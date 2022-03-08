“لن أزور الكويت مجددا”.. فنانة نصبت على بدرية طلبة وجعلتها تبكي طوال الرحلة والجمهور: “هيا الشعيبي”!

وطن – فاجأت الفنانة المصرية بدرية طلبة، جمهورها بالكشف عن تعرضها للنصب في الكويت من قبل إحدى الفنانات.

بكاء طوال الرحلة

وقالت بدرية طلبة في لقاء عبر برنامج “من غير فلتر” مع الإعلامية الكويتية علياء جوهر.إن هذه الواقعة سببت أزمة نفسية كبيرة لها حتى أنها ظلت تبكي طوال الرحلة من المطار حتى وصولها القاهرة.

وأردفت: “وصلت مصر مقهورة وقررت عدم الذهاب إلى الكويت مرة أخرى”.

شيطانة

وسردت بدرية تفاصيل ما حدث معها مع الممثلة التي لم تذكر اسمها، مكتفية بوصفها بـ”الشيطانة”. مشيرة إلى أنها عاملتها بطريقة سيئة وصلت إلى حد الإذلال.

وتابعت: “شيطانة تستمتع بأذى الأشخاص حولها حتى صديقتها ما سلمت منها. ومستحيل أتعاون معها مرة أخرى”.

وعلى الرغم من أن بدرية رفضت ذكر اسم الممثلة، إلا أن الجمهور خمن أنها تقصد الكويتية هيا الشعيبي.

هل هي هيا الشعيبي؟

مشيرين إلى أن هيا أنتجت مسرحية “ريا وسكينة”، التي شاركتها بدرية التمثيل بها.

حيث شاركت بدرية في مسرحية “عودة ريا وسكينة” من إخراج ثامر الشعيبي في عام 2019 وكانت من بطولة إلهام الفاضلة. وهيا الشعيبي وداود حسين بالإضافة إلى عدد من النجوم.

“صديقتها لم تسلم منها”

وقدمت بدرية عروض المسرحية الأولى خلال عيد الفطر، واعتذرت عن استكمال دورها بعد ذلك بسبب انشغالها بأعمال أخرى في مصر.

كما فسر الجمهور عبارة بدرية “صديقتها لم تسلم منها”، بالفنانة إلهام الفضالي التي ربطتها علاقة قوية بهيا الشعيبي، قبل أن تتحول إلى عداوة وتراشقات إعلامية مثيرة للجدل.

وتصاعدت الخلافات هيا وإلهام. ما جعل الأخيرة تخرج عن صمتها وتكشف المستور.

أزمة هيا وإلهام

وبسلسلة فيديوهات عبر (سناب شات)، قالت إلهام الفضالة: (هيا أنكرت جميلي وتخلت عن اليد التي ساعدتها في محنتها التي تعرضت لها عام 2020، بعد دخولها السجن على خلفية نشرها مقطع فيديو إباحيا).

وأكدت إلهام الفضالة أن أصل الخلاف يعود لأزمة هيا الشعيبي مع السعودية، حين تصدر هاشتاج (هيا الشعيبي تسيء للسعودية).

وتابعت الفنانة الكويتية: (قلت لها اعتذري، وتصدري التريند باعتذارك، رفضت وقالت أبداً أنا ما غلطت. قلتلها إحنا كفنانين مالنا شغل بالسياسة، وكلنا شعب واحد، برضو رفضت وأصرت على موقفها).

صورة طارق العلي وإلهام الفضالة الشرارة

وأكدت الفضالة أن شرارة الحرب انطلقت بعد تداول صورتها مع الممثل طارق العلي. والذي جمعته مشاكل عديدة مع هيا الشعيبي انتهت بانفصالهما فنياً لعدة سنوات على الرغم من تعاوناتهما التي كانت ناجحة قبل الخلاف.

وقالت الفضالة إنها لم تكن تقف بطريق هيا الشعيبي في أعمالها الفنية، ولم تكن تمانع أن تعمل مع من يجمعهم بها خلافات، عكس ما فعلت معها الشعيبي.

المصدر: (وطن – متابعات)

اقرأ أيضا: