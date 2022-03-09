احتفال بايرن ميونيخ بعد تسجيل هدف في شباك سالزبورغ بدوري أبطال أوروبا watanserb.com
ليفربول وبايرن ميونيخ والتأهل إلى دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا
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ليفربول وبايرن ميونيخ يعبران إلى دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا (فيديو)

منافسات دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – نجح فريق ليفربول وبايرن ميونيخ من حجز تذكرة العبور على حساب إنتر ميلان وريد بول سالزبورغ إلى دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

مباراة ليفربول وإنتر ميلان

وتأهل فريق ليفربول على حساب منافسه إنتر ميلان إلى دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد في مجموع مباراة ذهاب وإياب دوري الثمن النهائي من البطولة الأوروبية.

وتفوق فريق إنتر ميلان على صاحب الأرض فريق ليفربول بهدف نظيف دون رد، في إياب دوري الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، كما وسجل فريق الإنتر الهدف الوحيد بالمباراة في الدقيقة ال61. من توقيع لاوتارو مارتينيز.

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق إنتر ميلان أليكسيس سانشيز في الدقيقة ال63، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

مباراة بايرن ميوينخ وسالزبورغ

وأقصى فريق بايرن ميونيخ نظيره ريد بول سالزبورغ بثمانية أهداف مقابل هدفين، في نتيجة مجموع ذهاب وإياب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

وأحرز أهداف بايرن ميونيخ النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهاتريك. في الدقائق ال12 وال21 ال23، كما وسجل سيرج غنابري الهدف الرابع للفريق البافاري في الدقيقة ال31.

وجاء الهدفين الخامس والسادس في الدقيقة ال54 وال83. من توقيع النجم المهاري الألماني توماس مولر، كما وآتى الهدف السابع للفريق في الدقيقة ال85 عن طريق اللاعب ليروي ساني.

وسجل فريق ريد بول سالزبورغ الهدف الوحيد للفريق في المباراة في الدقيقة ال70. عن طريق اللاعب مورتيس كيارجاد.

كما وشهدت المباراة التفوق الملفت للفريق المستضيف بايرن ميونيخ. أمام منافسه ريد بول سالزبورغ طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 18 تسديدة، على عكس  الفريق الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 7 تسديدات فقط.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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