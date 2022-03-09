الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يستقبل الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ watanserb.com
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يستقبل الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ
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تشريفة عثمانية .. كهذا استقبل أردوغان الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ (فيديو)

كتب باسل النجار
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وطن – استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، في أنقرة بزيارة هي الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس إسرائيلي لتركيا منذ 2008 بعد فترة من العداء استمرت سنوات.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة استقبال الرئيس الإسرائيلي في المجمع الرئاسي بأنقرة. بتشريفة عثمانية على الطراز القديم حيث حاوطت الأحصنة التي يرتديها فرسان بالزي العثماني سيارة هرتسوغ.

وكان في مقدمة مستقبلي رئيس الاحتلال الرئيس التركي أردوغان، كما تم عزف نشيد الاحتلال.

وكانت العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل قد هوت إلى أدنى مستوى لها في 2018. عندما طرد البلدان السفيرين في نزاع بسبب قتل القوات الإسرائيلية 60 فلسطينيا خلال احتجاجات عنيفة على حدود قطاع غزة.

ولفت ناشطون إلى أنه صادف رفع أذان العصر في أنقرة أثناء استقبال أردوغان لنظيره الإسرائيلي.

وتسببت هذه الزيارة في موجة غضب واسعة بين النشطاء العرب، مستنكرين قيام أردوغان بهذه الخطوة رغم العديد من تصريحاته العدائية ضد إسرائيل خلال الفترة الماضية.

وفي هذا السياق قال الكاتب والإعلامي القطري البارز جابر الحرمي:”رئيس الكيان الصهيوني هرتسوغ في أنقرة وأردوغان في مقدمة مستقبليه. تطبيع مجاني مرفوض تعطيه الدول العربية والإسلامية للكيان الغاصب الذي يواصل فيه القتل اليومي لشعب فلسطين ويمارس تهويدا متزايدا للقدس.”

وتابع:”هذه العلاقات المجانية هي التي تدفع الصهاينة لممارسة هذه الغطرسة.”

فيما كتب عزام التميمي:”استقبال الرئيس أردوغان لرئيس الكيان الصهيوني والاحتفاء بزيارته إلى تركيا شيء مؤسف ومخزي.”

وأضاف:”ولئن كان بعض الناس يبررونه، فهو بالنسبة لنا فعل غير مبرر على الإطلاق. الصهاينة لا يرتجى منهم خير، ولا يأتي من طرفهم سوى الشر.”

نقطة تحول

ويعقد الآن مؤتمرا صحفيا مشتركا للرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإسرائيلي.

ووصف أردوغان هذه الزيارة بأنها ستكون نقطة تحول في العلاقات التركية-الإسرائيلية.

وأشار إلى أن تركيا تسعى لرفع إجمالي التبادل التجاري مع إسرائيل إلى 10 مليارات دولار.

وتابع أن تحسن العلاقات التركية الإسرائيلية، هام جدا لنشر الاستقرار والسلام في المنطقة، حسب وصفه.

كما أوضح الرئيس التركي رجب طيب أدوغان، أن بلاده مستعدة للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة.

وقال أيضا:”أعربنا عن حساسية القضية الفلسطينية لتركيا وأكدنا حلّ الدولتين”

ومن جانبه غرد الدكتور فايز أبوشمالة:”من كان عاشقاً للرئيس التركي أردوغان يقول: استقبال الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ في تركيا دليل حكمة. وحنكة سياسية، ودبلوماسية راقية.”

مضيفا:”ومن كان على الحياد يقول: زيارة الإرهابي هرتسوغ لتركيا تمثل انقلاباً في السياسة التركية. وانحرافاً عن الخط الذي مشى عليه أردوغان من عام 2008″.

هذا وقال رئيس الكيان المحتل إسحاق هرتسوغ:”سنعيد جهود تطوير العلاقات مع تركيا”.

وبحسب وكالة “رويترز” فقد تظاهر عشرات الأتراك اليوم، الأربعاء، احتجاجا على زيارة هرتسوغ. ودعوا أنقرة للرجوع عن “خطأ” تعزيز العلاقات في ظل العداء الطويل بسبب مقتل النشطاء.

وفي المظاهرة التي دعت إليها منظمة تأسست لدعم ضحايا هذا الحادث، اصطف عشرات الأشخاص خلف لافتة كتبوا عليها شعار يقول “لا نريد قاتلا في بلادنا”.

وهتف المتظاهرون “مافي مرمرة هي فخرنا”، في إشارة إلى اسم سفينة المساعدات التي تعرضت للاعتداء.

ونقلت “رويترز” عن محمد تونج أحد النشطاء الذي كانوا على السفينة مافي مرمرة وقت الحادث: “هذا مصدر ألم عظيم وعذاب. الأمر يشبه غرس سكين في صدر شعبنا”.

وتبادل البلدان الاتهامات بسبب احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. ودعم أنقرة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير القطاع.

ورغم سنوات العداء استمرت التجارة بين تركيا وإسرائيل وبلغت قيمتها 6.7 مليار دولار في 2021 ارتفاعا من خمسة مليارات دولار في العامين 2019 و2020 وفقا للأرقام الرسمية.

 

(المصدر: وطن + متابعات)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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