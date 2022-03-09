“إسلام العشيري” مصري سطر ملحمة بأوكرانيا وأنقذ طفلين يمنيين مخاطراً بحياته (فيديو)

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي، بعبارات الثناء والشكر لشاب مصري يدعى “إسلام العشيري” بعد تداول تفاصيل ما قام به في أوكرانيا من مخاطرة كبيرة كادت تودي بحياته لإنقاذ طفلين يمنيين هناك.

وبحسب ما ذكره ناشطون على مواقع التواصل فإن إسلام العشيري، هو شاب مصري يعمل مرشدًا سياحيًا ويتواجد في أوكرانيا.

إسلام العشيري.. شاب مصري يعمل مرشدًا سياحيًا سمع بمأساة طفلين يمنيين محاصرين في قرية أوكرانية فقطع مسافة 700 كيلومتر مخاطرًا بنفسه حتى تمكن من إنقاذهما قائلًا إنه تعرض لإطلاق نار من قبل الجيشين الروسي والأوكراني لكنه نجا بهما pic.twitter.com/lIgv0kzLAb — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 9, 2022

وعندما سمع إسلام بمأساة طفلين يمنيين محاصرين في قرية أوكرانية، قام بقطع مسافة 700 كيلومتر مخاطرًا بنفسه حتى تمكن من إنقاذهما.

وقال إسلام إنه تعرض لإطلاق نار من قبل الجيشين الروسي والأوكراني لكنه نجا بهما.

إسلام العشيري

هذا ونشرت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، مقطع فيديو وصور، للشاب المصري إسلام العشيري، الذي أنقذ طفلين يمنيين علقا وسط الأزمة الدائرة هناك.

ويظهر الفيديو الذي تصل مدته إلى 37 ثانية، قيادة “العشيري” سيارته على طريق سريع، ويحمل في الكرسي الخلفي مجموعة من الأطفال، مع تشغيل أغنية “الغزالة رايقة”، لطمأنة الأطفال وسط صوت الصواريخ والقنابل على الطريق.

عائلة يمنيه كانت محاصره و

هذا الشاب المصري اسمه اسلام العشيري ضحّى بنفسه ودخل بنفسه وسيّارته اثناء القصف والمعارك الى قرية كاماركوف -اوكرانيا ، وسحب كريم وامير وامهم ، وقبل قليل خرجوا بحمدالله من دائرة الخطر الحمراء ومتجهين للحدود البولندية ، شكراً لإبن #ام_الدنيا ❤ pic.twitter.com/4LSfyYV4bO — Maha (@Mahaymeni) March 7, 2022

وقالت مكرم: “اسلام العشيري -٢٧ سنة – بطل مصري من الفيوم يعيش في أوكرانيا، سافر لمدينة ” تشرنيجف اوبلست” من أكثر المدن اشتعالا علشان ينقذ أم أوكرانية وأطفالها الثلاثة اليمنيين، لما استغاث زوجها في اليمن، بعدها رئيس الوزراء في اليمن كلم إسلام يشكره على شجاعته”.

وتابعت: “اكتشفت وأنا باكلم إسلام إنه كمان أنقذ أم عراقية بولادها الأربعة في مدينة “بيلا تشيركاس” جنب “كييف”. وقبلها أنقذ مواطن سعودي مع زوجتي الأوكرانية اللي حامل في شهرها الثامن”.

واختمم وزير الهجرة حديثها، قائلة : “ربنا يحميك يا إسلام”.

وكانت وزارة الهجرة، أعلنت عن بطولة الشاب المصري إسلام العشيري المقيم في أوكرانيا، والذي أنقذ طفلين يمنيين علقا وسط الأزمة الدائرة هناك.

فيه حكاية حلوة من امبارح ليها صدى في كتير من وسائل الإعلام العالمية والعربية بطلها الشاب المصري اللي في الصورة واسمه " إسلام العشيري" واللي عايش في أوكرانيا واللي برضه عمل تصرف ابن ناس في منتهى الجدعنة.. pic.twitter.com/KLZbnF0oKu — Tamer Abdo Amin (@tamerabdoamin) March 9, 2022

والذي استجاب لاستغاثة أطلقها والد الطفلين الذي ترك عائلته في أوكرانيا وعاد لليمن قبل أن تنفجر الحرب هناك. ليبقى طفلاه “كريم” و”أمير” عالقين وسط إطلاق النار في بلدة ريفية بالقرب من مدينة كييف.

ومن جانبه أجرى رئيس مجلس الوزراء اليمني اتصالا مع الشاب المصري إسلام العشيري. وعبر عن تقديره لموقفه الشجاع والنبيل وتحديه للخطر من أجل إنقاذ حياة الطفلين اليمنيين.

مؤكداً أن هذا الموقف الشجاع ليس غريبا على الشباب المصري، مقدماً له الشكر باسم الحكومة والشعب اليمني على هذا الموقف الإنساني الشجاع.

(المصدر: متابعات وطن)

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