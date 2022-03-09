خفايا شخصية بوتين “المغرورة” تكشفها زوجة ملياردير مقرب جداً منه! (صور)

وطن – كشفت الكونتيسة ألكسندرا تولستوي، التي كانت متزوجة من الملياردير الروسي سيرجي بوغاتشيف والذي حمل يوما لقب “مصرفي بوتين”، أن الأشخاص المحيطين بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين “ليس لديهم مشاعر إنسانية طبيعية”، كما تعتقد أن حربه في أوكرانيا ناتجة عن “غروره”.

انضمت الكونتيسة ألكسندرا تولستوي إلى الدائرة المقربة من الرئيس الروسي من خلال علاقتها بأحد أغنى رجال روسيا وصاحب النفوذ الكبير الملياردير الروسي سيرجي بوغاتشيف، حسب تقرير لصحيفة ديلي ستار البريطانية.”

اقرأ أيضاً:

“لا يرحمون”

كما أوضحت تولستوي أن أقرب الأشخاص إلى بوتين هم من أغنى أغنياء روسيا وأنهم “لا يرحمون” إذا ما وقعت مخالطتهم.

أمضت الكونتيسة تولستوي ثماني سنوات وهي تعيش في “دائرة بوتين” وكانت ضمن المتواجدين معه أحيانا في مناسبات مع أغنياء روسيا.

وفي حديثها إلى قناة “جي بي نيوز” البريطانية قالت تولستوي: “هؤلاء الناس ليس لديهم أي تعاطف، وليس لديهم مشاعر بشرية عادية.”

خفايا شخصية بوتين

كما كشفت تولستوي لاحقًا أن نظريتها حول غزو بوتين لأوكرانيا لا تقودها رغبته في الدفاع عن إرثه، بقدر ما يقودها غروره.

وأضافت عن خفايا شخصية بوتين: “لقد رأيت الكثير من الخبراء يتحدثون عن إرث بوتين. لا أعتقد أن الأمر كذلك. أعتقد أنه يعاني من اضطرابات شخصية. والأمر يتعلق أكثر بالغرور.”

وتابعت بالقول “يرى بوتين وأن غروره قد تضاءل بسبب الغرب وهو يقوم بشن هجوم عنيف.”

تزوجت تولستوي من بوغاتشيف عام 2008 بعد أن عملت كمدرسة للغة الإنجليزية وأنجبا ثلاثة أطفال معًا قبل انفصالهما في عام 2015.

ويقال أن زوجها بوغاتشيف، الذي كان يمتلك أحواض بناء سفن كبرى وأكبر منجم في العالم كان صديقََا مقربًا للزعيم الروسي.

مصاعب مالية

في عام 2008، عانى بنك بوغاتشييف “Mezhprombank” من مصاعب مالية. وتم إنقاذه من قبل الدولة الروسية بقرض بلغت قيمته مليار دولار.

وفقًا للتقارير، فر بوغاتشيف من روسيا في عام 2011 بعد أن أكد أن علاقته ببوتين لم تعد على مايرام كما كانت سابقا.

وفي وقت لاحق، أدرجت السلطات الروسية بوغاتشيف على قائمة المطلوبين لدى الإنتربول وجمدت أصوله بعد اتهامه باستغلال الأزمة الاقتصادية في عام 2008.

في عام 2015، وهو نفس العام الذي انفصل فيه عن الكونتيسة تولستوي قيل أنه تلقى تهديدات بالقتل وكان رقم 3 على قائمة الكرملين من المستهدفين.

تم التعرف على قصة تولستوي وبوغاتشيف مؤخرًا في فيلم وثائقي على منصة نتفليكس بعنوان “The Countess & The Russian Billionaire” الذي أنشأته هيئة الإذاعة البريطانية.

وقد زعمت تولستوي في الفيلم الوثائقي أنها “لم تشعر قط بمثل هذا الارتباط مع شخص ما لكنها كشفت أنه أصبح الوضع كابوسًا”.

موقف بوتين من علاقة تولستوي بزوجها

كما كشفت تولستوي في الفيلم الوثائقي أن العديد من المشاكل التي واجهها بوغاتشيف كانت بسبب علاقتهما.

أخبر بوغاتشيف بوتين أنه وقع في حب امرأة إنجليزية، إلا أن الزعيم الروسي فوجئ بهذا الخبر حسب ما قيل.

وفي هذا السياق، قالت تولستوي :”إن كثيرا من المشاكل التي كان يواجهها بوجاتشيف ناتجة عن العلاقة التي تجمعنا. وقد قال له بوتين في مرحلة ما أنت خائن.”

كما قال بوجاتشيف في الفيلم الوثائقي أنه تلقى تهديدات بقطع أصابع ابنه وذلك خلال فترة الصعوبات التي واجهها مع السلطات الروسية.

(المصدر: ديلي ستار – ترجمة وطن)

اقرأ أيضاً: