تشريفة عثمانية .. كهذا استقبل أردوغان الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ (فيديو)

وطن – استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، في أنقرة بزيارة هي الأولى من نوعها التي يقوم بها رئيس إسرائيلي لتركيا منذ 2008 بعد فترة من العداء استمرت سنوات.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة لحظة استقبال الرئيس الإسرائيلي في المجمع الرئاسي بأنقرة. بتشريفة عثمانية على الطراز القديم حيث حاوطت الأحصنة التي يرتديها فرسان بالزي العثماني سيارة هرتسوغ.

عاجل 🚨: رئيس تركيا اردوغان يستقبل رئيس اسرائيل في زيارة رسمية لتركيا والشوارع التركية تتزين الان بالاعلام التركية والاسرائيلية. "الليلة حفلة على رؤوس الاخونجية والشعوبيين البرتقاليين 👨🏻‍🦰 الذين أصدعوا رؤوسنا بالتخوين والتكفير" pic.twitter.com/XfpXbVnPCU — كولومبوس 🐪 (@Columbuos) March 9, 2022

وكان في مقدمة مستقبلي رئيس الاحتلال الرئيس التركي أردوغان، كما تم عزف نشيد الاحتلال.

وكانت العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وإسرائيل قد هوت إلى أدنى مستوى لها في 2018. عندما طرد البلدان السفيرين في نزاع بسبب قتل القوات الإسرائيلية 60 فلسطينيا خلال احتجاجات عنيفة على حدود قطاع غزة.

ولفت ناشطون إلى أنه صادف رفع أذان العصر في أنقرة أثناء استقبال أردوغان لنظيره الإسرائيلي.

وتسببت هذه الزيارة في موجة غضب واسعة بين النشطاء العرب، مستنكرين قيام أردوغان بهذه الخطوة رغم العديد من تصريحاته العدائية ضد إسرائيل خلال الفترة الماضية.

وفي هذا السياق قال الكاتب والإعلامي القطري البارز جابر الحرمي:”رئيس الكيان الصهيوني هرتسوغ في أنقرة وأردوغان في مقدمة مستقبليه. تطبيع مجاني مرفوض تعطيه الدول العربية والإسلامية للكيان الغاصب الذي يواصل فيه القتل اليومي لشعب فلسطين ويمارس تهويدا متزايدا للقدس.”

رئيس الكيان الصهيوني هرتسوغ في #أنقرة و #اردوغان في مقدمة مستقبليه ..

تطبيع مجاني مرفوض تعطيه الدول العربية والإسلامية للكيان الغاصب الذي يواصل فيه القتل اليومي لشعب #فلسطين ويمارس تهويدا متزايدا للقدس ..

هذه العلاقات المجانية هي التي تدفع الصهاينة لممارسة هذه الغطرسة ..#تركيا — جابر الحرمي (@jaberalharmi) March 9, 2022

وتابع:”هذه العلاقات المجانية هي التي تدفع الصهاينة لممارسة هذه الغطرسة.”

فيما كتب عزام التميمي:”استقبال الرئيس أردوغان لرئيس الكيان الصهيوني والاحتفاء بزيارته إلى تركيا شيء مؤسف ومخزي.”

استقبال الرئيس #أردوغان لرئيس الكيان الصهيوني والاحتفاء بزيارته إلى #تركيا شيء مؤسف ومخزي. ولئن كان بعض الناس يبررونه، فهو بالنسبة لنا فعل غير مبرر على الإطلاق. الصهاينة لا يرتجى منهم خير، ولا يأتي من طرفهم سوى الشر. — Azzam Tamimi عزام (@AzzamTamimi) March 9, 2022

وأضاف:”ولئن كان بعض الناس يبررونه، فهو بالنسبة لنا فعل غير مبرر على الإطلاق. الصهاينة لا يرتجى منهم خير، ولا يأتي من طرفهم سوى الشر.”

نقطة تحول

ويعقد الآن مؤتمرا صحفيا مشتركا للرئيسين التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإسرائيلي.

ووصف أردوغان هذه الزيارة بأنها ستكون نقطة تحول في العلاقات التركية-الإسرائيلية.

وأشار إلى أن تركيا تسعى لرفع إجمالي التبادل التجاري مع إسرائيل إلى 10 مليارات دولار.

وتابع أن تحسن العلاقات التركية الإسرائيلية، هام جدا لنشر الاستقرار والسلام في المنطقة، حسب وصفه.

كما أوضح الرئيس التركي رجب طيب أدوغان، أن بلاده مستعدة للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة.

وقال أيضا:”أعربنا عن حساسية القضية الفلسطينية لتركيا وأكدنا حلّ الدولتين”

ومن جانبه غرد الدكتور فايز أبوشمالة:”من كان عاشقاً للرئيس التركي أردوغان يقول: استقبال الرئيس الإسرائيلي هرتسوغ في تركيا دليل حكمة. وحنكة سياسية، ودبلوماسية راقية.”

من كان عاشقاً للرئيس التركي أردوغان يقول:

استقبال الرئيس الإسرائيلي هرتصوغ في تركيا دليل حكمة، وحنكة سياسية، ودبلوماسية راقية.

ومن كان على الحياد يقول: زيارة الإرهابي هرتصوغ لتركيا تمثل انقلاباً في السياسة التركية، وانحرافاً عن الخط الذي مشى عليه أردوغان من عام 2008 — د. فايز أبو شمالة (@fayez2013851) March 9, 2022

مضيفا:”ومن كان على الحياد يقول: زيارة الإرهابي هرتسوغ لتركيا تمثل انقلاباً في السياسة التركية. وانحرافاً عن الخط الذي مشى عليه أردوغان من عام 2008″.

هذا وقال رئيس الكيان المحتل إسحاق هرتسوغ:”سنعيد جهود تطوير العلاقات مع تركيا”.

وبحسب وكالة “رويترز” فقد تظاهر عشرات الأتراك اليوم، الأربعاء، احتجاجا على زيارة هرتسوغ. ودعوا أنقرة للرجوع عن “خطأ” تعزيز العلاقات في ظل العداء الطويل بسبب مقتل النشطاء.

وفي المظاهرة التي دعت إليها منظمة تأسست لدعم ضحايا هذا الحادث، اصطف عشرات الأشخاص خلف لافتة كتبوا عليها شعار يقول “لا نريد قاتلا في بلادنا”.

وهتف المتظاهرون “مافي مرمرة هي فخرنا”، في إشارة إلى اسم سفينة المساعدات التي تعرضت للاعتداء.

ونقلت “رويترز” عن محمد تونج أحد النشطاء الذي كانوا على السفينة مافي مرمرة وقت الحادث: “هذا مصدر ألم عظيم وعذاب. الأمر يشبه غرس سكين في صدر شعبنا”.

وتبادل البلدان الاتهامات بسبب احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية. ودعم أنقرة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تدير القطاع.

ورغم سنوات العداء استمرت التجارة بين تركيا وإسرائيل وبلغت قيمتها 6.7 مليار دولار في 2021 ارتفاعا من خمسة مليارات دولار في العامين 2019 و2020 وفقا للأرقام الرسمية.

(المصدر: وطن + متابعات)

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