لماذا لا استطيع البكاء؟! .. 10 أسباب لا تسمح لك بالتخلص من مشاعرك

وطن – لماذا لا أستطيع البكاء رغم أنني أشعر بذلك؟. ما السبب الذي يمنعني من التعبير عن مشاعري؟. هل تريد أحيانًا البكاء ولكن لا يمكنك ذلك؟.

في الحقيقة، لا يشعر بعض الناس أبدًا بالرغبة في البكاء، حتى عندما يواجهون مواقف مزعجة أو مؤلمة. لكن، عندما لا يستطيع الناس البكاء، فربما تكون هناك مشكلة. لأنه عادة ما يكون الحزن والدموع ضروريين حتى نتمكن من تحقيق التوازن بين مشاعرنا وعواطفنا.

لماذا لا أستطيع البكاء؟

هناك بعض الأسباب الشائعة لعدم قدرة الناس على البكاء على الرغم من رغبتهم في ذلك. بشكل أساسي، يمكننا إبراز ما يلي:

1.العار والوصمة الثقافية:

السياق الذي نشأنا فيه يمكن أن يجعل بعض الناس لا يسمحون لأنفسهم بالبكاء أمام الآخرين أو حتى بمفردهم.

على الرغم من أن البكاء هو استجابة بيولوجية طبيعية لمعظم البشر، إلا أن بعض الناس لا يستطيعون البكاء بسبب القمع.

يحدث هذا لأنه عندما يصل البشر إلى سن الرشد، نتعلم إدارة استجابة البكاء من خلال بعض الارتباطات السلبية التي تعلمناها طوال الحياة.

2.إساءة معاملة الأطفال:

غالبًا ما تعني إساءة معاملة الأطفال أنه “لا يُسمح” لهم بإظهار مشاعرهم.

بهذه الطريقة، يتعلمون عدم البكاء على الرغم من رغبتهم في ذلك. هذا الخوف من التعبير عن مشاعرهم ينتهي بمنع التطور الصحي للحزن أو السماح لأنفسهم بالبكاء خلال مرحلة البلوغ.

3.المشاعر المكبوتة:

يمكن أن يساهم قمع البكاء على المدى الطويل في الشعور بالاكتئاب والقلق، مما قد يؤدي إلى بعض “التخدير” العاطفي.

يحدث هذا لأن الجهاز الحوفي، -وهو المسؤول عن تنشيط استجابات الهروب والمقاومة لدينا، جنبًا إلى جنب مع أجزاء أخرى من الدماغ التي تعالج المشاعر-، يتم قطعه وينتهي به الأمر إلى إعاقة نشاط الخلايا العصبية لهذا النظام.

4.القلق:

قد يواجه الأشخاص الذين يعانون من القلق الاجتماعي صعوبة في البكاء لأنهم يخشون الحكم عليهم.

أيضًا، قد يحجم المثاليون عن البكاء ليظهروا متحكمين في عواطفهم على الرغم من أنهم في الواقع يشعرون بالرغبة في البكاء كثيرًا.

5.الصدمة الماضية:

في بعض الأحيان يمكن أن يكون للموقف المؤلم نتائج مروعة لدرجة أن الناس يشعرون بالرغبة في البكاء ولكنهم لا يستطيعون ذلك.

قد يجد بعض الأشخاص الذين عانوا من الصدمة صعوبة في البكاء بسبب الصدمة التي تعرضوا لها.

6.الاكتئاب:

يمكن أن تتضمن الأنواع الفرعية المختلفة للاكتئاب مجموعة متنوعة من الأعراض، مما يعني أن الناس يعانون من الاكتئاب بطرق مختلفة.

في حالة الاضطراب الاكتئابي الشديد، تكون الأعراض شديدةً عادةً. على سبيل المثال، قد يشعر هؤلاء الأشخاص “بالعاطفة”، والتباطؤ، واليأس وعدم الاهتمام العالم بهم.

وفي هذه الحالات، قد يشعر الناس أنهم لا يستطيعون البكاء، ما يسبب لهم هذا الاضطراب.

7.انعدام التلذذ:

غالبًا ما يحدث انعدام التلذذ كعرض من أعراض الاكتئاب، على الرغم من أنه يمكن أن يتطور أيضًا كعرض من أعراض حالات الصحة العقلية الأخرى أو من تلقاء نفسه. بشكل أساسي، يعاني الأشخاص المصابون بانعدام التلذذ من فقدان الاهتمام والمتعة في كل من الأنشطة الاجتماعية والأحاسيس الجسدية.

لا يعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من المتعة فحسب، بل قد يلاحظون أيضًا انخفاض القدرة على التعبير عن مشاعرهم، ما قد يعني عدم القدرة على البكاء.

8.استخدام بعض الأدوية:

يمكن أن تلعب بعض الأدوية دورًا في التخدير العاطفي. على سبيل المثال، أظهرت الأبحاث أن مضادات الاكتئاب يمكن أن يكون أحد آثارها عدم القدرة على البكاء على الرغم من الرغبة في البكاء.

9.الفصام:

قد يعاني الأشخاص المصابون باضطراب انفصام الشخصية من صعوبة في البكاء.

يحدث هذا لأن هذه الحالة يمكن أن تتسبب في أن يكون لدى الأشخاص “تأثير ثابت” معين، ما يعني أنهم غير حساسين أو غير مبالين بأحداث معينة. في هذه الحالات، قد يواجهون مشاكل في التعبير عن أنفسهم من خلال البكاء والضحك وما إلى ذلك.

10.الأمراض الجسدية:

يمكن أن تساهم بعض الأمراض في عدم قدرة الأشخاص على البكاء على الرغم من شعورهم بذلك. تشمل بعض الحالات متلازمة العين الجافة، وخلل الوظائف المستقلة العائلي وما إلى ذلك.

هذه بعض أسباب عدم قدرة الناس على البكاء. إذا كنت تعتقد أنك تقوم بقمع عواطفك أو لديك اضطراب يمنعك من البكاء، فمن المهم أن تطلب المساعدة من أخصائي الصحة العقلية.

كيف تبكي للترويح عن نفسك؟

من الجيد أن نبكي من حين لآخر، حتى نكون قادرين على التخلص من مشاعرنا والتوتر المتراكم.

الدموع هي وسيلة لمواجهة الألم العاطفي بطريقة معينة. لكن البكاء ليس الطريقة الوحيدة القادرة، على التعامل مع المشاعر والمشاعر السلبية. بهذه الطريقة، -بالإضافة إلى الذهاب إلى أخصائي الصحة العقلية-، نوصيك باتباع النصائح التالية:

استكشف ردود أفعالك:

إذا اعتدت لسبب أو لآخر على قمع أو تجنب بعض المشاعر، فقد تلاحظ الكثير من التوتر عندما تواجه موقفًا عاطفيًا عميقًا. لهذا السبب، يمكنك محاولة فهم ما يحدث عندما تحاول البكاء ولا يمكنك ذلك.

كن أكثر راحة مع مشاعرك:

من الصعب التعبير عن المشاعر عندما تكون خائفًا أو مرتبكًا منها، لأن هذا غالبًا ما يؤدي بك إلى استبعادها. بهذه الطريقة، يمكنك التدرب على التعرف على مشاعرك وقبولها عوضا عن إنكارها. وبدلًا من محاولة محوها، حاول أن تقول ما تشعر به بصوت عالٍ، اكتب مشاعرك، وذكِّر نفسك أنه لا بأس من أن تكون لديك مشاعر.

ابحث عن مكان آمن للتعبير عن مشاعرك:

قد لا تشعر بالراحة في التعبير عن مشاعرك في الأماكن العامة بسبب معتقداتك. لكن عدم التعبير عن مشاعرك ليس هو الحل. لهذا السبب، نوصي بأن تجد مساحة تشعر فيها بالأمان لتتمكن من التعبير عنها.

تحدث عن مشاعرك مع الأشخاص الذين تثق بهم:

يمكن أن تساعدك مشاركة مشاعرك مع أحبائك على تعلم عدم حرمان نفسك من البكاء أمام الآخرين. سيسمح لك التحدث عن ذلك مع الآخرين بفهم أنه من الطبيعي أن تكون لديك مشاعر والتعبير عنها للآخرين.

اسمح لنفسك بالتحرك:

قد لا ينجح الأمر دائمًا، لكن مشاهدة فيلم درامي أو الاستماع إلى الموسيقى المتحركة أو الحزينة يمكن أن يساعدك في التعبير عن دموعك.

إذا شعرت أنك لا تستطيع البكاء بسبب معتقداتك أو بسبب اضطراب عقلي، فتذكر أنك لست وحدك. كما أنه من المهم التعبير عن مشاعرك من أجل التعامل معها والشعور بالتحسن.

(المصدر: mundopsicologos)

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