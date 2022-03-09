ليفربول وبايرن ميونيخ يعبران إلى دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا (فيديو)

وطن – نجح فريق ليفربول وبايرن ميونيخ من حجز تذكرة العبور على حساب إنتر ميلان وريد بول سالزبورغ إلى دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

مباراة ليفربول وإنتر ميلان

وتأهل فريق ليفربول على حساب منافسه إنتر ميلان إلى دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف وحيد في مجموع مباراة ذهاب وإياب دوري الثمن النهائي من البطولة الأوروبية.

⚽ليفربول @LFC_Arabic يبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا @ChampionsLeague رغم خسارته إيابا 1 – 0 على أرضه أمام ضيفه إنتر @Inter_ar في إياب ثمن النهائي مستفيدا من الانتصار في إيطاليا بهدفين دون رد تقرير | عفيف الزرقي @afifzorgui pic.twitter.com/JGRwgn6lop — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 8, 2022

وتفوق فريق إنتر ميلان على صاحب الأرض فريق ليفربول بهدف نظيف دون رد، في إياب دوري الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، كما وسجل فريق الإنتر الهدف الوحيد بالمباراة في الدقيقة ال61. من توقيع لاوتارو مارتينيز.

هدفا مباراة الذهاب حسما التأهل للريدز رغم الهزيمة في آنفيلد. 👌#دوري_أبطال_أوروبا | #ليفربول_إنتر pic.twitter.com/6WJP12GkCs — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 8, 2022

كما وشهدت المباراة طرد نجم فريق إنتر ميلان أليكسيس سانشيز في الدقيقة ال63، بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجهه ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

مباراة بايرن ميوينخ وسالزبورغ

وأقصى فريق بايرن ميونيخ نظيره ريد بول سالزبورغ بثمانية أهداف مقابل هدفين، في نتيجة مجموع ذهاب وإياب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

وأحرز أهداف بايرن ميونيخ النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهاتريك. في الدقائق ال12 وال21 ال23، كما وسجل سيرج غنابري الهدف الرابع للفريق البافاري في الدقيقة ال31.

⚽بايرن ميونيخ @FCBayernAr يبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا @ChampionsLeague بفوزه الساحق 7 – 1 على ضيفه زالتسبورغ @RedBullSalzburg في إياب ثمن النهائي تقرير | حمد نواف pic.twitter.com/600sm2uheN — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) March 8, 2022

وجاء الهدفين الخامس والسادس في الدقيقة ال54 وال83. من توقيع النجم المهاري الألماني توماس مولر، كما وآتى الهدف السابع للفريق في الدقيقة ال85 عن طريق اللاعب ليروي ساني.

وسجل فريق ريد بول سالزبورغ الهدف الوحيد للفريق في المباراة في الدقيقة ال70. عن طريق اللاعب مورتيس كيارجاد.

كما وشهدت المباراة التفوق الملفت للفريق المستضيف بايرن ميونيخ. أمام منافسه ريد بول سالزبورغ طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 18 تسديدة، على عكس الفريق الأخير الذي وصل عدد تسديداته إلى 7 تسديدات فقط.

(المصدر: وطن + تويتر)

اقرأ أيضاً:

نجم بايرن ميونيخ على رادار أنظار ريال مدريد .. فهل ينجح بالتعاقد معه؟!

لماذا احتج مشجعو بايرن ميونيخ “المحبطون” على شراكة النادي مع الخطوط الجوية القطرية!

كلوب يكشف موعد الرحيل عن ليفربول

صلاح وماني وكيتا يخطفون الأنظار بعد تجنبهم احتفال نجوم ليفربول بزجاجات الخمر (شاهد)