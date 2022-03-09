مجلس الزمالك المصري يهددون بالاستقالة بعد قرار مرتضى منصور المفاجئ

وطن -هدد مجلس إدارة الزمالك بالاستقالة عقب قرار مرتضى منصور المفاجئ للجميع، بأنه سيكون يوم الجمعة القادمة آخر يوم له في النادي من أجل التفرغ للشكاوى القضائية المرفوعة ضده في المحاكم المصرية من قبل إدارة الأهلي المصري وشخصيات رياضية.

قرار مرتضى منصور

وأعلن رئيس الزمالك المصري مرتضى منصور يوم الثلاثاء الماضي في تصريح صحفي عبر قناة الحدث المصرية، ” المناخ الذي أعمل فيه من الصعب أن استمر فيه، لا يمكن أن استيقظ كل يوم صباحاً وأجد محمود الخطيب رفع عليّ 18 قضية، وممدوح عباس 17 قضية، وأحمد سليمان 26 قضية”.

🗣️ مرتضى منصور عبر قناة الحدث اليوم 💬 المناخ الذي أعمل به من الصعب أن أستمر فيه.. بعد مباراة الوداد لن أذهب إلى النادي pic.twitter.com/aXTZU8jrMT — FilGoal (@FilGoal) March 8, 2022

كما وأضاف منصور، ” للأسف هذا ليس مناخ للعمل باحترام، وبعد مباراة الوداد المغربي لن أذهب إلى النادي”.

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تضامن مجلس الزمالك

من جهته، هدد مجلس إدارة نادي الزمالك بالاستقالة في حال رحيل مرتضى منصور عن القلعة البيضاء لأي سبب من الأسباب، مطالبين المسؤولين وجماهير وأعضائه من تحمل مسؤولياتهم تجاه نادي الزمالك المصري.

كما وأعلن مجلس إدارة الزمالك عن عقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء، من أجل اتخاذ موقفهم النهائي. بشأن الاستقالة أو الاعتذار عن إدارة الفارس الأبيض، تعبيراً عن تضامنهم مع رئيس النادي المستشار مرتضى منصور بعد قراره الأخير.

موقف مرتضى منصور

وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم نادي الزمالك المصري أحمد منصور في تصريح صحفي له، ” النادي يتحمل ما لا يتحمله أي بشر، وعلى الجميع أن يطول صفحات النادي .من أجل الحفاظ على استقرار وهدوء المنظومة الرياضية”.

كما واتخذ عضو مجلس إدارة الزمالك الجديد علاء ناجي، بأنه على نفس موقف مرتضى منصور رئيس النادي، معلناً عن تضامنه الكامل معه، مطالباً الجميع بالابتعاد عن النادي وترك مجلس الإدارة يعمل في هدوء واستقرار. عقب عودة الاستقرار الفني والإداري للفارس الأبيض.

مرتضى منصور🎙️

💬 مباراة الوداد المغربي الأخيرة لي داخل الزمالك pic.twitter.com/myMFyD321T — kora11.com (@kora11) March 8, 2022

وأوضح ناجي، بأن قرار المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. هو الأنسب والأصلح للنادي في الوقت الراهن، ولكن لا بد من وقف الحملات الاستفزازية التي يتعرض لها في الآونة الأخيرة.

ويستعد فريق الزمالك للمواجهة القوية على ميدانه أمام نظيره الوداد المغربي في دور منافسات المجموعات من دوري أبطال أفريقيا مع نهاية الأسبوع الجاري.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية + تويتر)

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