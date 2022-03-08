ما قصة العراقية إيمان سامي مشهورة “تيك توك” التي قتلتها عائلتها بسبب تغيير دينها؟ (شاهد)

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بموجة جدل واسعة، عقب الإعلان عن عثور الشرطة على جثة مشهورة “تيك توك” العراقية إيمان سامي مغديد، وسط اتهامات لأسرتها بقتلها بسبب تغيير ديانتها.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام عراقية فإن مديرية شرطة أربيل أعلنت يوم، الأحد، عن حادث مقتل إيمان سامي، البالغة من العمر 20 عاما قرب مطار أربيل.

شرطة أربيل: مقتل ايمان سامي مغديد (20 عاما)

وحسب المعلومات المتداولة.

أن إيمان سامي، ناشطة في الحركة النسوية. و هي ابنة احد رجال الدين / أعلنت تغيير ديانتها من الاسلام الى المسيحية وغيرت اسمها الى ماريا

وجدت جثتها قرب مطار أربيل pic.twitter.com/hU7rRfiIf9 — لارسون :LARSSON (@ALMOHANDIS_313) March 8, 2022

وذكر النشطاء أن إيمان سامي مشهورة تيك توك هي ابنة أحد رجال الدين في أربيل، وكانت ناشطة نسوية تدافع عن حقوق النساء. مشيرين إلى أنها أعلنت قبل أيام من مقتلها تغيير ديانتها من الإسلام إلى المسيحية وغيرت اسمها إلى ماريا.

هذا وتشير التفاصيل الأولية إلى أن المجني عليها عثر على جثتها في شارع 100 الشهير بالقرب من إشارة مرور مطار أربيل.

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وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الحادث. وستكشف التفاصيل بعد الوصول الى الخطوط الرئيسية عن أسباب وقوع الجريمة.

مصرع الناشطة المدنية إيمان سامي مغديد في أربيل على ايدي اخيها وعمها، يوم أمس.

وسط صمت مطبق من عبيد البارا زاني الذين لن يتطرقوا لهذه الخرق لحقوق الناشطات النسوية وحقوق الطوائف، كونها سنية تحولت الى المسيحية. pic.twitter.com/sjPNXX6au5 — عباس شمس الدين (@abbaschamsuddin) March 8, 2022



لكن المتحدث باسم شرطة أربيل “هوگر عزيز” كشف في تصريح لصحيفة عراقية، إن المتهم بالقتل هو شقيق الضحية بمشاركة عمّها، بسبب “خلافات عائلية”.

وأضاف أنه تم إصدار مذكرة قبض بحق شقيق المجني عليها. وتحتجز الشرطة الآن عم الفتاة والسيارة التي استخدمها الجناة.

أعلنت مديرية شرطة أربيل

مساءالاحد عن حادث مقتل فتاة، في مطار أربيل الدولي وذكرت الشرطة ان الشابة المغدورة ايمان سامي مغديد البالغة من العمر 20 عاما قتلت مساء امس قرب مطار اربيل

يذكر ان الناشطة النسوية ايمان سامي مغديد، هي ابنة احد رجال الدين في اربيل#رغد_الحيالي pic.twitter.com/w92jilOSdi — Raghad Al-Hayali رغد الحيالي (@Raghadalhayali) March 8, 2022

ويشار إلى أن آخر فيديو نشرته إيمان سامي على “تيك توك”، كان قبل العثور على جثتها بـ21 ساعة.

واشتهرت إيمان بالظهور عبر قناتها بـ”تيك توك”وهي تغني أغان فلكلورية، ولقيت فيديوهاتها تفاعلا كبيرا من متابعيها.

(المصدر: تويتر – وطن)