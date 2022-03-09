ملكة جمال أوكرانيا السابقة تروي لحظة فرارها من أوكرانيا رفقة ابنها

وطن – تمكنت ملكة جمال أوكرانيا السابقة فيرونيكا ديدوسينكو وابنها من الفرار من أوكرانيا بعد أن استيقظت على صوت صفارات الإنذار والانفجارات في اليوم الأول من الغزو الروسي، حسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

رحلة صعبة

قامت فيرونيكا برحلة صعبة مع ابنها البالغ من العمر سبع سنوات. وانضمت إلى آلاف آخرين خلال إخلاء العاصمة الأوكرانية بعد غزو روسيا للبلاد في 24 فبراير الماضي.

وقالت ملكة الجمال السابقة إنها كانت تسير ببطء إلى الحدود الغربية لأوكرانيا. مع آلاف السيارات وهو ما تسبب في اختناقات مرورية هائلة بينما حاول المدنيون الفرار من البلاد.

وقالت في مؤتمر صحافي بلوس أنجلوس “أثناء الغارات، حاولنا – مع عشرات الآلاف من العائلات – الخروج من المدينة”.

أجواء الحرب

وأضافت فيرونيكا “فوق رأسي مباشرة، كانت هناك عشرات المروحيات تقوم بالقصف… بينما كنت أهرب مع ابني الصغير، رأيت معركة جوية حقيقية فوق رؤوسنا.”

كما قالت” لم يكن هناك مكان لا تُسمع فيه صفارات الإنذار، ولا تنفجر فيه الصواريخ والقنابل” أثناء توجههم إلى الحدود.

وأضافت ” لقد كان الأمر مروعًا، حاول الكثير من الأطفال والأمهات الوصول إلى الحدود. والأكثر عنفاً في تلك الفترة أن الجيوش الروسية توقفت أحياناً وأطلقت النار على الأبرياء الذين كانوا يحاولون الفرار.”

تمكنت ديدوسينكو وابنها في النهاية من الوصول إلى لوكسمبورغ قبل أن يصلا إلى جنيف بسويسرا، أين يقيمان مع عائلة. وقد ظلت والدتها وأجدادها في العاصمة كييف.

وقالت ديدوسينكو إنها تخشى ألا يتوقف بوتين حتى يحقق “القضاء على كل شيء في أوكرانيا وبما في ذلك أوكرانيا نفسها.”

وأضافت أن الدعوات من الأوكرانيين المطالبة بمزيد من المساعدة “لا تجد آذاناً صاغية في واشنطن وأوروبا”.

كما جددت دعوة مسؤولين أوكرانيين لفرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا.

وقالت كذلك “يموت الناس في ملاجئ بلا طعام ولا ماء ولا ضوء ولا دفء. إنها مأساة. إنها إرهاب.”

تُوجت فيرونيكا بلقب “ملكة جمال أوكرانيا” في عام 2018 ولكن خسرت لقبها بعد أن ظهر وأنها مطلقة ولها ابن.

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