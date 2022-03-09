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محمد الخضري ممثل حماس أصيبب بالسرطان في السجون السعودية
الهدهد

فقد القدرة على الحركة والسمع ومصاب بالسرطان.. السلطات السعودية تمنع الدواء عن ممثل حركة حماس المعتقل لديها 

كتب سالم حنفي
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وطن – حذرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة ( AOHR UK ) من التدهور الصحي الخطير لممثل حركة حماس في السعودية  الدكتور محمد الخضري  (84 عامًا) حيث يُحرم من العلاج الطبي الأساسي في الحجز السعودي.

ووفقا لموقع “middleeastmonitor” قالت المنظمة إن الدكتور محمد الخضري المعتقل في سجن أبها محروم من العلاج الطبي المناسب لسرطانه بحجج واهية.

كما أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة أن السلطات السعودية رفضت أكثر من مرة مناشدات الإفراج عنه لأسباب صحية. على الرغم من استمرار احتجازه بعد تاريخ الإفراج عنه.

وكان الخضري قد اعتقل في شباط 2019 خلال  حملة اعتقالات جماعية  استهدفت مواطنين فلسطينيين وأردنيين.

وحكم على “الخضري” بالسجن 15 عاما لدعمه القضية الفلسطينية، ثم تم تخفيض عقوبته في وقت لاحق إلى 6 سنوات ، مع وقف التنفيذ بالكامل لمدة ثلاث سنوات.

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وتعرض الخضري أثناء احتجازه لسوء المعاملة ، مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية الصعبة، حيث فقد قدرته على الحركة والسمع. ويعاني من آلام حادة في جميع أنحاء جسده بسبب ظروف اعتقاله اللاإنسانية والمهددة للحياة.

وتعتبر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة استمرار احتجاز الخضري دون أي أساس قانوني. على الرغم من وضعه الصحي الحرج كأمر بعقوبة الإعدام ، وتحميل السلطات السعودية المسؤولية عن سلامته.

كما دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة وفريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى الضغط على السلطات السعودية. للإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين والأردنيين المحتجزين بتهم سياسية، بداية بالدكتور الخضري.

(المصدر: middleeastmonitor – ترجمة وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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