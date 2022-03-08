وزير الخارجية الأوكراني يتهم “العال” الإسرائيلية بقبول أموال روسية ملطخة بدماء الأوكرانيين

وطن – شن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، هجوما عنيفا على شركة “العال” للطيران الإسرائيلية. متهما إياها بممارسة سياسات غير أخلاقية بما يمثل ضربة للعلاقات الأوكرانية-الإسرائيلية.

واتهم “كوليبا” بشدة شركة الطيران الوطنية الإسرائيلية بقبول مدفوعات على موقعها على الإنترنت من شبكة مير الروسية للحصول على أموال إلكترونية دولية. متجاوزة العقوبات الدولية المفروضة على الأنظمة المصرفية في البلاد.

وكتب “كوليبا” على تويتر، واصفًا هذه السياسة بأنها “غير أخلاقية وتشكل ضربة للعلاقات الأوكرانية الإسرائيلية”. موضحا أنه “بينما يعاقب العالم روسيا على فظائعها الوحشية في أوكرانيا، يفضل البعض كسب أموال غارقة في دماء أوكرانيا”.

وتابع قائلاً: “ها هوEL_AL_ISRAEL يقبل المدفوعات في النظام المصرفي الروسي” Mir “المصمم للتهرب من العقوبات”. وأرفق لقطة شاشة لصفحة الدفع لحجوزات El Al التي تقبل الأموال من Mir بالإضافة إلى Visa و Mastercard.

https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1500859695384379393

“العال” ترد

ووفقا لموقع “تايمز أوف إسرائيل”، سرعان ما ردت العال على هذا الاتهام قائلة في بيان “من المؤسف عدم إجراء فحص بسيط معنا قبل التغريد المضلل، فالحقائق مختلفة تماما”.

وقالت شركة الطيران الإسرائيلية في بيانها، أن طائراتها نقلت مساعدات إنسانية لأوكرانيا وكذلك لاجئين من البلاد إلى إسرائيل.

وشددت شركة الطيران على أن “إل عال تسيّر رحلات جوية إلى روسيا بناءً على طلب الحكومة الإسرائيلية وسنواصل إخراج الإسرائيليين واليهود من روسيا طالما كان ذلك ممكناً”.

وتتمتع إسرائيل بعلاقة متقلبة مع أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير. حيث تواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت. وحثه على الاستفادة من علاقات العمل الإسرائيلية مع كييف وموسكو للتوسط بين الجوانب.

ووفقا للموقع الإسرائيلي، فقد التقط بينيت التحدي ، وسافر إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين في عطلة نهاية الأسبوع. وأجرى عدة مكالمات مع زيلينسكي أيضًا ، لكن الجهود لم تثمر بعد.

وشكر المسؤولون الأوكرانيون إسرائيل على محاولات الوساطة التي تقوم بها وكذلك لإرسال مساعدات إنسانية للمدنيين الفارين من البلاد ، لكن زيلينسكي انتقد أيضًا بينيت الأسبوع الماضي ، قائلاً إنه شعر أن رئيس الوزراء لم يكن “ملفوفًا بعلمنا”. كما أعرب سفير كييف في تل أبيب مرارًا عن أسفه لرفض إسرائيل إرسال معدات عسكرية واقية للقوات الأوكرانية ، ناهيك عن الأسلحة.

وسعت إسرائيل إلى تجنب الاصطفاف بشكل وثيق مع أوكرانيا في محاولة للحفاظ على علاقاتها مع روسيا. من بين القضايا الأخرى ، تعتمد إسرائيل على الضوء الأخضر الذي أعطته موسكو للجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة للعمل ضد وكلاء إيران في سوريا ، التي تسيطر روسيا على مجالها الجوي.

(المصدر: تويتر – وطن)

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