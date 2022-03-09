خطر كبير بسبب ما يحدث بـ “المحطات النووية” .. ملخص لآخر التطورات في أوكرانيا

وطن – ضرب قصف روسي مستشفى للأطفال وجناح الولادة في مدينة “ماريوبول” الساحلية المحاصرة، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى محاصرة الأطفال والعاملين تحت الأنقاض فيما وصفه الرئيس الأوكراني بأنه “فظاعة”.

الغزو الروسي تباطأ لكنه لم يتوقف

وجاء الهجوم وسط آمال بعمليات إجلاء جماعي للمدنيين من عدة مدن أوكرانية محاصرة بما في ذلك ماريوبول. التي ظلت بدون طعام وماء وكهرباء منذ أيام، وبدأت في دفن الجثث في مقبرة جماعية بسبب امتلاء المشارح.

وبحسب تقرير لوكالة “أسوشيتد برس” رصدت فيه أحدث التطورات، فإنه في غضون أسبوعين تقريبًا منذ غزو روسيا لأوكرانيا. فر حوالي مليوني شخص من البلاد نصفهم تقريبًا من الأطفال.

واستولت القوات الروسية على مساحات شاسعة من الأراضي في الجنوب، لكنها واجهت مقاومة أوكرانية شرسة في مناطق أخرى.

وأصبح إطعام السكان في أوكرانيا مصدر قلق متزايد، لذلك حظرت الحكومة تصدير القمح الضروري لإمدادات الغذاء العالمية، في محاولة لدرء نقص الغذاء داخل البلاد.

ما الذي يحدث في المحطات النووية الأوكرانية؟

هذا وأثيرت مخاوف بشأن سلامة محطة “تشيرنوبل” النووية التي تم إيقاف تشغيلها.

واستولت القوات الروسية على المحطة النووية في وقت مبكر من الغزو وفقدت طاقتها واضطرت إلى العودة إلى المولدات الاحتياطية.

وقال مشغل الشبكة الرئيسي في أوكرانيا، إن جميع منشآت محطة “تشيرنوبيل” النووية. بدون كهرباء ومولدات الديزل تعمل بالوقود لمدة 48 ساعة.

وقالت وكالة الاتصالات الحكومية، إن انقطاع الكهرباء قد يعرض أنظمة تبريد المواد النووية للخطر.

وأضاف المنظم النووي الأوكراني، أن نقل البيانات عن بعد من أنظمة المراقبة في “تشيرنوبيل” قد فُقد.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا، إنها لا ترى أي تأثير حاسم على السلامة في “تشيرنوبيل”. لأنه قد يكون هناك “إزالة فعالة للحرارة دون الحاجة إلى إمدادات كهربائية” من الوقود النووي المستهلك في الموقع.

وقال وزير الطاقة الأوكراني، إن الطاقم الأوكراني في محطة “زابوريجيا” النووية الأكبر في أوروبا، مرهقون جسديا ونفسيا.

وقال إن نحو 500 جندي روسي و 50 قطعة من المعدات الثقيلة تتواجد داخل المحطة التي استولى عليها الروس الأسبوع الماضي.

هل سيتم إجلاء المدنيين بأمان؟

ومن المتوقع إجلاء المدنيين في عدد من المناطق، بما في ذلك من مدينة سومي الحدودية الشمالية الشرقية. والتي شهدت إجلاء 5000 شخص بسلام يوم الثلاثاء.

وقال مسؤولون أوكرانيون، إنه من المتوقع أن تعود قرابة عشرين حافلة تحمل مساعدات إلى المدينة مع السكان الذين تم إجلاؤهم.

من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الجهود تبذل يوم ،الأربعاء. لإجلاء حوالي 18 ألف شخص من البلدات المحاصرة في منطقة كييف إلى العاصمة نفسها.

ومتحدثًا باللغة الروسية، ناشد “زيلنسكي” الجنود الروس أن ينقذوا أنفسهم وقال: “فقط اذهبوا إلى ديارهم”.

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وقد يتم فتح طرق أخرى من “ماريوبول” و”إنيرهودار” في الجنوب و”فولنوفخا” في الجنوب الشرقي. و”إيزيوم” في الشرق خلال وقف إطلاق النار لمدة 12 ساعة يوم الأربعاء.

وسيتم نقل المدنيين إلى أماكن في أوكرانيا تسيطر عليها الحكومة.

من جهة أخرى ، قال مسؤولون أوكرانيون إن مدنيين بينهم أطفال قتلوا بنيران روسية في بلدة تشوهيف في وقت متأخر من يوم، الثلاثاء، وفي مدينة مالين غربي كييف.

ما الذي يحدث على الأرض أيضًا؟

وقال مسؤولون أوكرانيون إن ضربة روسية ضربت مستشفى للأطفال وجناح الولادة في ماريوبول.

وذكر بيان نُشر على حساب وسائل التواصل الاجتماعي لمجلس المدينة يوم، الأربعاء، أن المستشفى تعرض لأضرار “هائلة”.

ويظهر مقطع فيديو نشرته في أعقاب الحادث نوافذ المباني المكونة من ثلاثة طوابق وقد تحطمت بالكامل ومعدن ملتوي، وكتل من ألواح الجدران وشظايا زجاج متناثرة حولها.

وكتب “زيلينسكي” على تويتر أن هناك “أناس وأطفال تحت الأنقاض”.

ووصف القصف الروسي بأنه “فظاعة”. فيما قال نائب رئيس مكتبه إن السلطات تحاول تحديد عدد القتلى أو الجرحى في الغارة.

دفن عشرات القتلى في مقبرة جماعية

هذا وواصل العمال في ماريوبول، الأربعاء، دفن عشرات القتلى من المدنيين والجنود على عجل وبشكل غير رسمي في مقبرة جماعية حفرت في قلب المدينة.

ومع امتلاء المشارح بالجثث، قرر مسؤولو المدينة أنهم لا يستطيعون الانتظار لدفن الأفراد. وتم وضع أ40 جثة في القبر يوم، الثلاثاء.

كما تم وضع ما لا يقل عن 30 جثة اليوم، الأربعاء، على الرغم من أن العدد كان يرتفع بسرعة بحيث أصبح العدد الإجمالي غير واضح.

وجلب بعضهم ملفوفاً في سجاد أو أكياس بلاستيكية. ويقوم العمال بسرعة بوضع علامة الصليب بعد دفع الجثث إلى القبر المشترك. لم يكن هناك أي من أفراد الأسرة أو المعزين الآخرين لتوديعهم.

وعند بوابات المقبرة سألت امرأة ما إذا كانت والدتها من بين المدفونين في الحفرة. وقالت إنها تركت جثتها قبل 3 أيام خارج المشرحة، مع ملصق ورقي يوضح اسمها.

وقالت العاملات للمرأة التي رفضت الكشف عن اسمها إن والدتها دفنت هناك.

في غضون ذلك، شق مدنيون من بلدات شمال غرب العاصمة طريقهم نحو كييف يوم، الأربعاء، عبر ممر إنساني، حيث يساعد رجال الإطفاء والشرطة الناس على حمل حيواناتهم وممتلكاتهم عبر جسر مدمر فوق نهر صغير.

وفي كييف سمعت صفارات الإنذار صباح، الأربعاء، قبل أن يتم إصدار قرار واضح. وتستمر العائلات التي لديها أطفال صغار في البحث عن ملاذ داخل محطة مترو أنفاق.

وأخبر أحد الطلاب الجامعيين وكالة “الأسوشييتد برس”، أن الناس يعودون إلى منازلهم من وقت لآخر للاستحمام والحصول على الطعام.

ماذا تفعل الدول الغربية لمساعدة أوكرانيا؟

وترسل الدول الغربية أسلحة ومساعدات أخرى إلى أوكرانيا، وشددت العقوبات على روسيا على أمل إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالانسحاب.

وفي هذا السياق أعلنت بولندا عن خطط لإرسال طائرات مقاتلة روسية الصنع إلى قاعدة أمريكية في ألمانيا. حيث سيتم توريدها بعد ذلك إلى أوكرانيا.

لكن كلا من البنتاغون وألمانيا رفضا الفكرة، وسط مخاوف من أن إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا من قاعدة أمريكية وحلف شمال الأطلسي يمكن أن يوسع الصراع.

هذا وتتجه نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى وارسو يوم، الأربعاء، في محاولة لإصلاح الأمور.

ما هي وجهة النظر من داخل روسيا؟

وقامت روسيا بقمع التقارير المستقلة ومنعت الوصول إلى الصحافة الناطقة بالروسية من قبل العديد من المنافذ الإخبارية الأجنبية. وتستمر الاحتجاجات المتفرقة ضد الحرب في البلاد، لكن الناس في روسيا يفقدون مصادر المعلومات حول ما يحدث.

وحظرت الولايات المتحدة جميع واردات النفط الروسية، حتى لو كان ذلك يعني ارتفاع التكاليف على الأمريكيين وخاصة في مضخة الغاز.

وقالت شركة “شل” أيضا إنها ستتوقف عن شراء النفط الروسي.

كما انضمت Heineken و Universal Music و Discovery إلى شركات كبيرة أخرى مثل McDonald’s و Starbucks و Coca-Cola و PepsiCo و General Electric في تعليق أعمالها في روسيا.

وتقول بعض الشركات مثل “ماكدونالدز” إنها ستستمر في دفع الأجور لعمالها في روسيا، على الأقل في الوقت الحالي.

وشدد البنك المركزي الروسي بشدة قيود العملة بطرق لم نشهدها منذ الحقبة السوفيتية.

وأمرت البنوك التجارية بوضع حد أقصى للمبلغ الذي يمكن للعملاء سحبه من ودائعهم بالعملة الصعبة عند 10000 دولار بالدولار الأمريكي.

وسيتم تحويل أي عمليات سحب تزيد عن هذا المبلغ إلى روبل بأسعار الصرف الحالية.

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