موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان والقناة الناقلة في دوري أبطال أوروبا

وطن – ينتظر عشاق الكرة في كافة أرجاء المعمورة موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات إياب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022 داخل قلعة ملعب ” سانتياغو برنابيو”.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان

وستنطلق الأمسية الكروية الحاسمة بين فريق ريال مدريد وباريس سان جيرمان، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، الأردن، السودان، لبنان، ليبيا، سوريا.

أما بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، قطر، البحرين عند الساعة الحادية عشر مساءً، كما وستكون بتوقيت الإمارات وعمان في تمام الساعة الثانية عشر مساءً. ولكن بتوقيت دول الجزائر وتونس والمغرب ستكون عند الساعة التاسعة مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث وقائع مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان كالعادة عبر شبكة قنوات ” beIN Sports” الرياضية، التي تمتلك حقوق البث الحصري لمنافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وستنقل المباراة على قناة “beIN Sports HD1” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013، وباستقطاب أفقي، كما وبمعدل ترميز 27500. وبمعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات ” beIN Sports”، المعلق الرياضي المغربي جواد بده.

تاريخ المواجهات بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان

وتقابل فريق ريال مدريد ” الميرينغي” أمام منافسه باريس سان جيرمان ” الحمر والزرق” في سبع مباريات في تاريخ دوري أبطال أوروبا، نجح الفريق الملكي الإسباني من تحقيق الفوز في ثلاثة مباريات.

كما وتمكن باريس سان جيرمان من تحقيق الفوز في مباراتين، بينما خيم التعادل بين كلا الفريقين في مباراتين.

وسجل فريق ريال مدريد الإسباني ثمانية أهداف في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي، ويتساوى بذلك مع منافسه الباريسي بنفس الرصيد من الأهداف.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد حقق الفوز النظيف بهدف دون رد على ميدانه، أمام منافسه ريال مدريد في ذهاب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

(المصدر: وطن+ تويتر)

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