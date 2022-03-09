هيفاء وهبي بفستان فاضح ووضعيات مثيرة خلف لوحة سيدة شبه عارية! (شاهد)

وطن – لا تزال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تحتفل بعيد ميلادها الذي يوافق اليوم الخميس، 10 مارس.

وضعيات مثيرة في التصوير

وظهرت هيفاء هذه المرة في الصور التي نشرتها عبر “انستجرام”، بفستان زهري مكشوف الصدر والظهر بطريقة فاضحة.

واتخذت هيفاء وضعيات مثيرة في التصوير، فظهرت تارة مستلقية على الأريكة، وفي صورة أخرى وقفت خلف لوحة لامرأة عارية.

واستعرضت الفنانة اللبنانية مرة أخرى الهدايا وكعكة عيد الميلاد الجديدة التي كانت باللون الزهري، ومتلائمة مع فستانها.

وعقبت هيفاء: “شكرا لكم جميعا على امنيات عيد الميلاد! أنا متأثرة جدًا وشاكرة لإحاطتي بهذه العائلة الرائعة والأصدقاء”.

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هدايا ورقص

وبالأمس، شاركت هيفاء عبر خاصية “الستوري” في الانستجرام، صوراً من الاحتفال في مكان عام مع عائلتها وأصدقائها.

وارتدت هيفاء بنطلون بالأبيض والأسود مع تيشرت قصير بدون أكمام باللون نفسه، وتركت شعرها الأسود منسدلاً مع القليل من التمويج.

وظهرت الفنانة اللبنانية مع أصدقائها ووالدتها وهي ترقص على أنغام أغنيات أعياد الميلاد.

واستعرضت هيفاء كعكة عيد ميلادها الذهبية الضخمة. وقد وقفت أمامها استعداداً لتقطيعها.

كما تفاجأت هيفاء بباقة ورود ضخمة تنتظرها على باب المصعد، كهدية في عيد ميلادها.

أسباب عشق الجمهور لهيفاء

واستعرضت الفنانة هدايا أخرى وصلتها، من ضمنها حلويات وكتاب بعنوان ” أسباب عشق الجمهور لهيفاء”.

واستعرضت هيفاء إحدى الصفحات التي جاء فيها: ” خفة ظلها ودعمها للمرأة فضلا عن أغانيها وأعمالها المميزة”.

127 ألف دولار

وفي سياق آخر، أفرج القضاء في مصر، عن تفاصيل قضية “خيانة الأمانة”، التي يحاكم بها الملحن المصري محمد وزيري. مدير أعمال هيفاء سابقاً.

وذكرت وسائل إعلام محلية، قبل أسابيع أن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدت أن المتهم محمد وزيري. استولى لنفسه على مبلغ مالي قدره مليونا جنيه مصري (127 ألف دولار أمريكي) من شركة ”MGR“ عن دور هيفاء وهبي في مسلسل ”لعنة كارما“.

ووقع وزيري للشركة التي سلمته المبلغ بصفته مدير أعمال المجني عليها هيفاء وهبي.

وأكدت التحريات السرية لمباحث الأموال العامة، أن وزيري وقع على إيصال الاستلام أمام المدير المالي للشركة. وتسلّم الشيكات المحررة لصالح المجني عليها.

كما تسلّم وزيري قيمة الشيكات نقدا، ولم يرسل المبلغ أو يودعه في حساب المجني الفنانة هيفاء وهبي في البنك.

وكشفت التحريات أن محمد وزيري وقّع على العقد الخاص بذلك العمل بالشروط التي تم الاتفاق عليها، موقعة باسم هيفاء وهبي بخط اليد.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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