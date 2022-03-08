أسباب الانتصاب الصباحي watanserb.com
أسباب الانتصاب الصباحي عديدة وفق الخبراء
حياتنا

ما لا تعرفونه عن أسباب الانتصاب الصباحي .. هل هي مشكلة جنسية!؟

كتب معالي بن عمر
0

وطن – هل تستيقظ في الصباح وأنت في وضعية الانتصاب؟. هل تعلم لماذا يحدث لك ذلك؟. هل يحدث لك فقط أم أنه أمر شائع عند جميع الرجال؟. وهل هذا مؤشر على أنها مشكلة؟.

يعرف الانتصاب الصباحي باسم انتفاخ القضيب الليلي
يعرف الانتصاب الصباحي باسم انتفاخ القضيب الليلي

 

وفقا لموقع “سالود ماسكولينا” الإسباني، هذه عبارة عن مجموعة من الأسئلة الشائعة، التي دائما ما يطرحها الرجال على أنفسهم بمجرد حدوث هذا النوع من الانتصاب.

في الواقع، حسب ما ترجمته “وطن”، في أي عمر، يمكن أن يكون لدى الرجل انتصاب صباحي، حتى أنه يقال أن الجنين الذكر في الرحم يمكن أن يكون لديه انتصاب. كما يعرف الانتصاب الصباحي أيضًا باسم انتفاخ القضيب الليلي.

ما الذي يسبب الانتصاب الصباحي؟

ترجع الأسباب التي تؤدي إلى الانتصاب الصباحي إلى عوامل متعددة. ولدى الأخصائيين الطبيين في هذا المجال بعض النظريات التي تفسر سبب استيقاظ الرجال في الصباح مع وضعية انتصاب القضيب، لكن تبقى مجرد نظريات تسعى إلى شرح هذه الحقيقة. ومن بينها:

  • التحفيز الجسدي: على الرغم من إغلاق عينيك، فإن جسمك لا يزال على دراية بما يحدث من حولك. لذلك، في حالة لمس شريكك أعضائك التناسلية عن طريق الخطأ، يمكن أن يحدث الانتصاب. وهكذا يكتشف الجسم التحفيز ويستجيب لعملية الانتصاب.

    الزيادة في هرمون التستوستيرون تكون وحدها كافية للتسبب في الانتصاب

  • التغيرات الهرمونية: يجب أن تعلم أن مستويات هرمون التستوستيرون في الصباح عند الاستيقاظ تكون عند أعلى مستوياتها. فضلا عن أن الزيادة في هذا الهرمون، تكون وحدها كافية للتسبب في الانتصاب، حتى لو لم يكن هناك تحفيز جسدي.

اقرأ أيضاً: 

كيف تعالج مشكلة انخفاض الشهية الجنسية؟

للرجل .. 10 طرق لزيادة الأداء الجنسي

  • لكن بين سن 40 و 50، مع تقدم الرجال في السن، تبدأ مستويات هرمون التستوستيرون في الانخفاض، مما يؤدي أيضًا إلى اختفاء الانتصاب الصباحي.
  • استرخاء الدماغ: ضع في اعتبارك أنه خلال ساعات الاستيقاظ يفرز جسمك هرمونات لمنع الانتصاب، بينما أثناء نومك، يفرز جسمك كمية أقل من هذه الهرمونات. لهذا السبب يمكن أن يحدث الانتصاب الصباحي دون أن ندرك ذلك.

هل يعتبر الانتصاب الصباحي مشكلة؟

الانتصاب الصباحي، دليل على السلامة الجنسية للرجل كما يحدث في أي عمر أيضا، وهو علامة على أن الدم والجهاز العصبي يعملان بشكل صحيح في القضيب وما حوله. وللتوضيح أكثر، فإن الأولاد الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 8 سنوات، يكونون أحيانا في وضعية الانتصاب.

لكن، على الرغم من كل هذا، في اللحظة التي تتوقف فيها عن ملاحظة أنك لم تعد تستيقظ بقضيب منتصب، فقد تكون هذه علامة مبكرة على احتمال وجود مشكلة طبية تمنع هذه الوضعية. كما أنه من المحتمل أن تكون هذه علامة على ضعف الانتصاب، ولكن من المرجح أن شيئا ما في جسمك، يعيق إمداد الدم أو يضعف الأعصاب من أجل تحقيق وظيفة الانتصاب المناسبة.

ومن المتوقع جدًا أن تكون مصابًا بضعف الانتصاب في الحالات التالية:

  1. زيادة الوزن.
  2. ارتفاع مستويات الكوليسترول.
  3. داء السكري.
  4. كآبة.

يمكن أن يؤدي تناول بعض الأدوية إلى الانتصاب في الصباح، مثل مسكنات الألم وبعض الأدوية المضادة للاكتئاب.

علاوة على ذلك، فإن مع تقدمك في العمر، تصبح هذه الأعراض أقل تواترًا، في حال كنت صغيرًا ولا تعاني من الانتصاب الصباحي أو إذا توقف الانتصاب فجأة، فقد تحتاج إلى زيارة طبيبك.

في الحقيقة، إن الانتصاب الصباحي يدل على صحتك الجنسية الجيدة. وفي اللحظة التي تعجز فيها عن الانتصاب، يجب أن تراجع طبيبك.

(المصدر: سالود ماسكولينا

اقرأ أيضاً: 

نقص هذا النوع من الفيتامين في الجسم يؤدي الى ضعف الانتصاب لدى الرجال!

العوامل التي تؤثر على قلة الشهية الجنسية عند الرجال

عُشبة تعمل كمفعول الفياغرا لدى الرجال .. إثارة أكثر وضعف انتصاب أقلّ

معالي بن عمر

معالي بن عمر، درست اختصاص بكالوريا آداب، متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة إسباني عربي/عربي-اسباني وفرنسي اسباني/اسباني-فرنسي.

مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس ضمن شركة تونسية خاصة للترجمة والمحتوى الرقمي. بالإضافة إلى ذلك ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال…

إلى جانب اللغة الاسبانية، أنا أتقن جيدا اللغة الفرنسية تحدثا وكتابة، كما أني ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا.

خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت مدونة مهتمة بالشأن العربي والعالمي مجتهدة واثقة من نفسي وأحب العمل والمثابرة.
من عاشقي اللغة العربية، اللغة الأكثر تميزا من بين اللغات العالمية، وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

ما هي الخرافات الأكثر شيوعًا حول الصحة الجنسية؟

حياتنا

عُشبة تعمل كمفعول الفياغرا لدى الرجال .. إثارة أكثر وضعف انتصاب أقلّ

حياتنا

احذر .. هذا ما يحدث لك إن كنت تعمل على “لابتوب” وهو بحضنك مباشرة!

حياتنا

السمنة وضعف الانتصاب .. ماذا يمكنك أن تفعل لتشعر بتحسن؟!

حياتنا

هل تتناول الفياغرا يومياً؟! .. اعرف ما كشفته دراسة علمية عن ذلك

دراسة صادمة: 75 من المغربيات “غير راضيات” عن أداء أزواجهن في السرير..…