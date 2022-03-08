عضو كونغرس أمريكي مهددا “ابن سلمان”: تذكر أنك تعتمد علينا 100% في أمنك أيها الطاغية!

وطن – شن عضو الكونغرس الأمريكي، توم مالينويسكي، هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. واصفا إياه بالطاغية على غرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. داعيا إلى ضرورة تقليل الاعتماد على نفط البلدين.

وقال في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “أحد أسباب دفعنا 4 دولارات للغالون مقابل الغاز هو أن أميرًا سعوديًا غاضب لأننا انتقدناه لقتله صحفيًا في واشنطن بوست”.

وأضاف: “إذا كان البديل عن الاعتماد على نفط طاغية روسي هو نفط طاغية سعودي، فربما يجب أن نكون أقل اعتماداً على النفط؟”.

One reason we're paying $4 a gallon for gas is that a Saudi prince is angry that we criticized him for for murdering a Washington Post journalist. If the alternative to relying on a Russian tyrant's oil is a Saudi tyrant's oil, maybe we should be less reliant on oil? — Tom Malinowski (@Malinowski) March 7, 2022

وقال في تدوينة أخرى:” إذا قلت إننا يجب أن نستخدم نفطنا بدلاً من ذلك، فتذكر أن بايدن يوافق على عقود إيجار نفط أكثر من ترامب. وأن مشاريع مثل خط أنابيب كيستون والحفر في القطب الشمالي (حتى لو كنت تحبها) لن تمنحنا أي شيء لسنوات. الإصلاح العملي هو الإصلاح السعودي”.

And if you say we should use our own oil instead, remember that Biden is approving more oil leases than Trump, and that projects like the Keystone Pipeline and drilling in the Arctic (even if you like them) won't give us anything for years. The practical fix is the Saudi one. — Tom Malinowski (@Malinowski) March 7, 2022

وأوضح في تغريدة أخرى:” لنتذكر أيضًا أن المملكة العربية السعودية تعتمد علينا بنسبة 100٪ في أمنها ، ونبدأ في التصرف مثل القوة العظمى في هذه العلاقة. بدلاً من إرسال رئيسنا إلى الرياض ، قد أهدّد بإرسال القوات وبطاريات باتريوت الموجودة لدينا حاليًا في السعودية إلى بولندا وأوكرانيا.”

Let's also recall Saudi Arabia is 100% reliant on us for its security, and start acting like the superpower in this relationship. Rather than sending our president to Riyadh, I'd threaten to send the troops and Patriot batteries we currently have in Saudi to Poland and Ukraine. — Tom Malinowski (@Malinowski) March 7, 2022

زيارة بايدن للسعودية

وكان موقع “آكسيوس” الأمريكي قد كشف بأن مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشوا زيارة محتملة إلى المملكة العربية السعودية هذا الربيع، للمساعدة في إصلاح العلاقات وإقناع المملكة بضخ المزيد من النفط.

وقال الموقع إن دبلوماسية القبعات هذه توضح مدى خطورة أزمة الطاقة العالمية التي سببها الغزو الروسي لأوكرانيا. بعد أن وجه بايدن انتقادات للسعودية، حيث تعتقد وكالة المخابرات المركزية أن زعيمها الفعلي. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، متورط في تقطيع أوصال كاتب العمود في واشنطن بوست جمال خاشقجي.

ولفت الموقع أن هذه الزيارة المحتملة تُظهر أيضًا كيف عمل الغزو الروسي على تقويض التحالفات العالمية. مما يجبر الولايات المتحدة على إعادة ترتيب أولوياتها، وربما إعادة ضبط تركيزها على حقوق الإنسان.

من جانبه، نفى البيت الأبيض صحة الأنباء المتداولة. مؤكدا عدم وجود خطط لأن يقوم الرئيس “بايدن” بزيارة إلى المملكة العربية السعودية أو التحدث إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، خلال مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض في وقت متأخر من مساء الاثنين، للصحفيين، إن الرئيس الأمريكي لايعتزم حاليا السفر إلى السعودية ولا توجد خطط لذلك.

بينما أضافت “ساكي” أنه لا توجد خطط بشأن أن يتحدث بايدن مع الأمير محمد بن سلمان بشأن النفط”.

وذكرت جين ساكي أن الرئيس الأمريكي تحدث مؤخرا مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز. موضحة إن منسق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط بريت ماكغورك، ومبعوث وزارة الخارجية للطاقة عاموس هوشتاين. كانا في السعودية مؤخرا، وتحدثا عن مجموعة من القضايا، بما في ذلك الأمن في المنطقة والحرب في اليمن، فضلاً عن أمن الطاقة.

وأكدت أن “الرئيس الأمريكي لايزال متمسكا بمواقفه تجاه حكومة السعودية لكن هناك حربا في اليمن، وقضايا أمنية في الشرق الأوسط، ومجموعة من الخطوات التي نحتاجها للتعامل مع جميع الدول لأن ذلك يصب في مصالح الأمن القومي الأمريكي”.

(المصدر: تويتر – وطن)

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