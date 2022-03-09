صحة تركي آل الشيخ watanserb.com
تركي آل الشيخ
الهدهد

ظهور “صادم” لـ “تركي آل الشيخ” يثير شكوكا بشأن وضعه الصحي (شاهد)

كتب باسل النجار
0

وطن – نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، صورة جديدة له أثارت الشكوك مجددا بشأن وضعه الصحي.

وعبر حسابه الرسمي بتويتر نشر “آل الشيخ”، صورة له برفقة عازف الكمان العالمي “جيرالد بروبست” معبرا عن سعادته بلقائه.

لكن المظهر والملامح التي ظهر بها آل الشيخ، أثارت شكوكا لدى العديد من متابعيه بشأن وضعه الصحي وانهالوا بنشر الردود التي تتمنى له الشفاء.

وظهر تركي آل الشيخ بوجه شاحب جدا ولحية كثة، كما بدا عليه الضعف الشديد وخسران وزنه بشكا واضح.

قد يهمك أيضاً:

تدهور صحة تركي آل الشيخ

وسبق أن تعرض رئيس هيئة الترفيه لأكثر من أزمة صحية خلال السنوات الماضية، وكان آخرها في يناير الماضي واضطر للسفر للعلاج في أمريكا.

وعلق علي بن عبدالعزيز على صورة “آل الشيخ”، بعدما لاحظ مثل معظم المتابعين وضعه الذي يشير لتدهور صحته بقوله:”الله يعطيك الصحة والعافية ويشفيك عاجلاً غير آجل يارب العالمين.”

ولفت آخر إلى خسارة آل الشيخ لجزء كبير من وزنه وقال:”نحفان أبوناصر”.

فيما دون ناشط باسم صالح:”يالله يابوناصر اتعبت نفسك كثير الله يعطيك الصحه وطولت العمر.”

وقالت ناشطة يحمل حسابها اسم “هلالية وأفتخر”:”واضح انك تعبان الله يعطيك الصحة والعافية.”

وكتب يزن:”آبو ناصر سلامات متغير كثير ربي يعطيك الصحة والعافية يارب العالمين ويخليك لأهلك وأحبابك.”

وعلقت ناشطة أخرى على صورته بالقول:”اذا خلاك الكبر ما خلاك المرض والتعب.. الله يشفيك ويعافيك ومرضى المسلمين اجمعين.”

تركي آل الشيخ يرقد في العناية المركزة

ويشار إلى أنه في يناير الماضي كشفت صور متداولة لـ”آل الشيخ”، عن دخوله في أزمة صحية جديدة ونقله للخارج سريعا لتلقي العلاج.

الصور التي نشرها شخصيات سعودية معروفة آنذاك، منهم الشاعر ياسر التويجري، وأحمد الجلعود، أظهرت آل الشيخ في وضع صحي حرج وهو يرقد في الرعاية المركزة.

ووقتها أوضح البعض أن رئيس هيئة الترفيه السعودية، يرقد في أحد المستشفيات في ولاية نيويورك الأمريكية.

ودون العديد من مشاهير السعودية من فنانين وسياسيين ومسؤولين، تغريدات تضامنوا فيها مع آل الشيخ ودعوا الله له بالشفاء العاجل.

تركي آل الشيخ يعاني أزمة صحية حادة منذ سنوات

وسبق أن أجرى رئيس هيئة الترفيه السعودية، في سبتمبر 2021، عملية جراحية خطيرة رقد على إثرها في العناية المركزة فترة وفق ما أفاد به مقرب منه.

وطلب عبدالله مخارش الصحفي السعودي والموظف بهيئة الترفيه، في تغريدة له بتويتر عبر حسابه الرسمي رصدتها (وطن) وقتها، من متابعيه الدعاء لتركي آل الشيخ، كاشفا تفاصيل العملية التي أجراها.

وكتب ما نصه:”اللهم خفف على أبوناصر كل ألم يشعربه وهذا النزيف الذي يعاني منه منذ ثلاثة أشهر.”

وتابع مشيرا إلى أن آل الشيخ أخر العملية أكثر من مرة ما تسبب في تدهور حالته:”اليوم أجرى عملية وتاخر فيها لصعوبتها والحمدالله نجحت وهو الان في العناية المركزة.”

أزمة صحية معقدة

ويشار إلى أنه منذ أكثر من سنة عاد تركي آل الشيخ، إلى السعودية عقب رحلة علاج طويلة قضاها خارج البلاد على خلفية أزمة صحية كبيرة كان يعاني منها.

وتأتي عودة المستشار آل الشيخ إلى الرياض بعد رحلة علاج طويلة دامت أكثر من 5 أشهر في مدينة نيويورك الأمريكية.

تركي آل الشيخ كشف مؤخرا في حوار على موقع “تويتر” ولأول مرة عن تفاصيل حالته الصحية التي صاحبها الغموض خلال الأشهر الماضية.

وذكر آل الشيخ أنه في عام 2016 اكتشف أنه يعاني من عدة مشكلات صحية، لكنه أهملها.

وفي عام 2018 خضع لخمس عمليات جراحية، لكن إحداها كان فيها خطأ طبي ما زال يعاني منه حتى الآن.

وتابع مشيرا إلى أنه خضع لعملية جراحية وصفها بـ”الصعبة”. وأنه “ممنوع من الأكل لمدة 6 أسابيع”، كما أكد أنه يواجه أيضا “صعوبة في النوم”.

وأردف قائلا: “دخلت بسبب هذه الحالة لفترة بنوع من الاكتئاب ما بعد العمليات وهذا طبيعي”.

(المصدر: رصد وطن) 

اقرأ أيضاً: 

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“تجربة رامز” بموسم الرياض.. سعوديون غاضبون من إهدار المال العام على…

الهدهد

لماذا أصبح تركي آل الشيخ “تريند” بعد هزيمة الهلال وسر هتاف “الكبسة…

الهدهد

“اللي يشوف الواد ده يديله على قفاه”.. الفنان باسم سمرة “يهين”…

الهدهد

محمد صبحي يثير “جنون” تركي آل الشيخ!

الهدهد

تقرير لـِBBC: حفل “ستراي كيدز” المُلغى في السعودية شهد حالات تحرش كبيرة…

الهدهد

مجدداً.. عادل الكلباني كومبارس عند تركي آل الشيخ ونشطاء: “سوء المنقلب”…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More