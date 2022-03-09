مالك نادي تشيلسي الإنجليزي الجديد “المحتمل” .. صديق لـِ”ترامب” وثروته أكبر من ثروة كيم كارداشيان

وطن – بات وودي جونسون، مالك فريق كرة القدم الأمريكية “نيويورك جيتس”، أحدث ملياردير أعرب عن رغبته في شراء نادي تشيلسي الإنجليزي من رومان أبراموفيتش وأن يصبح مالك نادي تشيلسي الإنجليزي الجديد.

مالك نادي تشيلسي الإنجليزي الجديد

آخر مالك جديد محتمل لتشيلسي قريب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ولديه صافي ثروة يزيد عن ضعف ثروة كيم كارداشيان بـ 3 مليارات جنيه إسترليني، التي تبلغ ثروتها الصافية 1.4 مليار جنيه إسترليني وفقًا لمجلة “فوربس”.

“جونسون” هو وريث ثروة شركة Johnson & Johnson. حيث تقدر قيمة شركة الأدوية حاليًا بـ 330 مليار جنيه إسترليني.

الملياردير الأمريكي وودي جونسون البالغ من العمر 74 عامًا هو أحدث شخص أعرب عن اهتمامه بعملية شراء نادي تشيلسي الإنجليزي من المالك الحالي رومان أبراموفيتش.

وذكرت شبكة التلفزيون الرياضية العالمية ESPN أن مالك “نيويورك جيتس” قد أجرى اتصالات مع مجموعة Raine Group، التي تم تكليفها بإيجاد مشتر جديد للنادي.

بيع نادي تشيلسي

ويتطلع أبراموفيتش، الذي يمتلك عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2003، لبيع النادي حيث يخطط لقطع العلاقات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وودي جونسون وتشجيع تشيلسي

من المفهوم أن “جونسون” أصبح من مشجعي تشيلسي خلال الفترة التي قضاها في لندن بين عامي 2017 و 2021. ذلك بعد أن عينه دونالد ترامب سفيراً للولايات المتحدة في المملكة المتحدة.

لطالما كان جونسون من الداعمين لترامب وهو أيضًا مانح للحزب الجمهوري.

على الرغم من دعمه في البداية لمنافس ترامب جيد بوش لترشيح الحزب الجمهوري لعام 2016. سرعان ما غير ولاءاته لدعم ترامب واستثمر بشكل كبير في كل من حملته الرئاسية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن زوجة جونسون الثانية، سوزان إرشا، التي تزوجها عام 2009، هي أقرب أصدقاء ميلانيا ترامب.

“إرشا” أصغر من زوجها بـ 20 عامًا ولديهما طفلان معًا، بينما لدى جونسون ثلاثة أطفال من زواجه الأول من نانسي سيل بين عامي 1977 و 2001.

وشكر ترامب جونسون على دعمه بتعيينه سفيراً له لدى المملكة المتحدة في عام 2017 بعد أن تولى منصبه، وهو المنصب الذي شغله حتى العام الماضي.

جونسون هو من عشاق الرياضة الشغوفين، ولديه مقاعد على جانب الملعب في نيويورك نيكس لتتماشى مع ملكيته لامتياز Jets NFL.

لقد اشترى Jets في عام 2000 مقابل 500 مليون جنيه إسترليني. ولكن ملكيته تعرضت لسوء شديد من قبل مشجعي الفريق بسبب الأداء السيئ في الملعب.

انقلب المشجعون على جونسون في السنوات الخمس الماضية، مع لافتات وهتافات تحثه على البيع المنتظم الذي شوهد في المباريات في المواسم الأخيرة.

هذا لم يمنع جونسون من دخول السباق لشراء تشيلسي من أبراموفيتش. على الرغم من تأكيد الروسي أنه يتطلع للبيع.

يقال إن أبراموفيتش عرض فرصة شراء النادي لمجموعة من المليارديرات. وحدد سعر طلب أولي قدره 3 مليارات جنيه إسترليني.

(المصدر: ديلي ستار – ترجمة وطن)

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