، قائلة إن هذا الوضع لا يطاق ، حسبما أفادت القناة 12 الإخبارية الثلاثاء.

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