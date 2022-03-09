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“إسلام العشيري” مصري سطر ملحمة بأوكرانيا وأنقذ طفلين يمنيين مخاطراً بحياته (فيديو)

كتب باسل النجار
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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي، بعبارات الثناء والشكر لشاب مصري يدعى “إسلام العشيري” بعد تداول تفاصيل ما قام به في أوكرانيا من مخاطرة كبيرة كادت تودي بحياته لإنقاذ طفلين يمنيين هناك.

وبحسب ما ذكره ناشطون على مواقع التواصل فإن إسلام العشيري، هو شاب مصري يعمل مرشدًا سياحيًا ويتواجد في أوكرانيا.

وعندما سمع إسلام بمأساة طفلين يمنيين محاصرين في قرية أوكرانية، قام بقطع مسافة 700 كيلومتر مخاطرًا بنفسه حتى تمكن من إنقاذهما.

وقال إسلام إنه تعرض لإطلاق نار من قبل الجيشين الروسي والأوكراني لكنه نجا بهما.

إسلام العشيري

هذا ونشرت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة، مقطع فيديو وصور، للشاب المصري إسلام العشيري، الذي أنقذ طفلين يمنيين علقا وسط الأزمة الدائرة هناك.

ويظهر الفيديو الذي تصل مدته إلى 37 ثانية، قيادة “العشيري” سيارته على طريق سريع، ويحمل في الكرسي الخلفي مجموعة من الأطفال، مع تشغيل أغنية “الغزالة رايقة”، لطمأنة الأطفال وسط صوت الصواريخ والقنابل على الطريق.

وقالت مكرم: “اسلام العشيري -٢٧ سنة – بطل مصري من الفيوم يعيش في أوكرانيا، سافر لمدينة ” تشرنيجف اوبلست” من أكثر المدن اشتعالا علشان ينقذ أم أوكرانية وأطفالها الثلاثة اليمنيين، لما استغاث زوجها في اليمن، بعدها رئيس الوزراء في اليمن كلم إسلام يشكره على شجاعته”.

وتابعت: “اكتشفت وأنا باكلم إسلام إنه كمان أنقذ أم عراقية بولادها الأربعة في مدينة “بيلا تشيركاس” جنب “كييف”. وقبلها أنقذ مواطن سعودي مع زوجتي الأوكرانية اللي حامل في شهرها الثامن”.

واختمم وزير الهجرة حديثها، قائلة : “ربنا يحميك يا إسلام”.

وكانت وزارة الهجرة، أعلنت عن بطولة الشاب المصري إسلام العشيري المقيم في أوكرانيا، والذي أنقذ طفلين يمنيين علقا وسط الأزمة الدائرة هناك.

والذي استجاب لاستغاثة أطلقها والد الطفلين الذي ترك عائلته في أوكرانيا وعاد لليمن قبل أن تنفجر الحرب هناك. ليبقى طفلاه “كريم” و”أمير” عالقين وسط إطلاق النار في بلدة ريفية بالقرب من مدينة كييف.

ومن جانبه أجرى رئيس مجلس الوزراء اليمني اتصالا مع الشاب المصري إسلام العشيري. وعبر عن تقديره لموقفه الشجاع والنبيل وتحديه للخطر من أجل إنقاذ حياة الطفلين اليمنيين.

مؤكداً أن هذا الموقف الشجاع ليس غريبا على الشباب المصري، مقدماً له الشكر باسم الحكومة والشعب اليمني على هذا الموقف الإنساني الشجاع.

(المصدر: متابعات وطن) 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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