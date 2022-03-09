إنجي خوري في مستشفى الأمراض النفسية بعد تعذيبها بالكهرباء 9 أيام.. معلومات صادمة لأول مرة!

وطن – أثارت المشهورة السورية إنجي خوري، جدلاً واسعاً بما كشفته عن حالتها النفسية والأسباب التي أدت إلى ذلك.

تعذيب بالكهرباء

وعبر خاصية “الستوري” في حسابها على “انستجرام”، ظهرت إنجي بفيديوهات وهي في حالة سيئة. وتتوعد جهات مجهولة.

وكشفت إنجي أنه تم سجنها عدة مرات وتعرضت للتعذيب خلالها بالكهرباء. من جهات لم تسمها.

وأشارت إنجي إلى أنها حصلت مؤخراً على جواز سفر أوروبي. مؤكدة أن لا أحد يستطيع الآن أن يصل إليها مجدداً.

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تقرير طبي

كما كشفت إنجي عن تقرير طبي، يفيد بمعاناتها من مرض نفسي. وهو اضطراب حاد في المزاج.

ويشير التقرير إلى أن حالة المشهورة السورية غير مستقرة. وأنها بحاجة وبحاجة للعلاج في المستشفى.

وكتبت إنجي تعقيباً على التقرير، متوعدة: “والقرآن وحياة الله، إذا ما برجع منيحة. راح أفضح الدني”

وتابعت: “لأنه ماعندي شي أخسره. هالـ 9 أيام بجهنم اللي عيشتوني فيها. ما راح انساهم بحياتي”.

“الله لا يسامحكن”

واستطردت إنجي: “رح فوت مستشفى إن شاء الله بتعالج وبصير منيحة.”.

وختمت: “رح احكي كل شي يا مجرمين الله لا يسامحكن”.

إنجي شبه عارية

هذا وقد نشرت إنجي قبل أيام صوراً عبر “انستجرام” ظهرت فيها شبه عارية.

فلم ترتد إنجي حمالة صدر، ووضعت صدرها على زجاج الحمام، وغطت الجزء الحساس باللون الأسود.

وارتدت قميصاً خفيفاً في صور أخرى، لكنها أبقت صدرها عارياً، واستندت بيدها على زجاج الحمام مع عمل حركات إثارة وإغراء بوجهها.

ولم تعلق إنجي سوى بعبارة “صباح الخير”.

وقبلها بأيام أيضاً، ظهرت إنجي بفيديو نشرته عبر حسابها على “سناب شات”، وهي شبه عارية.

وظهرت إنجي وهي ترتدي بيكيني فاضح باللون الأحمر، وتقف أمام حوض السباحة في أحد الأماكن وشعرها مبتل بعد السباحة.

المفارقة أن إنجي دافعت عن نفسها في أزمة تسريب فيلم إباحي لها. إنها كانت متزوجة من رجل دين أثناء تواجدها في دبي.

المصدر: (وطن – متابعات)

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