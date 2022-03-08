لموند: الإمارات تمثل حافزا رئيسيا للاستبداد الروسي باعتبارها نادي للأنظمة السلطوية وأموالها القذرة

وطن – أكدت صحيفة “لموند” الفرنسية بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل حافزا رئيسيا للاستبداد الروسي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنه رداً على هجوم روسيا على أوكرانيا، سارع حلفاء الناتو والاتحاد الأوروبي إلى إطلاق سلسلة من العقوبات العقابية على موسكو على نطاق غير مسبوق. بهدف قطع وصول الكرملين إلى الأسواق المالية وشبكات الدعم العالمية. ومع ذلك، بينما تضر هذه العقوبات الغربية، فإنها تتجاهل نفوذ الكرملين ودعمه الواسعين في الشرق. حيث أنه من بين أقوى العوامل المحفزة لأجندة روسيا الاستبدادية الإمارات العربية المتحدة. التي أصبح مركزها المالي في دبي نوعاً ما نادي ميد للأنظمة الاستبدادية وأموالها.

وأوضح التقرير انه على مدار العقد الماضي ، أصبحت أبو ظبي أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين لموسكو ، وليس فقط في الشرق الأوسط. حيث تشارك شبكات التأثير والمعلومات الروسية والإماراتية مواهبها من خلال حشد الحركات المضادة للثورة في العالم العربي ، فضلاً عن التيارات غير الليبرالية ، مثل اليمين المتطرف في الغرب.

وأشار التقرير إلى أن رجال النظام الأقوياء ، الذين يسمون “سيلوفيكي” ، الذين بُني نظام بوتين على أكتافهم ، استخدموا الإمارات كملاذ لأنشطتهم في غسيل الأموال. كما استثمرت صناديق الثروة السيادية الإماراتية المليارات في الأصول الاستراتيجية الروسية في قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والخدمات اللوجستية والدفاع.

وأوضح التقريير انه لم يعد من المستغرب أن يظل دعم الإمارات لروسيا غير مشروط على الرغم من عدوان الكرملين على أوكرانيا. حيث انه بينما يدين العالم الليبرالي عالميًا تصرفات روسيا ، يجري وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد حاليًا محادثات مع موسكو حول كيفية تعزيز التعاون الثنائي. ويؤيد بشكل غير مباشر العدوان الروسي الذي يهدف إلى الإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيًا في أوروبا.

قوة فاغنر

ولفت التقرير إلى انه من خلال الامتناع عن التصويت ، أثناء إدانة مجلس الأمن الدولي للعدوان الروسي ، تكون أبو ظبي قد اتخذت حقًا خيارًا في مكان ما. لافتا إلى ان السبب يعود إلى جانب المصالح الجيوستراتيجية والاقتصادية المشتركة. تشترك روسيا والإمارات العربية المتحدة في رابطة أيديولوجية عميقة حول الخوف من اندلاع المجتمع المدني والتحول الديمقراطي. حيث يجد رهاب روسيا من “الثورات الملونة” التي أطاحت بالأنظمة الاستبدادية الموالية لروسيا صدى في أبو ظبي. التي أصبحت القوة الرئيسية المضادة للثورة في العالم العربي بعد “الينابيع”.

واكد التقرير على أن المعلومات التخريبية الروسية وعمليات التأثير في أوروبا الشرقية والوسطى الهادفة إلى تقويض العمليات الديمقراطية كررتها الإمارات العربية المتحدة في مصر وليبيا وسوريا واليمن. حيث لعبت أبو ظبي دورًا فعالاً في حشد ثورة مضادة في مصر من خلال حركة “تمرد”. وخلق ذريعة للرجل القوي المشير السيسي للقيام بانقلاب دولة في عام 2013.

وفي ليبيا ، يبدو أن الإمارات قد مولت العلم الحالي – قوة مرتزقة الظل الروسية الشهيرة فاغنر. من المفترض أن تساعد الرجل القوي الذي ترعاه الإمارات المشير حفتر للإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس.

وفي سوريا أيضًا ، اتبعت أبو ظبي استراتيجية تطبيع مع بشار الأسد ، مما يقوض سياسيًا العقوبات الأمريكية ضد النظام الاستبدادي المدعوم من الكرملين. موضحا التقرير أن الجبهة الموحدة بين روسيا والإمارات من أجل الاستقرار الاستبدادي لا تتوقف عند هذا الحد. حيث تستغل شبكات النفوذ والمعلومات في موسكو وأبو ظبي بشكل مشترك مخاوف اليمين المتطرف والهجرة والإسلام في الغرب. مذكرا بأن الإمارات العربية المتحدة منحت قرضًا بقيمة 8 ملايين يورو للجبهة الوطنية في عام 2017 (التي أصبحت منذ ذلك الحين التجمع الوطني). والتي تلقت أيضًا دعمًا ماليًا من روسيا في عام 2015 بقيمة 9 ملايين يورو.

لوحة دوارة

بحسب التقرير، يستهدف الضغط الإماراتي في بروكسل بشكل أساسي اليمين المتطرف المتشكك في أوروبا. والذي له صلة طبيعية بروسيا والذي يزرعه الكرملين بالتوازي. موضحا انه ربما كان أهم تحالف بين موسكو وأبو ظبي هو الإغواء المشترك للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، المنتخب في عام 2016.

وقال التقرير أنه وبغض النظر عن التدخل الروسي المشتبه به في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. حاولت الإمارات إقامة علاقة موازية بين إدارة ترامب و روسيا ، في اجتماع سيئ السمعة في سيشيل. حيث كشف تقرير مولر عن التورط الشخصي للرجل الإماراتي القوي محمد بن زايد في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016. مما جعله منبوذاً منذ ذلك الحين.

ونوه التقرير إلى انه في الوقت الذي يحاول فيه شركاء الإمارات الغربيون بشكل يائس تحقيق الاستقرار في النظام الليبرالي المهتز في مواجهة الهجوم الروسي ضد أوكرانيا. من المرجح أن تساعد أبو ظبي في تقويضه أكثر. حيث وسع الاتحاد المتواضع نفوذه بشكل كبير خلال العقد الماضي ، مدعومًا بصعود روسيا والصين في الشرق.

بينما أكد التقرير على أن الإمارات العربية المتحدة أصبحت مركزًا للالتفاف على العقوبات الغربية. لافتا إلى انه على الرغم من نظام العقوبات الصارم للغاية ضد إيران. فإن الشركات التي تتخذ من الإمارات العربية المتحدة مقراً لها تجني الأموال من خلال مساعدة إيران على تهريب النفط المهرّب إلى السوق الدولية.

وأردف أنه بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا. ساعدت الشركات التي تتخذ من الإمارات مقراً لها الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية على تهريب النفط بنفس الطريقة، وكذلك في سوريا. حيث مارست الإمارات ضغوطاً نشطة من أجل رفع العقوبات الأمريكية عن نظام الأسد. لأنها كانت تعرقل التطبيع واستئناف الأعمال.

نظام استبدادي

وفي هذاالسياق، قال التقرير إن الدائرة المقربة من بوتين نسجت شبكة عالمية معقدة من الشركات والشركات الوهمية التي تخدم مصالح الرئيس الروسي. حيث استغلت بعض هذه الشبكات بالفعل الفرص التي توفرها الإمارات كمركز لغسيل الأموال. موضحا التقرير أن كيريل ديميترييف ، المقرب من بوتين في مجال الاستثمار والتمويل ، لديه علاقات شخصية وثيقة جدًا مع بن زايد.

وأوضح التقرير أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF) ، برئاسة دميترييف ، قد استثمر إلى جانب صندوق مبادلة للاستثمار في أبو ظبي.

بينما اعتبر التقرير أن الحرب في أوكرانيا هي محاولة أخرى من قبل الكرملين. لإعادة تشكيل نظام ما بعد الحرب الباردة ، في مواجهة النظام الغربي الليبرالي في الأزمة. مؤكدا أن هذه ليست مجرد حرب حول مستقبل البنية الأمنية لأوروبا. ولكنها حرب على السرديات والقيم الإستراتيجية الكبرى التي تضع العالم الغربي الليبرالي في مواجهة استبداد القرن الحادي والعشرين. والذي يتكرر مرة أخرى في الشرق.

واختتم التقرير بأن الإمارات العربية المتحدة ، التي تتظاهر بأنها الشريك الغربي الرئيسي. تضع بيضها بشكل متزايد في السلة الشرقية، لأن مآثر الأسلحة للنظام الاستبدادي الجديد. الذي تمثله روسيا والصين تبدو أكثر جاذبية لدولة قادت لسنوات عديدة الثورة المضادة للديمقراطية في العالم العربي. وهي الآن جاهزة لتوسيع شبكاتها في أماكن أخرى ، في جميع أنحاء العالم.

(المصدر: لموند – وطن)

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