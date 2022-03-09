ليفاندوفسكي وخسارة 5 ملايين يورو بعد فسخ الرعاية مع شركة صينية watanserb.com
خسارة ليفاندوفسكي بعد فسخ تعاقد الرعاية مع شركة هواوي الصينية
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الهداف البولندي ليفاندوفسكي يخسر 5 ملايين يورو لهذا السبب

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – خسر النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي 33 عاماً، هاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني نحو 5 ملايين يورو بعد فسخ تعاقد الرعاية مع “هواوي” الصينية المشهورة في عالم الاتصالات الخلوية.

خسارة ليفاندوفسكي

وأعلنت شركة هواوي الصينية في بيان لها، عن انتهاء التعاون مع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي. المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2021.

كما ونفت الشركة الصينية العالمية، كل ما يتم تداوله في الآونة الأخيرة. حول مساعدتها لجعل شبكة روسيا آمنة ضد القراصنة عبر شبكة الإنترنت، في ضوء الغزو الروسي على دولة أوكرانيا، مردفه: ” هذا الأمر غير صحيح، ومبني على معلومات غير دقيقة وكاذبة”.

فيما لم توضح شركة “هواوي” الصينية المشهورة في الاتصالات في العالم، حول الأسباب التي دفعتها إلى إعلان فسخ تعاقد الرعاية مع نجم فريق البايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم ليفاندوفسكي.

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ليفاندوفسكي وانتقاد الحرب على أوكرانيا

كما وانتقد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بشكل علني حرب روسيا داخل الأراضي الأوكرانية، جاء ذلك بعد قيامه بارتداء إشارة قيادة الفريق “البافاري” الألماني في آخر مباراتين بالدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

ورحب ليفاندوفسكي قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، بفرض العقوبات الرياضية على دولة روسيا .عقب شأنها العملية العسكرية الروسية على دولة أوكرانيا من نحو أسبوعين من الآن.

كما وعلق البولندي روبرت ليفاندوفسكي على أحداث الحرب على أوكرانيا .في تصريح صحفي نشره في وقت سابق، قائلاً: ” لا يمكن أن نقبل بما يجري هناك، كما وأتمنى أن تحظى دولة أوكرانيا بالدعم من قبل الجميع”.

ومن المقرر أن يواجه منتخب بولندا نظيره الروسي، ضمن التصفيات النهائية للملحق الأوروبي المؤهلة لمونديال قطر عام 2022 مع نهاية شهر آذار/ مارس الحالي.

ليفاندوفسكي وتحقيق الرقم القياسي

ونجح الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل الرقم القياسي في منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، بعد إحرازه الهاترك في شباك منافسه ريد بول سالزبورغ النمساوي. كما ويعد صاحب أسرع هاتريك في تاريخ البطولة الأوروبية ب22 دقيقة فقط استغرقت منه في المباراة.

كما ويعد ليفاندوفسكي أكثر من سجل لفريقه بايرن ميونيخ الألماني ” البافاري” في المسابقات الأوروبية، برصيد 68 هدفاً متفوقاً بذلك على جيرد مولر صاحب ال66 هدفاً.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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