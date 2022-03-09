صور صادمة للعارضة كاتي برايس بعد تضخيم ثدييها: بدون ذلك لن يكون هناك ربح!

وطن – ظهرت عارضة الأزياء السابقة كاتي برايس البالغة من العمر 43 عامًا، بصور صادمة بعد تضخيم ثدييها بعملية تجميلية جديدة في تايلاند.

وكشفت الصور كاتي برايس على متن قارب مع خطيبها كارل وودز، وهي ترتدي البيكيني في تايلاند.

وتباهت كاتي بثدييها بقميص بيكيني منقوش يبرز خصرها الضئيل، ونسقته برباط أبيض مع شرابات.

كاتي برايس بعد تضخيم ثدييها

وتعتبر تمثل عملية التجميل هذه الرابعة عشرة التي تجريها كايتي باريس.

في ديسمبر، خضعت كاتي لشفط الدهون، وأزيلت الدهون من مؤخرتها، وأجرت عملية شد الثدي في عيادة BeClinic في بروكسل.

وأظهرت الندوب التي تركتها بعد عمليتها الحادية عشرة في عام 2020 .

كما تحدثت “كاتي” عن الألم الذي تعاني منه في كل مرة تقوم فيها بعمل ثديها.

وقالت لصحيفة The Sun: “إذا كنت صادقًا معك، إذا لم يكن هناك ألم، فلن يكون هناك ربح. ثمن الجمال هو أحيانًا عليك أن تمر بالألم”.

وقالت: “الجراحة الأولى التي أجريتها كانت غير مريحة. هذه الأثداء كانت في أمريكا وإنجلترا وبلجيكا والآن هذه أثداء تركية. لقد صغرتها للتو”.

خضعت كاتي لأول عملية تجميل في عام 1998، مما أدى إلى رفع ثدييها إلى 32 درجة مئوية.

ومنذ ذلك الحين أمضت الكثير من الوقت في غرفة العمليات لشد الوجه ورفع الصدر والحشو والبوتوكس.

(المصدر: ذا صنّ – ترجمة وطن)

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