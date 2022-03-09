ظهور “صادم” لـ “تركي آل الشيخ” يثير شكوكا بشأن وضعه الصحي (شاهد)

وطن – نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، صورة جديدة له أثارت الشكوك مجددا بشأن وضعه الصحي.

وعبر حسابه الرسمي بتويتر نشر “آل الشيخ”، صورة له برفقة عازف الكمان العالمي “جيرالد بروبست” معبرا عن سعادته بلقائه.

i am Honored to meet you mr Gerald Brobst 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/aEdNODrV4J — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 9, 2022

لكن المظهر والملامح التي ظهر بها آل الشيخ، أثارت شكوكا لدى العديد من متابعيه بشأن وضعه الصحي وانهالوا بنشر الردود التي تتمنى له الشفاء.

وظهر تركي آل الشيخ بوجه شاحب جدا ولحية كثة، كما بدا عليه الضعف الشديد وخسران وزنه بشكا واضح.

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تدهور صحة تركي آل الشيخ

وسبق أن تعرض رئيس هيئة الترفيه لأكثر من أزمة صحية خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في يناير الماضي واضطر للسفر للعلاج في أمريكا.

وعلق علي بن عبدالعزيز على صورة “آل الشيخ”، بعدما لاحظ مثل معظم المتابعين وضعه الذي يشير لتدهور صحته بقوله:”الله يعطيك الصحة والعافية ويشفيك عاجلاً غير آجل يارب العالمين.”

الله يعطيك الصحة والعافية ويشفيك عاجلاً غير آجل يارب العالمين🤲 — علي بن عبدالعزيز (@aliabdualziz) March 9, 2022

ولفت آخر إلى خسارة آل الشيخ لجزء كبير من وزنه وقال:”نحفان أبوناصر”.

فيما دون ناشط باسم صالح:”يالله يابوناصر اتعبت نفسك كثير الله يعطيك الصحه وطولت العمر.”

وقالت ناشطة يحمل حسابها اسم “هلالية وأفتخر”:”واضح انك تعبان الله يعطيك الصحة والعافية.”

واضح انك تعبان الله يعطيك الصحه والعافيه 🙏🏽 — هلاليييه وكلي فـخـر64🏆💙ـ🇸🇦 (@hh05162536) March 9, 2022

وكتب يزن:”آبو ناصر سلامات متغير كثير ربي يعطيك الصحة والعافية يارب العالمين ويخليك لأهلك وأحبابك.”

وعلقت ناشطة أخرى على صورته بالقول:”اذا خلاك الكبر ما خلاك المرض والتعب.. الله يشفيك ويعافيك ومرضى المسلمين اجمعين.”

اذا خلاك الكبر ماخلاك المرض والتعب .. الله يشفيك ويعافيك ومرضى المسلمين اجمعين 🤲🏼🌸 — هاءْ 🕊 (@shwq_2022) March 9, 2022

تركي آل الشيخ يرقد في العناية المركزة

ويشار إلى أنه في يناير الماضي كشفت صور متداولة لـ”آل الشيخ”، عن دخوله في أزمة صحية جديدة ونقله للخارج سريعا لتلقي العلاج.

الصور التي نشرها شخصيات سعودية معروفة آنذاك، منهم الشاعر ياسر التويجري، وأحمد الجلعود، أظهرت آل الشيخ في وضع صحي حرج وهو يرقد في الرعاية المركزة.

ووقتها أوضح البعض أن رئيس هيئة الترفيه السعودية، يرقد في أحد المستشفيات في ولاية نيويورك الأمريكية.

قدامك العافية وطهور إن شاء الله يابو ناصر 🙏🏼#تركي_آل_الشيخ pic.twitter.com/FMPtG6Aw9G — ياسر التويجري (@yasseraltwaijri) January 5, 2022

ودون العديد من مشاهير السعودية من فنانين وسياسيين ومسؤولين، تغريدات تضامنوا فيها مع آل الشيخ ودعوا الله له بالشفاء العاجل.

تركي آل الشيخ يعاني أزمة صحية حادة منذ سنوات

وسبق أن أجرى رئيس هيئة الترفيه السعودية، في سبتمبر 2021، عملية جراحية خطيرة رقد على إثرها في العناية المركزة فترة وفق ما أفاد به مقرب منه.

اللهم خفف على ابوناصر كل الم يشعربه وهذا النزيف الذي يعاني منه منذ ثلاثه أشهر،اليوم أجرى عملية وتاخر فيها لصعوبتها والحمدالله نجحت وهو الان في العنايه المركزه ادعوا له فقد زال الشر والخطر بإذن الله،تأخيره الله يهديه للعمليه ضاعف من صعوبتها.. الحمدلله على كل حال..#تركي_ال_الشيخ — عبدالله مخارش (@makharesh) September 3, 2021

وطلب عبدالله مخارش الصحفي السعودي والموظف بهيئة الترفيه، في تغريدة له بتويتر عبر حسابه الرسمي رصدتها (وطن) وقتها، من متابعيه الدعاء لتركي آل الشيخ، كاشفا تفاصيل العملية التي أجراها.

وكتب ما نصه:”اللهم خفف على أبوناصر كل ألم يشعربه وهذا النزيف الذي يعاني منه منذ ثلاثة أشهر.”

وتابع مشيرا إلى أن آل الشيخ أخر العملية أكثر من مرة ما تسبب في تدهور حالته:”اليوم أجرى عملية وتاخر فيها لصعوبتها والحمدالله نجحت وهو الان في العناية المركزة.”

أزمة صحية معقدة

ويشار إلى أنه منذ أكثر من سنة عاد تركي آل الشيخ، إلى السعودية عقب رحلة علاج طويلة قضاها خارج البلاد على خلفية أزمة صحية كبيرة كان يعاني منها.

وتأتي عودة المستشار آل الشيخ إلى الرياض بعد رحلة علاج طويلة دامت أكثر من 5 أشهر في مدينة نيويورك الأمريكية.

تركي آل الشيخ كشف مؤخرا في حوار على موقع “تويتر” ولأول مرة عن تفاصيل حالته الصحية التي صاحبها الغموض خلال الأشهر الماضية.

وذكر آل الشيخ أنه في عام 2016 اكتشف أنه يعاني من عدة مشكلات صحية، لكنه أهملها.

وفي عام 2018 خضع لخمس عمليات جراحية، لكن إحداها كان فيها خطأ طبي ما زال يعاني منه حتى الآن.

وتابع مشيرا إلى أنه خضع لعملية جراحية وصفها بـ”الصعبة”. وأنه “ممنوع من الأكل لمدة 6 أسابيع”، كما أكد أنه يواجه أيضا “صعوبة في النوم”.

وأردف قائلا: “دخلت بسبب هذه الحالة لفترة بنوع من الاكتئاب ما بعد العمليات وهذا طبيعي”.

(المصدر: رصد وطن)

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