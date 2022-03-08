ما لا تعرفونه عن أسباب الانتصاب الصباحي .. هل هي مشكلة جنسية!؟

وطن – هل تستيقظ في الصباح وأنت في وضعية الانتصاب؟. هل تعلم لماذا يحدث لك ذلك؟. هل يحدث لك فقط أم أنه أمر شائع عند جميع الرجال؟. وهل هذا مؤشر على أنها مشكلة؟.

وفقا لموقع “سالود ماسكولينا” الإسباني، هذه عبارة عن مجموعة من الأسئلة الشائعة، التي دائما ما يطرحها الرجال على أنفسهم بمجرد حدوث هذا النوع من الانتصاب.

في الواقع، حسب ما ترجمته “وطن”، في أي عمر، يمكن أن يكون لدى الرجل انتصاب صباحي، حتى أنه يقال أن الجنين الذكر في الرحم يمكن أن يكون لديه انتصاب. كما يعرف الانتصاب الصباحي أيضًا باسم انتفاخ القضيب الليلي.

ما الذي يسبب الانتصاب الصباحي؟

ترجع الأسباب التي تؤدي إلى الانتصاب الصباحي إلى عوامل متعددة. ولدى الأخصائيين الطبيين في هذا المجال بعض النظريات التي تفسر سبب استيقاظ الرجال في الصباح مع وضعية انتصاب القضيب، لكن تبقى مجرد نظريات تسعى إلى شرح هذه الحقيقة. ومن بينها:

التحفيز الجسدي: على الرغم من إغلاق عينيك، فإن جسمك لا يزال على دراية بما يحدث من حولك. لذلك، في حالة لمس شريكك أعضائك التناسلية عن طريق الخطأ، يمكن أن يحدث الانتصاب. وهكذا يكتشف الجسم التحفيز ويستجيب لعملية الانتصاب.

التغيرات الهرمونية: يجب أن تعلم أن مستويات هرمون التستوستيرون في الصباح عند الاستيقاظ تكون عند أعلى مستوياتها. فضلا عن أن الزيادة في هذا الهرمون، تكون وحدها كافية للتسبب في الانتصاب، حتى لو لم يكن هناك تحفيز جسدي.

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لكن بين سن 40 و 50، مع تقدم الرجال في السن، تبدأ مستويات هرمون التستوستيرون في الانخفاض، مما يؤدي أيضًا إلى اختفاء الانتصاب الصباحي.

استرخاء الدماغ: ضع في اعتبارك أنه خلال ساعات الاستيقاظ يفرز جسمك هرمونات لمنع الانتصاب، بينما أثناء نومك، يفرز جسمك كمية أقل من هذه الهرمونات. لهذا السبب يمكن أن يحدث الانتصاب الصباحي دون أن ندرك ذلك.

هل يعتبر الانتصاب الصباحي مشكلة؟

الانتصاب الصباحي، دليل على السلامة الجنسية للرجل كما يحدث في أي عمر أيضا، وهو علامة على أن الدم والجهاز العصبي يعملان بشكل صحيح في القضيب وما حوله. وللتوضيح أكثر، فإن الأولاد الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 8 سنوات، يكونون أحيانا في وضعية الانتصاب.

لكن، على الرغم من كل هذا، في اللحظة التي تتوقف فيها عن ملاحظة أنك لم تعد تستيقظ بقضيب منتصب، فقد تكون هذه علامة مبكرة على احتمال وجود مشكلة طبية تمنع هذه الوضعية. كما أنه من المحتمل أن تكون هذه علامة على ضعف الانتصاب، ولكن من المرجح أن شيئا ما في جسمك، يعيق إمداد الدم أو يضعف الأعصاب من أجل تحقيق وظيفة الانتصاب المناسبة.

ومن المتوقع جدًا أن تكون مصابًا بضعف الانتصاب في الحالات التالية:

زيادة الوزن. ارتفاع مستويات الكوليسترول. داء السكري. كآبة.

يمكن أن يؤدي تناول بعض الأدوية إلى الانتصاب في الصباح، مثل مسكنات الألم وبعض الأدوية المضادة للاكتئاب.

علاوة على ذلك، فإن مع تقدمك في العمر، تصبح هذه الأعراض أقل تواترًا، في حال كنت صغيرًا ولا تعاني من الانتصاب الصباحي أو إذا توقف الانتصاب فجأة، فقد تحتاج إلى زيارة طبيبك.

في الحقيقة، إن الانتصاب الصباحي يدل على صحتك الجنسية الجيدة. وفي اللحظة التي تعجز فيها عن الانتصاب، يجب أن تراجع طبيبك.

(المصدر: سالود ماسكولينا)

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