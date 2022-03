عضو كونغرس أمريكي مهددا “ابن سلمان”: تذكر أنك تعتمد علينا 100% في أمنك أيها الطاغية!

وطن – شن عضو الكونغرس الأمريكي، توم مالينويسكي، هجوما عنيفا على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. واصفا إياه بالطاغية على غرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. داعيا إلى ضرورة تقليل الاعتماد على نفط البلدين.

وقال في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “أحد أسباب دفعنا 4 دولارات للغالون مقابل الغاز هو أن أميرًا سعوديًا غاضب لأننا انتقدناه لقتله صحفيًا في واشنطن بوست”.

وأضاف: “إذا كان البديل عن الاعتماد على نفط طاغية روسي هو نفط طاغية سعودي، فربما يجب أن نكون أقل اعتماداً على النفط؟”.

One reason we're paying $4 a gallon for gas is that a Saudi prince is angry that we criticized him for for murdering a Washington Post journalist.

If the alternative to relying on a Russian tyrant's oil is a Saudi tyrant's oil, maybe we should be less reliant on oil?

