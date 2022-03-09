تدخل حاسم من الخارجية الأردنية والسفارة الأردنية في لندن لنفي ادعاء كاذب أطلقه إعلامي سعودي

وطن – اضطرت الخارجية الأردنية للرد على مزاعم الصحفي والإعلامي السعودي حسين الغاوي ومجموعة من الذباب الإلكتروني، عقب مزاعمهم بأن الناشطة والمعارضة السعودية علياء أبو تايه تعمل في السفارة الأردنية في لندن.

وفي إطار الحملة المنظمة ضد “أبو تايه”، لم يجد الإعلامي السعودي حسين الغاوي والمشهور بتلفيق الاتهامات توجه بسؤال للسفارة الأردنية في لندن حول عمل أبو تايه لديها كونها سعودية. متهما السفارة وبعض العاملين فيها بالعمل ضد السعودية، قبل أن يقوم بحذف التغريدة.

من جانبه، رد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية الدكتور هيثم أبو الفول على تغريدة “الغاوي” قائلا: “الأخ الكريم، بعد التحية. يرجى العلم أن السيدة المذكورة لا تعمل بالسفارة الأردنية في لندن، وغير معروفة لدى السفارة. مع أطيب التحيات.”

الأخ الكريم،

بعد التحية، يرجى العلم أن السيدة المذكورة لا تعمل بالسفارة الأردنية في لندن، وغير معروفة لدى السفارة. مع أطيب التحيات. — Dr. Haitham Abu Alfoul (@HaithamAbulfoul) March 8, 2022

ومع تداول الإشاعة، نشر حساب سعودي “ذبابة إلكترونية” يحمل اسم “البروفيسور” نفس المضمون الذي تحدث به “الغاوي” قائلا: “دبلوماسية وتمثل الحكومة الاردنية وظهورها الإعلامي بأنها سعوديه معارضه!؟ نرجو التوضيح من وزارة الخارجية الاردنية حول هذي السيدة علياء ابو تاية لماذا هذا السكوت من وزارة الخارجية”.

@Bassemuser دبلوماسية وتمثل الحكومة الاردنية وظهورها الإعلامي بأنها سعوديه معارضه !؟ نرجو التوضيح من وزارة الخارجية الاردنية حول هذي السيدة علياء ابو تاية

لماذا هذا السكوت من وزارة الخارجية@ManarMDabbas @JOembassyUK @ForeignMinistry@KSAMOFA @Alya_Alhwaiti — 👁 البرفيسور 👁 (@ksa_mps1) March 8, 2022

لترد عليه السفارة الأردنية في لندن نافية هذه الإشاعة بالقول:” الاخ الفاضل، بخصوص المدعوة علياء أبو تايه. نرجو التوضيح بأنه لا يوجد في طاقم سفارة المملكة الاردنية الهاشمية في لندن حاليا او في السابق أي موظفه تحمل هذا الاسم. ولا هذا الوصف الوظيفي. مع اطيب التحيات”.

الاخ الفاضل، بخصوص المدعوة علياء أبو تايه، نرجو التوضيح بأنه لا يوجد في طاقم سفارة المملكة الاردنية الهاشمية في لندن حاليا او في السابق أي موظفه تحمل هذا الاسم، ولا هذا الوصف الوظيفي.

مع اطيب التحيات — Embassy of Jordan🇯🇴 (@JOembassyUK) March 8, 2022

من هي علياء أبو تايه الحويطات؟

ولمعت علياء أبو تايه التي يعود أصلها إلى قبيلة الحويطات المعروفة، والتي تقطن شمالي غرب المملكة، والتي تعرضت للتهجير من أراضيها قبل نحو عامين، لصالح مشروع مدينة “نيوم” الذي يخطط لبنائها على البحر الأحمر، وهو تهجير صاحبه عمليات وانتهاكات عرفها العالم أجمع، وكان لعلياء أبو تايه دور بارز في إيصال صوت قبيلتها ومظلوميتهم.

علياء أبوتايه الحويطي واحدة من أقوى السيدات العربية، فارسة وناشطة حقوقية سعودية، كانت من أبرز أقوى خمسين سيدة عربية غيرت واقع العالم العربي وفق تصنيف نشرته مجلة فوربس. كما وصفتها صحيفة التايمز بأنها ترسخ حركة نوعية لرعاية المرأة السعودية والعربية.

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ولدت أبوتايه الحويطي داخل أسرة عربية عريقة شمالي المملكة، وتحديداً في منطقة الجوف، وتنحدر من قبيلة الحويطات. والتي عرفت بدورها الكبير في الثورة العربية الكبرى، وشيخها المعروف عودة أبوتايه.

تعلمت علياء الفروسية منذ بلوغها سن الخامسة حيث كان والدها يصحبها لركوب الخيل، وأصبحت محترفة من سن الثالثة عشر، ودخلت محافل السباقات في سن السادسة عشرة، وحازت لقب أول فارسة سعودية، بعد مشاركتها عام 1997 بسباقات القدرة والتحمل ممثلة نفسها في الأردن، وفي سباقات القدرة والتحمل ممثلة نفسها في الأردن.

نذرت الحويطي نفسها لرفض الظلم والإرهاب الذي يمارس ضد قبيلتها وأبناء المملكة بشكل عام. ورفضت عمليات تركيعهم وإذلالهم، وكانت صوتا لكل مظلوم في عموم البلاد.

تهديدات كثيرة لعلياء

حاولت بعض الأجهزة التابعة للنظام استدراج علياء الحويطي لتكون بجانب النظام، لكنها رفضت كل العروض التي جاءتها. ولم تكتفِ تلك الجهات الحكومية بذلك ففي يونيو 2017، قدم النظام إغراءات إلى علياء من خلال محمد القحطاني وهو أحد أقارب سعود القحطاني المسؤول البارز في الديوان المالكي. وعرض عليها أن تحصل على وظيفة ممثلة دبلوماسية في السفارة السعودية في لندن مع سيارة وشقة سكنية. لكنها رفضت رغم تهديدات مصير خاشقجي، بحسب علياء.

كما كشفت الحويطي عن تلقيها تهديدات كثيرة بسبب تصريحاتها ووقوفها بجانب قبيلتها. بالإضافة إلى تهديدات بالتصفية بمكان إقامتها في لندن بأنها ستلقى مصير جمال خاشقجي. وهو ما دفعها إلى إبلاغ الشرطة البريطانية لحمايتها من هذه التهديدات.

ولمع اسم علياء في الإعلام منذ فترة طويلة عملت من خلاله على إظهار السياسات الخاطئة التي تجري في المملكة. كما أطلقت الحويطي برنامج “مع علياء” على تويتر ويوتيوب. تحاول من خلال البرنامج تسليط الضوء على الملفات الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية وكل ما يهم المرأة في البلاد.

وتسعى علياء لدعم الإصلاح بأسلوب إعلامي مميز، دون أن تستسلم حتى يصل صوتها إلى العالم. رغم ما تتعرض له من مخاطرة بحياتها عبر مجاهرتها بآرائها ومواقفها. دون التوقف عن الحملات الإعلامية والحقوقية ضد عمليات التهجير القسري لأفراد قبيلتها الحويطات.

(المصدر: تويتر – وطن)

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