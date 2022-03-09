حمد بن جاسم: هذا ما قاله لي المشير “طنطاوي” عن حسني مبارك!

وطن – كشف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، تفاصيل ما قاله له وزير الدفاع المصري الأسبق ورئيس المجلس العسكري أبان ثورة يناير، المشير محمد حسين طنطاوي عن الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

وقال “آل ثاني” في حواره مع برنامج “الصندوق الأسود” الذي يقدمه الإعلامي الكويتي، عمار تقي. ويذاع عبر تطبيق صحيفة “قبس” الكويتية إنه قابل المشير “طنطاوي” مرتين. مرة لوحده والمرة الأخرى مع أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خلفة آل ثاني.

وأوضح أنه خلال لقائه له مع الأمير، تحدث حمد بن جاسم إلى “طنطاوي” أثناء تناول الغداء بضرورة إيجاد حل لمحاكمة الرئيس “مبارك” وانه لا يليق بمصر أن تفعل هذا برئيسها.

وقال أخبرني “طنطاوي” بالحرف: ” ما هو كان قدامه إنه يترك ويطلع من البلد وما طلع وحاولنا ندبر له علاج ليروح ألمانيا ورفض. وأنا ما اقدر أعمل له أي شيء لأنه فيه ضغط في الشارع”.

الشيخ حمد بن جاسم: هذا ما قاله لي المشير طنطاوي عن حسني مبارك!#الصندوق_الأسود

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اللقاء كامل حصرياً على #تطبيق_القبس pic.twitter.com/QaPAMTff7i — Ammar Taqi عمار تقي (@AmmarTaqi) March 8, 2022

غدر الجيس المصري بالرئيس المصري حسني مبارك

وكان حمد بن جاسم قد كشف في حلقة سابقة، ما وصفه تفاصيل “غدر” الجيش المصري بالرئيس الراحل محمد حسني مبارك إبان ثورة 25 يناير 2011.

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بينما قال “آل ثاني” إن “مبارك استاء جدا وشعر بالغدر لان الجيش هو اول من “ضرب فيه”، بحسب قوله.

كما لفت إلى أن الجيش منح مبارك 48 ساعة ليتنحى، إلا انه لم يفعل. فذهب الفريق سامي عنان لمبارك مرة أخرى. وأبلغه بانتهاء المدة وانه عليه ترك الحكم، وان الجيش لا يستطيع الانتظار أكثر في ظل الفوضى التي كانت قائمة. مؤكدا أن الجيش حينها قرر استلام الحكم.

وأشار “آل ثاني” إلى ان مبارك حينها طلب رئيس المخابرات الذي تم تعيينه نائبا للرئيس عمر سليمان، وأبلغه بخطاب التنحي.

كما كشف ان “مبارك” رفض الركوب في الطائرة الهليوكابتر إلا وعائلته معه حينما ذهب لشرم الشيخ. موضحا ان “مبارك” أجرى مكالمة من الطائرة مع رئيس المجلس العسكري حينها “محمد حسين طنطاوي”، قال له فيها: “اشبع فيها”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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