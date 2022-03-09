هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها بالرقص والغناء والهدايا الغريبة! (فيديو)

وطن – احتفلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بعيد ميلادها قبل يومين من ميعاده الذي يوافق 10 مارس.

هدايا ورقص

وشاركت هيفاء عبر خاصية “الستوري” في الانستجرام، صوراً من الاحتفال في مكان عام مع عائلتها وأصدقائها.

وارتدت هيفاء بنطلون بالأبيض والأسود مع تيشرت قصير بدون أكمام باللون نفسه، وتركت شعرها الأسود منسدلاً مع القليل من التمويج.

وظهرت الفنانة اللبنانية مع أصدقائها ووالدتها وهي ترقص على أنغام أغنيات أعياد الميلاد.

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واستعرضت هيفاء كعكة عيد ميلادها الذهبية الضخمة. وقد وقفت أمامها استعداداً لتقطيعها.

كما تفاجأت هيفاء بباقة ورود ضخمة تنتظرها على باب المصعد، كهدية في عيد ميلادها.

أسباب عشق الجمهور لهيفاء

واستعرضت الفنانة هدايا أخرى وصلتها، من ضمنها حلويات وكتاب بعنوان ” أسباب عشق الجمهور لهيفاء”.

واستعرضت هيفاء إحدى الصفحات التي جاء فيها: ” خفة ظلها ودعمها للمرأة فضلا عن أغانيها وأعمالها المميزة”.

وكانت هيفاء قد احتفلت باليوم العالمي للمرأة الذي كان أمس الثلاثاء.

وكتبت الفنانة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “كوني امرأة لا تُهزم، قوية ومتفوقة ومحبوبة.. كوني السعادة لمن حولك، أنتِ الحياة”.

كوني امرأة لا تُهزم، قوية ومتفوقة ومحبوبة… كوني السعادة لمن حولك، انتِ الحياة 💕#يوم_المرأة_العالمي#WomensDay pic.twitter.com/k6FNnqOdo1 — Haifa Wehbe (@HaifaWehbe) March 8, 2022

زواج هيفاء وهبي

وفي سياق آخر، ترددت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنباءً حول زواج هيفاء للمرة الثالثة بأمير سعودي.

لكن هيفاء وهبي نفت هذه الأنباء ووصفتها بالشائعة السخيفة. وقالت في تصريح لمجلة “نواعم”: “هذه الأخبار مسخرة، وكلام سخيف”.

وتابعت: “لا أشغل نفسي بمثل هذه الأخبار المفبركة وأركز على عملي فقط”.

وأشارت هيفاء إلى أنها حالياً تتواجد في باريس لتصوير مشاهدها بشكل يومي ضمن فيلمها السينمائي الجديد مع المخرج أحمد خالد موسى في أول تعاون فني يجمعهما.وأول تجربة إنتاجية له في المجال السينمائي.

“من فوق برج إيفل”

ويشارك هيفاء في بطولة الفيلم الذي يحمل عنوان “من فوق برج إيفل” كل من مصطفى خاطر ومحمد سلام.

وينتمي لأفلام الأكشن الكوميدي حيث تدور أحداثه حول عملية سرقة في باريس. وهو الفيلم الذي سيعيد النجمة اللبنانية لجمهورها داخل قاعات العرض السينمائي بعد تأجيل فيلم “أشبح أووربا ” أكثر من مرة.

وأشارت هيفاء إلى أنها تحاول أن تنهي تسجيل ألبومها الغنائي الجديد أيضا فور عودتها من باريس ليكون ضمن خريطتها بموسم 2022.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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