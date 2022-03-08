مشهورة تيك توك إيمان سامي watanserb.com
مقتل العراقية إيمان سامي المشهورة على تطبيق تيك توك
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ما قصة العراقية إيمان سامي مشهورة “تيك توك” التي قتلتها عائلتها بسبب تغيير دينها؟ (شاهد)

كتب باسل النجار
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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بموجة جدل واسعة، عقب الإعلان عن عثور الشرطة على جثة مشهورة “تيك توك” العراقية إيمان سامي مغديد، وسط اتهامات لأسرتها بقتلها بسبب تغيير ديانتها.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام عراقية فإن مديرية شرطة أربيل أعلنت يوم، الأحد، عن حادث مقتل إيمان سامي، البالغة من العمر 20 عاما قرب مطار أربيل.

وذكر النشطاء أن إيمان سامي مشهورة تيك توك هي ابنة أحد رجال الدين في أربيل، وكانت ناشطة نسوية تدافع عن حقوق النساء. مشيرين إلى أنها أعلنت قبل أيام من مقتلها تغيير ديانتها من الإسلام إلى المسيحية وغيرت اسمها إلى ماريا.

هذا وتشير التفاصيل الأولية إلى أن المجني عليها عثر على جثتها في شارع 100 الشهير بالقرب من إشارة مرور مطار أربيل.

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وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقا في الحادث. وستكشف التفاصيل بعد الوصول الى الخطوط الرئيسية عن أسباب وقوع الجريمة.


لكن المتحدث باسم شرطة أربيل “هوگر عزيز” كشف في تصريح لصحيفة عراقية، إن المتهم بالقتل هو شقيق الضحية بمشاركة عمّها، بسبب “خلافات عائلية”.

وأضاف أنه تم إصدار مذكرة قبض بحق شقيق المجني عليها. وتحتجز الشرطة الآن عم الفتاة والسيارة التي استخدمها الجناة.

ويشار إلى أن آخر فيديو نشرته إيمان سامي على “تيك توك”، كان قبل العثور على جثتها بـ21 ساعة.

واشتهرت إيمان بالظهور عبر قناتها بـ”تيك توك”وهي تغني أغان فلكلورية، ولقيت فيديوهاتها تفاعلا كبيرا من متابعيها.

(المصدر: تويتر – وطن)

 

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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